Series Mở tệp của "Đài Phát Thanh.": Nơi nghệ sĩ ngồi dưới gốc “cột điện” và trải lòng

Ra mắt 'Soju Love' cùng EP 'Last Sweet' là những bài hát được góp nhặt từ sáng tác của Obito từ 2 năm trước. Như một thông điệp để kết thúc lại hình ảnh Obito ngây thơ, ngọt ngào cùng tình yêu gà bông... Và mở ra sự đa dạng trong âm nhạc, những gì mà anh có được trong suốt 2 năm vừa qua.

Câu chuyện của Obito không còn nằm trong hai chữ 'tình yêu' mà câu chuyện cuộc đời, sự trải nghiệm cũng đã nhiều hơn, khoảng lặng của anh chàng cũng nhiều hơn với những biến cố xảy ra với bản thân. Sự trưởng thành và thành công sớm luôn mang tới những điều khó đoán cho bất cứ ai trong chúng ta. 'mở tệp': Obito.

Điểm đặc biệt ở "Mở tệp" là sau mỗi năm, nghệ sĩ sẽ ghé lại "chân cột điện" 1 lần để xem lại file video cũ, thấy bản thân mình, suy nghĩ của mình có gì thay đổi so với khoảnh khắc phát hành MV vào cùng thời điểm đó năm trước.

Ra mắt Dynamic Duo cùng HURRYKNG (prod. by Kewtiie). Cặp đôi tới từ GERDNANG ngồi lại cùng mở tệp chia sẻ thêm về câu chuyện âm nhạc và những chi tiết về bản thân hiện tại. Là nam rapper có hoạt động không ngừng nghỉ kể từ sau thành công tại King Of Rap, HIEUTHUHAI cho biết anh rất may mắn khi có được một bộ phận khán giả yêu thích âm nhạc của mình. Anh cũng tiết lộ trong suốt quá trình hoạt động âm nhạc, anh chưa từng phải đánh đổi bất kỳ điều gì mà thay vào đó luôn là chính mình và giữ tình yêu tuyệt đối với âm nhạc. Đối với HIEUTHUHAI, anh tự hào vì bản thân đã đặt sự tự tin và giữ một thái độ tích cực trong âm nhạc.

Những khách mời trong talkshow "Mở tệp" là những nghệ sĩ indie ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, hội họa, ... có nhiều sản phẩm nổi bật, nhận được nhiều sự chú ý, ủng hộ của khán giả và có nhiều ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, tạo nên những nguồn cảm hứng tích cực tới khán giả trẻ cũng như những người yêu mến nghệ thuật. Những chủ đề nóng hổi, cập nhật, những nhân vật tiêu biểu xuất hiện trong từng tập phát sóng của "Mở tệp" cùng câu chuyện tìm lời giải cho những thắc mắc, trăn trở của người trẻ yêu nghệ thuật trải rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm gửi gắm những thông tin thú vị, bài học trải nghiệm, thông điệp sâu sắc đến người xem.

‘Mở Tệp' cũng là series phát trực tiếp ở Đài Phát Thanh. mỗi khi có số mới.

