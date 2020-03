Sau quán cafe chửi, lại thêm một tiệm trà có bảng quy định khắt khe, khách ra về sau khi lỡ nói chuyện ồn liền bị quán đăng story nhắc khéo gây bức xúc

Vừa mới đây, dân tình khắp nơi được phen bàn tán ầm ĩ về một quán cafe thiếu tôn trọng khách ở Hà Nội, khách vừa vào cửa đã bị chủ quán mắng chửi vì tội... không chào hỏi ai. Tuy nhiên, lùm xùm này vẫn chưa là gì so với một tiệm trà khác tên R., cũng nổi tiếng ở Hà Nội nhưng được biết đến nhiều bởi thị phi liên quan đến chiếc bảng thông báo quy định vô cùng ngặt nghèo của quán.

Bảng quy định khiến dân mạng choáng váng của quán trà sang chảnh bắt khách "phải" thanh lịch ở Hà Nội.

Đọc xong bảng quy định này, dân tình ngỡ ngàng hỏi nhau: Cái quán trà được-gọi-là-thanh-lịch này coi khách là "thượng đế" hay chủ mới là "thượng đế" đây? So với chủ quán cafe quát khách rằng "đến nhà thì phải chơi theo luật" mới gây sóng gió gần đây tiệm trà R. cũng thể hiện ý muốn hệt như vậy. Bởi thế nên hàng nghìn cư dân mạng không tiếc tay góp gạch ném quán trà này khá nhiệt tình.

Sự việc càng trở nên căng thẳng hơn khi một nhóm bạn nữ đến thưởng trà tại R. nhưng lúc đến háo hức, lúc về bực bội. Nguyên văn lời chia sẻ được một vị khách nữ trẻ tuổi trong team đó đăng lên MXH như sau:

"Có ai hay dành cả thanh xuân để đi sống ảo không ạ? Mình khá thích sống ảo nên hay la cà chụp ảnh các hàng cafe, mình cũng khá là dễ tính với đồ ăn và hàng quán. Nhưng hôm nay thì KHÔNG. Trải nghiệm cực kì tệ mong các bạn không dính phải.

1. Quán cafe này khá nhỏ, trên tầng 2 của 1 tòa nhà không gian kín, ít bàn, menu hỏi cái gì cũng hết nên bọn mình uống trà lọc 45k/ gói, bánh 40k/ miếng. Giá khá đắt so với chất lượng nhưng bọn mình xác định không đòi hỏi được gì vì muốn chụp ảnh là chính. Tổng 215 nghìn. Không hề rẻ so với chất lượng, về tự pha trà còn ngon hơn tỉ lần.

Trà bánh tại quán được nhận xét đắt hơn so với giá cả.

2. Thái độ nhân viên rất KHÓ CHỊU. Trong 1 không gian nhỏ tất nhiên ai cũng biết ý mà nói nhỏ lại, nhưng đi cafe là để thoải mái chứ không phải ngồi trong trại quản giáo hoặc lớp học như bị giám sát. Bọn mình nói cũng khá nhỏ, không hề to mà vẫn bị nhân viên chạy ra nhắc nói nhỏ. Không những bàn mình mà 2-3 bàn khác đều bị nhắc khách không nói to để không ảnh hưởng. Mà mình là khách, không hề thấy các bàn khác nói to luôn. Chắc nhân viên bị bệnh mẹ xã hội và dị ứng âm thanh.

3. Lúc bọn mình chuẩn bị về thì bạn mình có cầm túi vào wc thay áo khác để đi về, không hề có ý định chụp ảnh tiếp. Nhưng nhân viên đòi xin thêm tiền vì bạn mình thay áo??? Vì quán cực kì nhỏ nói to còn không được, lấy đâu ra nhiều góc mà chụp ảnh để đòi phụ thu?

4. Có 1 bàn khác làm rơi lọ hoa. Nhưng không vỡ hay gì cả. Nhân viên chạy ra sưng sỉa và bảo ngồi lùi ra không ghế chạm vào ổ điện? Chả hiểu thái độ kiểu gì, như đi xin vào cafe nó ngồi.

Trải nghiệm không vui của một vị khách đen đủi ghé quán.

5. Mình up ảnh lên nên bạn mình hỏi địa chỉ, mình vào Instagram gửi cho bạn và nhìn thấy được cái story này, cùng giờ mình đi về luôn. Đọc không khác gì chửi thẳng vào mặt khách. KHÓ CHỊU THẬT SỰ. Mình đi cafe chứ không phải vào nhà các bạn mà phải thanh lịch với chả lịch sự. Mình cũng không làm gì mất lịch sự luôn. Đi về chắc cũng muốn khách lủi thủi trong im lặng. Đi cafe để trò chuyện với bạn bè và MẤT TIỀN chứ không phải xin không để lúc khách đi về và nói khách như thế.

Trải nhiệm thật sự hãm. Từ lúc ngồi đã khó chịu nhưng cũng giữ ý rồi để rồi đi về bị nói xấu như thế đây. Gửi 2 bạn nhân viên hay chủ gì đó đã XẤU còn XA. Ăn tiền của thiên hạ dễ thế nên muốn làm mẹ thiên hạ luôn.

Rating: 1/10. Không bao giờ quay lại và khuyên các bạn không tin thì đến trải nghiệm còn tin thì đừng bao giờ đến".

Đoạn story do chính tiệm trà đăng lên nhắc đi nhắc lại, còn tỏ thái độ thách thức khách hàng sau lưng.

Có vẻ như tiệm trà hay nói sau lưng khách bằng story chứ không thích nhắc trước mặt khách.

Đoạn chia sẻ này lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là hội chị em. Chưa đến nơi, chỉ nghe tả lại thôi đã bực mình vì thái độ khinh thường khách, từ khâu tiếp đón phục vụ đến lúc khách về nhà rồi mà quán trà vẫn để bụng. Nhắc nhở khắt khe đã đành, nhưng đăng lên story khác nào muốn "dằn mặt" khách? Điều này đã khiến dân tình không hài lòng, kêu gọi tẩy chay quán trà trịch thượng để không ai phải khó chịu khi lỡ bước vào đó.

Phản ứng của tiệm trà trước làn sóng bất bình của cộng đồng mạng.

Trước phản ứng gay gắt của nhiều người, dù là khách hay chưa từng đến quán cũng đều chê bai quy định quán khắt khe gây ức chế, tiệm trà R. đã chủ động đăng thêm bài giải thích khá dài trên fanpage, song vẫn chẳng nhận được sự cảm thông nào. Không rõ chủ quán có định dẹp tiệm không, bởi cung cách phục vụ ở quán bị phản đối do mang nặng tính áp đặt như vậy?