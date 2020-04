Sen lên mạng hỏi cách giảm cân cho mèo, nhìn "quàng thượng" xong ai nấy hiểu sự tình chỉ biết cười lăn cười bò

Không phải ngẫu nhiên mà các "quàng thượng" lại được đưa ra làm ví dụ để nói về những ai ăn ít, chậm rãi, nhỏ nhẹ là "ăn như mèo". Bởi hầu hết loài mèo đều có thói quen ăn chậm, ăn ít và thân hình nhỏ bé, mảnh mai. Tuy nhiên, thực tế lại không ít những ngoại lệ.

Và mới đây, dân mạng đang xôn xao về một em mèo béo ú với cân nặng lên tới 11kg, gấp gần 3-4 lần một em bé sơ sinh.

Chủ nhân của "quàng thượng" này, cô bạn T.N đã phải lên mạng xã hội cầu cứu, hỏi dân tình cách giảm cân cho mèo: "Xin tips giảm cân cho mèo ạ. Con mập này xấp xỉ 11 kí, em mang ra petshop cân nó nặng hơn cả hai con poddle đứng bên cạnh".

Nhìn vào trong ảnh mà "con sen" này đăng tải cũng thấy chú mèo này sở hữu thân hình to lớn khác thường. Đôi chân trông to cũng gần bằng tay một đứa trẻ, còn thân hình thì ú na ú núc ngang ngửa cô bạn T.N tới nơi rồi.

Thân hình hơi phát tướng nhưng gương mặt "quàng thượng" vẫn cực nai nha!

Chính vì to lớn vượt trội so với loài mèo, "quàng thượng" này khiến dân tình thích thú. Nhiều người hài hước đưa ra bình luận: "Đây đích thị là con lợn rồi, làm gì có con mèo nào như thế kia?", "Đừng chê ta béo nữa, ta hờn - mèo said", "Gương mặt thì học sinh mà thân hình phụ huynh", "Mặt cưng ghê kìa mà thân hình em hơi phát tướng", "Mặt với thân hình không mấy liên quan nhỉ", "Làm gì có con mèo nào béo như thế này", "Thắc mắc sao em nó lớn được vậy nhỉ? Mèo nhà mình nuôi bao năm cũng chỉ 3-5kg thôi ý"...

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đưa ra tips giảm cân cho mèo để cô bạn T.N áp dụng cho "quàng thượng" trong thời gian tới.

Chú mèo tên Bốp đang khiến dân tình phát cuồng.

Được biết chú mèo mập ú này có tên là Bốp. Hiện tại, chú ta được "con sen" lập hẳn cho một tài khoản Instagram và ngày ngày khoe ảnh lên đó. Với gương mặt ngây thơ "vô số tội", quả thật nếu T.N không bật mí cân nặng của Bốp có lẽ khó ai ngờ chú ta lại ú na ú núc tới vậy.