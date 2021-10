Sau tuổi 45, đêm nào đi ngủ cũng thấy 4 dấu hiệu này thì cẩn thận nhồi máu não sắp xảy ra, chủ quan sẽ khiến bạn ân hận

Nhồi máu não vốn là một trong những căn bệnh rất phổ biến và nguy hiểm ở người trung niên và cao tuổi. Căn bệnh này nổi tiếng với biệt danh "tứ cao", nghĩa là: tỷ lệ mắc bệnh cao, khả năng tái phát cao, tỷ lệ tàn tật cao, tỷ lệ tử vong cao.

Đặc biệt, những người trên 45 tuổi, sức khỏe suy giảm rất dễ phải đối mặt với nhồi máu não, nếu chủ quan và bỏ qua những tín hiệu báo trước của bệnh thì khả năng tàn tật hay tử vong sẽ không hề thấp.

Sau 45 tuổi, nếu bạn có những biểu hiện này khi đang ngủ thì đừng bao giờ chủ quan mà hãy đến bệnh viện thăm khám.



Thứ nhất: Chảy máu cam khi ngủ

Ngoại trừ một số yếu tố như trời quá nóng, quá hanh khô, bạn uống không đủ nước... có thể khiến bạn bị chảy máu cam. Nhưng nếu không có những yếu tố ấy, mà bạn vẫn thường xuyên chảy máu cam khi đi ngủ thì phải hết sức cảnh giác xem đó có phải là dấu hiệu của nhồi máu não hay không.

Do ban đêm là thời điểm nghỉ ngơi, tốc độ lưu thông máu có xu hướng tương đối chậm, huyết áp thường ở trạng thái ổn định. Nhưng nếu mạch máu não bị tắc nghẽn sẽ khiến cho huyết áp dao động lớn, khiến các mao mạch của hốc mũi bị vỡ gây chảy máu cam.

Thứ hai: Chảy nước miếng khi ngủ

Đôi khi chúng ta sẽ bị chảy nước miếng khi ngủ sai thế hay do sức khỏe quá yếu. Nhưng nếu không phải do ngủ sai tư thế hay do quá mệt mỏi, mà bạn thường xuyên bị chảy nước miếng trong đêm thì rất có thể đó là dấu hiệu của bệnh nhồi máu não. Nguyên nhân là bởi khi nhồi máu não đến, cơ thể sẽ bị mất đi sự phối hợp cơ và thần kinh, đặc biệt là ở khoang hầu họng sẽ chảy nước miếng và gây nuốt khó. Ngoài ra, nhồi máu não cũng thường gây liệt nửa người, liệt nửa mặt và gây chảy nước miếng.

Thứ ba: Tê bì chân tay khi ngủ

Khi bị tắc mạch máu não sẽ rất dễ gây ra hiện tượng tê bì chân tay, lúc đầu có thể là tê cục bộ như tê ở mặt, lưỡi, tay, chân nhưng càng về sau càng tê nhiều hơn cả ở cánh ta, bàn chân. Nếu đêm nào đi ngủ bạn cũng cảm thấy dấu hiệu này, rất có thể đây là dấu hiệu báo trước của một cơn nhồi máu não.

Thứ tư: Đau đầu dữ dội khi ngủ

Trước khi xuất hiện nhồi máu não, cơn đau dữ dội vùng đầu có thể xuất hiện, nhất là khi ngủ, đôi khi cơn đau có thể đánh thức bạn vào ban đêm. Ngoài ra sẽ có hiện tượng co giật, hôn mê... Nếu hiện tượng này trước đây chưa xảy ra hoặc hiếm khi xảy ra, thì bạn nên quan sát, nếu triệu chứng trên không thuyên giảm thì bạn phải đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Những thói quen thúc đẩy nhồi máu não xuất hiện

Ngoài tuổi tác, nhồi máu não còn xuất hiện do một số thói quen xấu trong sinh hoạt của chúng ta, muốn phòng ngừa nhồi máu não thì bạn cần tránh 3 thói quen dưới đây:

1. Thiếu ngủ

Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy so với những người ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm, những người trung niên và cao tuổi ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ nhồi máu não cao gấp 4 lần.

Thiếu ngủ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là nhồi máu não. Vì vậy, chúng ta phải đảm bảo chất lượng giấc ngủ được đảm bảo, bởi khi ngủ não sẽ trải qua quá trình tái tạo và sửa chữa.

2. Ít vận động

Người ít vận động sẽ khiến tính đàn hồi của mạch máu não giảm, tăng khả năng hình thành huyết khối, hơn nữa còn có những tổn thương nhất định đến xương khớp, tim mạch, não bộ.

Đặc biệt là người trung niên sau 45 tuổi càng nên vận động, bởi ở tuổi này khả năng trao đổi chất cũng suy giảm, nếu bạn thường xuyên ngồi một chỗ sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

3. Hút thuốc lá và uống rượu liên tục

Sau 45 tuổi, chúng ta phải kiểm soát việc hút thuốc lá và rượu bia, vì các chất độc hại trong thuốc lá sau khi vào cơ thể sẽ gây trở ngại cho cơ chế đông máu, lâu ngày có thể gây nhồi máu não. Không những thế còn làm tăng huyết áp, gây hưng phấn thần kinh giao cảm từ đó dẫn đến nhồi máu não.