Sau khi công khai mối quan hệ, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My liên tục khoe ảnh tình cảm

Bao ngày tháng ''úp mở'', Đoàn Văn Hậu cuối cùng đã chính thức công khai loạt ảnh tình tứ bên người đẹp Doãn Hải My. Dù không nói thêm gì song động thái này của nam cầu thủ được xem như thay cho lời xác nhận tin đồn hẹn hò với Top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020 thời gian qua là "chuẩn không cần chỉnh".

Sau khi công khai chuyện hẹn hò, cầu thủ Đoàn Văn Hậu và người đẹp Doãn Hải My thoải mái đăng ảnh "tình bể bình". Thậm chí, cặp đôi còn lập hẳn một tài khoản Instagram có tên là @family_doan_doan để chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Chàng hậu vệ 23 tuổi đăng tải bức ảnh selfie cùng Doãn Hải My ở một vùng quê. Đoàn Văn Hậu hài hước chia sẻ: "She said there’re big dogs in the back. OMG But they’re cows". (tạm dịch: Cô ấy nói đằng sau là những con chó lớn. Trời ơi nhưng chúng là bò mà). Trước lời trêu đùa của bạn trai, Doãn Hải My chỉ nói một từ: "Điêu".

Cũng trên tài khoản Instagram này, Đoàn Văn Hậu chia sẻ đoạn clip chở bạn gái trên xe đạp rồi lượn lờ dạo phố. Để phù hợp với khung cảnh, Văn Hậu còn lồng ghép ca khúc Cùng Anh với loạt giai điệu nghe cực lãng mạn: "Cùng anh băng qua bao đại dương cùng anh đi vượt ngàn con đường".

Tâm điểm chú ý của clip này chính là cách phối đồ của đôi trẻ. Cụ thể, Văn Hậu diện quần đùi, áo phông tối màu nhìn rất khỏe khoắn trong khi bạn gái thướt tha với chiếc đầm trắng. Dù clip được quay từ phía xa và khá mờ nhưng ai nấy đều phải trầm trồ với vóc dáng của Hải My.

Đặc biệt, khi Doãn Hải My chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp mới đây kèm theo status: "Thú thật chẳng dám soi gương. Vì sợ thấy nét dễ thương của mình", chàng hậu vệ đã hóm hỉnh hỏi một câu: "Who chụp?" (tạm dịch: Ai chụp?). Doãn Hải My sau đó đánh trống lảng: "Tui không nhớ" nhưng dân tình đều rõ ai chính là nhiếp ảnh gia phía sau những bức hình này.

Trong ngày cuối tuần, Đoàn Văn Hậu đăng ảnh chụp với cô nàng xinh đẹp Doãn Hải My cùng nhau tới phòng tập. Trong trang phục thể thao ở phòng gym, cả hai rất xứng đôi cả về chiều cao lẫn nhan sắc. Hải My cũng chia sẻ lại khoảnh khắc này lên story kèm dòng trạng thái: "Đáng lẽ ngày Chủ nhật phải được ở nhà ngủ nghỉ thì bị bếch đi tập", đủ để thấy cặp đôi luôn muốn cùng nhau làm mọi việc hằng ngày.

Dù @family_doan_doan mới lập từ khi cặp đôi công bố chuyện yêu đương nhưng "ngôi nhà" của đôi trẻ đã sớm thu hút rất đông người hâm mộ theo dõi. Instagram của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng follow tài khoản mới này.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, cư dân mạng đoán Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu sắp về chung một nhà. Tuy nhiên, Doãn Hải My phủ nhận chuyện sắp tổ chức đám cưới. Cô nàng cho rằng cả hai đều rất trẻ, yêu công việc và đều có những hoài bão, dự định riêng nên chuyện đám cưới ở thời điểm hiện tại là chưa.