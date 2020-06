Sau tất cả chẳng phải phụ nữ nào cũng chỉ mong cầu 1 người đàn ông trân trọng mình như cách Kim Lý đối với Hồ Ngọc Hà đó sao?

Gần đây Kim Lý tặng Hồ Ngọc Hà hoa cùng 1 tấm thiệp với lời lẽ yêu đương ngọt ngào đến mức khiến cư dân mạng phát cuồng. Một minh chứng đủ để người ta ngưỡng mộ Kim Lý, chúc phúc hoặc ghen tị với Hà dù cho trước đó có rủa xả cô thế nào.

Kim Lý viết:

"Dear Em Yeu,

3 years of joy and laughter,

3 years of hugs and kisses,

3 years of never being a part.

Finally we are building our family together and i coudn't be happier. Going on this journey with you is what life is about. Everything makes sense now, you and me together for eternity. Love you the most my love.

Kim"

---

"Em yêu,

3 năm của niềm vui và tiếng cười,

3 năm của những cái ôm và những cái hôn,

3 năm chưa từng xa cách.

Cuối cùng chúng ta cũng cùng nhau xây nên tổ ấm của riêng mình và không có gì có thể làm anh hạnh phúc hơn thế. Cùng em bước đi trên hành trình này chính là tất cả ý nghĩa của cuộc sống. Mọi điều đều ý nghĩa, anh và em sẽ bên nhau trọn đời. Yêu em hơn hết thảy, tình yêu của anh.

Kim".

3 năm là dấu mốc chưa phải dài nhưng đủ chứng minh được độ chín, đo được tình cảm, đủ để biết mối quan hệ này có... chất lượng không. Và khi Kim Lý viết những lời mật ngọt kia như thể "đời anh chỉ hạnh phúc khi có em" thì thật sự khiến trái tim những người phụ nữ chẳng liên quan khác cũng phải vỡ òa theo.

Gì mà đàn bà đã cũ, Hà Hồ là minh chứng chẳng có đàn bà nào là cũ nếu bản thân mình không ngừng yêu chính mình và chọn đúng người. Người dù có sóng gió cỡ nào cũng dang tay che chở, dù cho thiên hạ có đàm tiếu, chửi rủa gì thì cô ấy vẫn là thiên thần trong mắt mình. Chọn được một mối quan hệ "đúng đường" đủ để Hà thấy mình như 1 người phụ nữ hạnh phúc nhất, nó dường như đối nghịch hoàn toàn với mối quan hệ từng khiến cô bị vùi dập lên bờ xuống ruộng trước đây. Hạnh phúc vốn chẳng cần so sánh, kẻ hạnh phúc thường không so sánh, không đố kị, tị hiềm với kẻ khác bởi họ đang bận hưởng hạnh phúc của chính mình.

Hồ Ngọc Hà từng viết: "Khi tìm thấy bình yên là khi bạn chẳng màng đến những những phù phiếm khác, giữ gìn, tận hưởng và tha thứ cho những lời nói chua chát ngoài kia". Thôi không bàn về quá khứ, ai cũng có thể sai lầm và mối tình hiện tại của cô thật kỳ diệu nó đủ để làm lu mờ cả quá khứ hào quang hay điều tiếng trong quá khứ.

Ai cũng nhìn thấy Hà Hồ đang hạnh phúc, thứ hạnh phúc dễ khiến người ta phát hờn. Bởi chẳng phải số tài sản tầm cỡ hay sự nổi tiếng cô có mà vì người đàn ông của Hà đang yêu cô theo cách như thể thế giới này chẳng có người phụ nữ nào đáng phải nhìn ngó ngoài Hà.

Kim Lý cũng từng tiết lộ anh bị Hồ Ngọc Hà quyến rũ mạnh mẽ bởi sự thông minh cũng như sự quan tâm đến mọi người và gia đình của cô. Một người đàn ông lịch thiệp, điển trai như Kim Lý, sự ân cần và quan tâm của anh đúng là thứ phụ nữ mong. Chẳng phải kiểu đàn ông yêu để đó mà chẳng bao giờ chịu ga lăng, ngọt ngào; cũng chẳng phải kiểu đàn ông trót lưỡi đầu môi nhưng rỗng tuếch bên trong. Ánh mắt nồng nàn ấy, cái nắm tay ấy, lời lẽ ngọt ngào ấy là của kẻ đang yêu thực sự.

Người ta bảo tin gì tình yêu của giới showbiz, bên ngoài nồng nhiệt, thắm thiết bên trong che đậy những hoài nghi hoặc những lỗ hổng được vá víu chẳng chịt. Ấy thế mà không hiểu sao tình yêu của Kim Lý với Hồ Ngọc Hà khiến người ta tin nó có đủ độ chân thực và độ lãng mạn, sự bình yên giản dị mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mơ ở người đàn ông của mình.

Cuối cùng thì là "làm hình ảnh" hay không chỉ có mình họ biết, nhưng việc họ ngày càng tiến đến những mốc xa hơn, chín hơn thì cho thấy đấy chẳng phải là chuyện đùa, chẳng phải là diễn.

Nơi nào họ xuất hiện bên nhau luôn có những cử chỉ ngọt ngào khiến như thể đó là thiên đường tình yêu. Họ ca ngợi về nhau vừa đủ, cũng chẳng hứa hẹn trăm năm, nhưng bền. Hà từng nói: "2 đứa ngồi nghĩ thiệt ra mỗi người còn bao nhiêu giờ sống không ai biết, thế nên sống thật sự được sống, tận hưởng theo cách nào cũng được miễn vui". Chẳng xác định gì mà trân trọng nhau còn hơn yêu nhanh cưới sớm nhưng lại dễ quên, dễ phôi pha.

Nếu cứ sống cho hiện tại, vui luôn ngày hôm nay thì mạch nước ngầm tình yêu lại cứ thể thấm dần đến mức thành thói quen, thành đam mê, thành nồng nhiệt lúc nào chẳng hay.

Phụ nữ ai yêu ai cũng muốn một đôi tay và bờ vai đủ rộng để mệt mỏi thế nào cũng có chỗ mà dựa vào. Như thế dù thế giới có ra sao, động đất có tới, bị người ngoài ăn hiếp, sếp mắng, bạn bè phản bội, nhưng vẫn có người đàn ông của bạn ở đó "yên tâm có anh ở đây". Thì họ sẽ chẳng sợ thứ gì sất, bình an hay đau khổ hay bão tố nào cũng chấp hết mà kiên cường. Thậm chí cả lỗi lầm trong quá khứ cũng dễ tự tha thứ cho chính mình hơn vì người ấy bảo "anh chỉ quan tâm đến hiện tại của em".

Một tình yêu không hứa hẹn nhưng lâu bền, một tình yêu luôn bênh vực và biết ca ngợi, một tình yêu mà thương mình thương luôn những gì thuộc về cô ấy như cách Kim Lý yêu Subeo, con riêng của bạn gái, mà như ruột thịt. Đó chẳng phải là điều rất tuyệt diệu hay sao?

Kẻ hạnh phúc thường không bận tâm về hạnh phúc và Hà Hồ có vẻ đã đạt đến điều đó nhờ có người đàn ông như Kim Lý. Một mối quan hệ chính danh để không phải lẩn khuất trong bóng tối, để đàng hoàng nắm tay người đàn ông của mình đi trên phố. Một người mặc kệ thiên hạ nói gì cũng 1 mực coi cảm nhận của mình là trên hết, coi cô ấy là số 1, bất chấp thị phi.



Nhiều người nói rằng đàn ông ngọt ngào khó tin, nồng nhiệt sẽ chóng phai. Nhưng nếu có người đàn ông nói rằng "cùng em bước đi trên hành trình này chính là ý nghĩa của cuộc sống của anh" và anh ấy làm được, chứng minh được bằng 1 mối tình có thâm niên, bằng vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt cô ấy, bằng niềm tự hào khi cô ấy không giấu được hạnh phúc mà thỉnh thoảng phải khoe ra, thì đó hẳn là điều ngọt ngào đáng giá.

Không bàn đến con số 3 năm bởi chẳng ai nói trước được tương lai nhưng một tình yêu chất lượng hôm nay để mỗi ngày là niềm vui, là chẳng sợ bất cứ thứ gì khác chỉ vì có anh em chẳng sợ bất cứ thứ gì thì thế đã là mãn nguyện rồi. Và Hà Hồ có được điều đó là nhờ chọn 1 người đàn ông... chọn đúng, một người để cô có thể véo má yêu mà bảo rằng "em chẳng cần làm nữ hoàng giải trí trong showbiz, làm nữ hoàng trong lòng anh được rồi!".