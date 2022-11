Shopee khởi động 11.11 Siêu Sale, gia tăng chuỗi ưu đãi thiết thực giúp người dùng mua sắm giải trí tiện lợi, tiết kiệm

Shopee chính thức khởi động lễ hội mua sắm được mong đợi nhất trên toàn khu vực mang tên 11.11 Siêu Sale - Sale Freeship lớn nhất năm. Không chỉ dừng lại ở chuỗi ưu đãi hấp dẫn kéo dài từ ngày 26/10 đến hết 12/11, sự kiện 11.11 lần này còn mang đến các chương trình giải trí vui nhộn với nhiều giải thưởng giá trị, giúp người dùng tiết kiệm và tận hưởng nhiều niềm vui hơn nữa. Đồng thời, Shopee tiếp tục đưa ra nhiều hỗ trợ giúp các thương hiệu và nhà bán hàng địa phương tăng cường sự hiện diện trực tuyến và phát triển kinh doanh theo hướng bền vững trên sàn TMĐT.



11.11 Siêu Sale mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn giúp người dùng mua sắm tiết kiệm

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành, Shopee Việt Nam chia sẻ: "11.11 Siêu Sale từ lâu đã trở thành một sự kiện thường niên được đông đảo người dùng trên toàn khu vực và Việt Nam hết sức trông đợi. Thông qua chương trình lần này, Shopee tiếp tục đặt mục tiêu gia tăng niềm vui mua sắm với đa dạng sản phẩm chất lượng có giá cả cạnh tranh đi kèm các ưu đãi hấp dẫn nhất nhằm giúp người dùng tiết kiệm tối đa. Đồng thời, chúng tôi giữ vững cam kết hỗ trợ người dùng, doanh nghiệp, cộng đồng tiếp cận và hưởng lợi nhiều nhất từ TMĐT bằng việc cung cấp các chương trình đào tạo thiết thực, các gói đồng hành giúp tăng trưởng kinh doanh và mở rộng hệ sinh thái kỹ thuật số tích hợp trên nền tảng".



Mua sắm tiện lợi, tiết kiệm và nhiều ưu đãi hơn

Từ nay đến ngày 10/11, người dùng có cơ hội thu thập voucher hoàn xu xtra lên đến 1,5 triệu đồng, giúp tiết kiệm hơn khi mua sắm vào ngày 11.11. Ngoài ra, mã giảm giá lên đến 111.000 đồng từ các gian hàng nổi bật trên Shopee sẽ liên tục được tung ra trong ngày 11.11 với mục tiêu gia tăng niềm vui mua sắm. Bên cạnh đó, khi theo dõi Shopee Live, người dùng sẽ được tận hưởng loạt mã miễn phí vận chuyển lên đến 99.000 đồng, chia kho xu 11 triệu mỗi ngày cùng ưu đãi săn deal nửa giá khi mua sắm các sản phẩm nhất định trong livestream vào các khung giờ vàng.

Mua sản phẩm với giá giảm thêm 50% khi theo dõi chương trình "Siêu Deal Nửa Giá" trên Shopee Live từ nay đến hết 11.11

Ví điện tử ShopeePay cũng mang đến cho người dùng ưu đãi hấp dẫn gồm săn voucher mua sắm giảm đến 50%, và nhận mã giảm giá 80.000 đồng cho đơn hàng từ 0 đồng khi kích hoạt ví ShopeePay trên ứng dụng Shopee. Song song, ShopeeFood giới thiệu đến người dùng nhiều chương trình đa dạng như giảm giá 50% đi kèm với chính sách miễn phí vận chuyển để người dùng thoải mái thưởng thức món ngon, tận hưởng mùa lễ hội cuối năm.



Giải trí không giới hạn cùng Shopee Live

Là một trong những sàn TMĐT tiên phong tích hợp hình thức giải trí vào ứng dụng mua sắm, Shopee tiếp tục dẫn đầu xu hướng này trong dịp 11.11 Siêu Sale. Nổi bật trong số đó là các hoạt động quảng bá 11.11 Siêu Sale với sự tham gia của nữ ca sĩ Minh Hằng và nam rapper tài năng HIEUTHUHAI. Cụ thể, xuất hiện trong video quảng bá sự kiện 11.11 Siêu Sale là nam rapper HIEUTHUHAI với hình ảnh trưởng thành cùng phong cách hiphop trẻ trung, năng động.

Minh Hằng và HIEUTHUHAI tiếp tục đồng hành cùng Shopee trong 11.11 Siêu Sale

Đặc biệt, người dùng còn có cơ hội trúng xe hơi Toyota Vios trị giá 476 triệu đồng khi kích hoạt gói bảo hiểm PRU-EASY365 của Prudential trên nền tảng Shopee từ ngày 3/11 đến 11/11.



Đồng hành cùng các đối tác và nhà bán hàng trong hành trình kinh doanh trên sàn TMĐT

Với lợi thế lưu lượng người dùng ngày một tăng kết hợp cùng nhiều công cụ tiếp thị xu hướng do Shopee cung cấp, sự kiện 11.11 Siêu Sale sẽ hỗ trợ Thương hiệu và nhà bán hàng tăng cường khả năng hiển thị trực tuyến, tiệm cận các tệp khách hàng mục tiêu để đạt đến những cột mốc doanh thu mới.

Vào ngày 3/11, Shopee hợp tác cùng Google và Meta Việt Nam tổ chức hội thảo "Bứt Phá Doanh Số Mùa Lễ Hội Cùng Chiến Lược Always-On" nhằm giới thiệu chi tiết về bộ công cụ Marketing toàn phễu (Full-Funnel Marketing) của Shopee. Mỗi tuần, Học Viện Shopee còn đều đặn tổ chức đa dạng các khóa đào tạo giúp nhà bán hàng mới khởi đầu kinh doanh dễ dàng trên sàn TMĐT, đồng thời hỗ trợ nhà bán hàng hiện hữu chinh phục các cột mốc doanh thu ấn tượng trong dịp 11.11 Siêu Sale.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ đối tác nhà hàng và quán ăn đẩy mạnh kinh doanh trên nền tảng, ShopeeFood tiếp tục mang đến chương trình "Chủ quán thông thái" với sứ mệnh kết nối và đồng hành cùng cộng đồng chủ quán trên toàn quốc.