Sau lời xin lỗi lúc nửa đêm, sáng 18/8, một thương hiệu lớn ở Việt Nam đã tiếp tục có động thái mới về vụ: "Mời Negav tham gia sự kiện", gây phản ứng trái chiều trong cộng đồng. Đơn vị này đăng tải "Thông cáo bổ sung" - làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, cũng như cam kết cải thiện từ phía thương hiệu.

Hình ảnh Negav xuất hiện tại sự kiện của thường hiệu này vào hôm 10/8 vừa qua, gây tranh cãi dữ dội.

Trong thông cáo mới, thương hiệu này tiếp tục xin lỗi, thừa nhận việc lựa chọn khách mời chưa phù hợp với giá trị cốt lõi của thương hiệu - tôn vinh và bảo vệ phụ nữ. Đồng thời, nêu rõ quyết định lựa chọn nghệ sĩ có phần bị chi phối bởi cảm tính cá nhân của một thành viên trong đội ngũ. Gọi đây là thiếu sót nghiệm trọng, đang tiến hành xem xét và áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân liên quan, nhằm đảm bảo mọi quyết định tương lai đều dựa trên giá trị cốt lõi, không để cảm tính chi phối.

Nguyên văn "Thông cáo bổ sung" trên fanpage của thương hiệu này vào sáng nay (18/8): Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến cộng đồng vì những bức xúc và thất vọng mà sự kiện vừa qua đã gây ra. Chúng tôi thừa nhận rằng việc lựa chọn khách mời chưa phù hợp với giá trị mà thương hiệu ***** luôn theo đuổi: Tôn vinh và bảo vệ phụ nữ. Chúng tôi lấy làm tiếc vì đã không kiểm soát tốt trong khâu lựa chọn nghệ sĩ, để cảm tính cá nhân của một thành viên trong đội ngũ ảnh hưởng đến quyết định. Đây là thiếu sót nghiêm trọng và chúng tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Hiện chúng tôi đang tiến hành xem xét và áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân có liên quan, theo đúng quy định của công ty. ***** khẳng định: Mọi quyết định liên quan đến thương hiệu phải dựa trên giá trị cốt lõi, tuyệt đối không được để cảm tính cá nhân chi phối. Chúng tôi cũng xin khẳng định rõ: ***** hiện không sử dụng bất kỳ nghệ sĩ nào làm gương mặt đại diện chính thức. Các nghệ sĩ từng xuất hiện trong sự kiện của chúng tôi chỉ là khách mời, không đại diện cho thương hiệu. Để đảm bảo sự việc tương tự không tái diễn, ***** đã: + Rà soát và siết chặt quy trình lựa chọn khách mời, bổ sung tiêu chí kiểm soát rủi ro hình ảnh. + Thiết lập cơ chế phản biện và phê duyệt nhiều tầng trước khi công bố nghệ sĩ. + Cam kết lắng nghe và tham khảo ý kiến cộng đồng nhiều hơn trong các hoạt động gắn với thương hiệu. Một lần nữa, chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã để cộng đồng lo lắng và thất vọng. Chúng tôi trân trọng mọi phản hồi và coi đây là động lực để thay đổi, hoàn thiện nhằm mang đến những giá trị tốt đẹp và phù hợp hơn với cộng đồng phụ nữ Việt Nam. Trân trọng, Ban Lãnh đạo Công ty.

Hiện tại, phía nhãn hàng đã nhanh chóng gỡ bỏ thông tin liên quan đến Negav trên Fanpage chính thức.

Trước đó, vào khuya ngày 17/8, trên Fanpage chính thức, thương hiệu đã đưa ra phản hồi liên quan đến tranh cãi việc mời Negav dự sự kiện.

Nhãn hàng bày tỏ đã ghi nhận sự việc, gửi lời xin lỗi vì việc lựa chọn khách mời đã gây hiểu lầm và chưa đáp ứng kỳ vọng của công chúng. Thương hiệu khẳng định hiện chưa có kế hoạch chọn gương mặt đại diện chính thức, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm, rà soát lại quy trình lựa chọn nghệ sĩ để đảm bảo các sự kiện sau phù hợp hơn, giữ trọn niềm tin phụ nữ Việt.

Tuy nhiên, phản hồi này vẫn chưa xoa dịu được cộng đồng mạng, đặc biệt là người tiêu dùng, số đông cho rằng phía thương hiệu chưa nêu rõ về việc ai sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định lựa chọn khách mời. Netizen vẫn đặt câu hỏi về vấn đề quản lý nội bộ của thương hiệu, mong muốn một lời giải thích chi tiết hơn về cách khắc phục sự cố,...

Vào ngày 8/8, nhãn hàng nói trên đã công bố sự xuất hiện của Negav trong vai trò khách mời đặc biệt cho chiến dịch quảng bá mới diễn ra vào hôm 10/8. Nam rapper cũng đã có mặt tại sự kiện để tham gia các hoạt động giao lưu nhưng vấp tranh cãi.

Lời xin lỗi lần 1 từ phía thương hiệu này.

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper. Nam rapper có quãng thời gian dài vướng phải ồn ào vì một sự cố vạ miệng ở concert Anh Trai Say Hi hồi tháng 9/2024, kéo theo đó là việc bị đào lại những phát ngôn nhạy cảm trong quá khứ của anh, khiến sự nghiệp đang lên của Negav ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dù đã lên tiếng xin lỗi song hình ảnh của Negav đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau loạt bê bối này.

Thời gian gần đây, Negav đã mở lại mạng xã hội, góp mặt trong đội hình Anh Trai Say Hi mùa 2. Dù vậy, mỗi hoạt động của Negav sau ồn ào vẫn vướng phải làn sóng tranh cãi.