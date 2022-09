Sau nộp phạt, ca sĩ Tuấn Hưng tiếp tục hát ở ban công

Sau một thời gian phải dừng tổ chức vì chưa thực hiện đủ các quy định xin phép cơ quan chức năng cũng như bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng vì biểu diễn mà chưa xin phép, ở chương trình biểu diễn lần này, Tuấn Hưng đã thực hiện đầy đủ các quy định của cơ quan quản lý để đưa show diễn miễn phí trở lại.



Từ tối nay 24-9, ca sĩ Tuấn Hưng dự kiến đưa chương trình "Góc ban công" trở lại tại ban công nhà riêng trên phố Hàng Khay

Với tên gọi "Cảm ơn", ngoài ca sĩ Tuấn Hưng, đêm nhạc tối 24-9 còn có các ca sĩ Minh Quân, Anh Quân idol, Minh Vương, Đình Ứng Phi Trường.

"Tôi rất hạnh phúc bởi có những khán giả yêu thương từ Lào Cai, Vinh, Thanh Hoá… nghe tin đã nhắn tin chia sẻ, gửi lời cảm ơn với nhiều điều chúc tốt lành may mắn đến với tôi cùng gia đình và các anh em nghệ sĩ. Tình cảm ấy tôi trân trọng và ghi nhớ mãi" - Tuấn Hưng cho hay.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ luôn cố gắng làm những gì tốt nhất có thể để không phụ lại tình cảm mọi người dành cho mình. Trong lần trở lại, các cơ quan chức năng đều tạo điều kiện để Tuấn Hưng và các nghệ sĩ mang tiếng hát, niềm vui đến cho khán giả ngày cuối tuần.

"Tôi đã thuê nhiều vệ sĩ nhưng phía UBND quận Hoàn Kiếm và công an Hoàn Kiếm cũng sẽ hỗ trợ cùng để việc an ninh cho đêm nhạc được an toàn"- Tuấn Hưng nói thêm.

Tuấn Hưng từng bị phạt 12,5 triệu vì tổ chức liveshow tại ban công nhà riêng không xin phép

Giọng ca "Nắm lấy tay anh" cũng nhắn nhủ các khán giả đến xem "Góc ban công" với chủ đề "Cảm ơn" nhớ thực hiện an toàn phòng chống dịch và thái độ văn minh thiện chí khi xem.

Theo nam ca sĩ, chương trình sẽ được livestream trực tiếp trên trang cá nhân Fanpage của Tuấn Hưng nên các khán giả nào không đến xem trực tiếp cũng có thể xem miễn phí từ nhà của mình.

"Với "Góc ban công", tôi chỉ tâm niệm muốn tạo ra một điểm văn hóa để người xem thưởng thức nghệ thuật, và hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, các ca sĩ nghệ sĩ cũng có cơ hội cống hiến và tiếp cận gần hơn những khán giả đích thực của mình" - Tuấn Hưng nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt ca sĩ Tuấn Hưng (44 tuổi) 12,5 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo do tổ chức liveshow tại nhà riêng không xin phép.