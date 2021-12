Sendo ghi dấu ấn với sự đồng hành của 2.000 thương hiệu Việt trong năm 2021

12/12 – Cú chốt cho một năm bùng nổ của TMĐT



Dịch Covid được xem là chất xúc tác tăng trưởng cho thương mại điện tử (TMĐT), cộng với nhu cầu mua sắm của người dân bị dồn nén sau thời gian giãn cách kéo dài, 12/12 năm nay đúng như dự đoán, là một sự kiện bùng nổ cho sàn Sendo.

Trong ngày 12/12, Sendo cho biết hệ thống đã ghi nhận lượng truy cập tăng 5 lần so với ngày thường. Không dừng lại ở lượng truy cập mà lượng đơn hàng cũng tăng vọt chỉ trong vòng hai tháng. Ngành hàng thời trang có mức tăng trưởng cao nhất, lên đến 124% so với sự kiện 10/10. Các ngành hàng được ưa chuộng khác như điện máy – thiết bị điện tử, mỹ phẩm & làm đẹp, phụ kiện thiết bị điện tử đều có mức tăng từ 70% lên đến trên 80% so với đợt khuyến mãi cách đây 2 tháng.

"Chốt năm sale 100%" là chương trình khuyến mại lớn nhất năm 2021 của Sendo

Bên cạnh đó, xu hướng mua sắm, tiêu dùng của 12/12 năm nay có dịch chuyển ngành hàng chăm sóc, trang trí nhà cửa và ngành hàng tiêu dùng nhanh có mức tăng trưởng cải thiện rõ rệt so với sự kiện 10/10 với tỷ lệ lần lượt là 57,6% và 81,5%. Ngoài ra, trong mùa sale năm nay, các mặt hàng tạp hóa và nhu yếu phẩm như dầu ăn, các loại thức uống, và sữa tắm được người tiêu dùng lựa chọn mua sắm nhiều hơn để chuẩn bị cho nhu cầu của các gia đình trong dịp cuối năm.

Tạo dấu ấn riêng cho TMĐT Việt

Chọn lối đi khác biệt so với các sàn TMĐT khác trong nước, Sendo sớm đưa ra chiến lược đồng hành cùng các thương hiệu Việt với mục tiêu chuyển đổi số và cải tiến sản phẩm để phù hợp hơn với thị hiếu khách hàng. Từ tháng 9/2021, sau một thời gian thử nghiệm để tìm ra mô hình phù hợp nhất, Sendo đã có 4 tháng liên tục triển khai các chương trình đồng hành quảng bá và phát triển cùng thương hiệu Việt trong những sự kiện lớn cuối năm như 9/9, 10/10, 11/11 và 12/12.

Sau 4 tháng, Sendo đến nay đã tập hợp được hơn 2.000 tiểu thương & thương hiệu Việt lên sàn TMĐT và tận dụng kênh này để tiếp cận 10 triệu khách hàng trên sàn Sendo, đồng thời mang đến hàng trăm nghìn ưu đãi hấp dẫn cho người dùng Sendo.

GẠO Mường – Một trong những thương hiệu gia nhập chương trình Cảm Hứng Việt Nam của Sendo trong tháng 12/2021

Đặc biệt hơn, không dừng ở việc kêu gọi, Sendo còn mang đến các chương trình hỗ trợ tăng đơn, hỗ trợ truyền thông dành riêng cho các sản phẩm thương hiệu Việt trẻ, có tính đổi mới cao. Thông qua chương trình mang tên "Cảm hứng Việt Nam", Sendo tổ chức chương trình Miễn phí Vận chuyển hàng Việt và Hàng Việt Hoàn 100% cùng nhiều voucher mua hàng có giá trị hấp dẫn để tăng lượng đơn hàng cho doanh nghiệp Việt. Bên cạnh đó, Sendo cũng dành nhiều vị trí "đắc địa" trên các kênh quảng cáo, truyền thông để giúp doanh nghiệp Việt dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng trong suốt thời gian thực hiện chương trình.

Không chỉ chú trọng đẩy mạnh hợp tác với các thương hiệu lớn, có tên tuổi và kinh nghiệm trên thị trường, Sendo cũng cực kỳ "quan tâm đến các thương hiệu Việt trẻ có cách làm đổi mới, nhanh nhạy, phát triển bằng chất lượng và ý tưởng tốt", theo chia sẻ của ông Nguyễn Đắc Việt Dũng, chủ tịch Sendo. Vì vậy, Sendo có cả chiến lược dài hạn hỗ trợ đầu ra cho các doanh nghiệp Việt, góp phần cải thiện đời sống người lao động và thực thi sứ mệnh "Góp phần hưng thịnh quốc gia bằng thương mại điện tử".