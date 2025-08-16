Sau khi có kết quả thi đại học, tôi nhận ra: Trẻ lớn lên từ 5 kiểu gia đình này rất dễ thành công, càng trưởng thành càng xuất sắc

Bài viết của tác giả Ngô Dương trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Sau khi kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học Trung Quốc được công bố, tôi đã theo dõi câu chuyện về những thí sinh có thành tích xuất sắc, đạt từ 680/750 điểm trở lên. Kết quả này không chỉ phản ánh năng lực của các thí sinh mà còn là minh chứng cho vai trò quan trọng của môi trường gia đình trong việc nuôi dưỡng tài năng. Tôi nhận ra 5 kiểu gia đình dưới đây có khả năng nuôi dạy những đứa trẻ xuất sắc, càng trưởng thành càng dễ đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Gia đình coi trọng học tập

Một cặp anh em sinh đôi tên Lý Hòa Hiên và Lý Hề Thụy ở thành phố Thẩm Dương đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ thành tích nổi bật, lần lượt đạt 680 và 710 điểm. Trong bài phỏng vấn, họ tiết lộ bí quyết đạt kết quả tốt nằm ở không khí học tập trong gia đình.

Mẹ của họ là bác sĩ, thường xuyên chia sẻ kiến thức y khoa với các thành viên gia đình trong khi cha duy trì thói quen dậy sớm đọc sách. Ngoài ra họ còn có một không gian học tập riêng tại nhà với nhiều loại sách khác nhau. Vào các ngày trong tuần, gia đình Lý thường cùng nhau đọc sách, trao đổi ý tưởng và thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau.

Ảnh minh hoạ

Trong môi trường này, hai anh em Lý Hòa Hiên và Lý Hề Thụy đã phát triển nhiều sở thích và niềm đam mê học tập. Mỗi ngày khi về nhà, các em chia sẻ những gì đã học được trong ngày, tham khảo vở và kiểm tra những chỗ còn thiếu sót. Họ luôn dẫn đầu về điểm số ở trường và không ngừng động viên lẫn nhau.

Chuyên gia giáo dục Trung Quốc Lý Minh nhấn mạnh: “Cha mẹ của những học sinh giỏi thường có tầm nhìn xa. Họ không bao giờ cứng nhắc với lối sống của riêng mình mà luôn bắt kịp xu hướng và chủ động học hỏi những kỹ năng mới”.

Gia đình không giáo dục bằng trách mắng

Nam sinh Trần Kỳ Cường đã đạt 686 điểm trong kỳ thi đại học nhưng vốn không phải mẫu học sinh chăm ngoan. Từ nhỏ, Kỳ Cường năng động nhưng nghịch ngợm, từng trốn học để chơi bóng rổ. Thay vì trách phạt, cha mẹ cậu kiên nhẫn phân tích lỗi sai, hướng dẫn cậu cách sắp xếp thời gian cân bằng giữa việc học và vui chơi. Khi Kỳ Cường làm bài kiểm tra không tốt, cha mẹ không chỉ trích mà cùng cậu tìm nguyên nhân và cải thiện.

Từ một nam sinh nghịch ngợm, trốn học, Trần Kỳ Cường trở thành người có kết quả thi đại học đáng ngưỡng mộ

“Sai lầm cho thấy con còn nhiều thiếu sót. Chúng ta hãy cùng nhau sửa chữa”, cha Trần Kỳ Cường nói. Nhờ đó, nam sinh học cách coi sai lầm là cơ hội, không còn sợ mắc lỗi và dần nâng cao thành tích học tập.

Nhà văn Hồ Xuân Trung Quốc khẳng định: “Giáo dục khoan dung mang lại cảm giác an toàn, giúp trẻ mạnh dạn khám phá và tiến bộ”.

Gia đình khuyến khích sự tự lập

Vương Thần Húc đạt điểm số thuộc top 20 toàn tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Bố mẹ cậu cho biết bí quyết giáo dục của gia đình nằm ở việc cho con cái đủ không gian tự chủ.

Cha mẹ Vương hiếm khi can thiệp vào việc học, để con tự giác quản lý thời gian và lựa chọn tài liệu học tập. Họ tôn trọng ý kiến của con, từ việc tham gia các khóa học đến kế hoạch học tập, hiếm khi gây áp lực cho Vương Thần Húc. Chính sự tin tưởng này giúp Vương phát triển kỹ năng tự quản lý mạnh mẽ, tự sắp xếp việc học đạt thành tích xuất sắc.

Chuyên gia Trung Quốc Tiền Chí Lượng nhận định: “Cha mẹ trưởng thành biết đặt ranh giới, không can thiệp quá mức sẽ giúp trẻ phát huy khả năng sáng tạo”.

Gia đình khuyến khích giao tiếp thẳng thắn

Ảnh minh hoạ

Nam sinh Lục Vũ Thành cũng lọt top 20 thí sinh có điểm cao nhất tỉnh Hồ Bắc dù từng có khoảng thời gian thành tích sa sút vì nghiện game. Thay vì la mắng, mẹ cậu chọn cách trò chuyện thẳng thắn, bình đẳng với con. Hai mẹ con cùng bày tỏ quan điểm, giao tiếp bình đẳng, nói về việc học và những lựa chọn trong tương lai.

Qua cuộc trò chuyện chân thành, Lục Vũ Thành nhận ra sai lầm của bản thân, tự điều chỉnh thói quen sử dụng các thiết bị điện tử và tập trung học tập.

Một gia đình khuyến khích con cái có thể tự tin giao tiếp với bố mẹ, luôn có sự lắng nghe và phản hồi sẽ tạo ra một nền tảng giáo dục tốt, không khí cởi mở từ đó xây dựng động lực học tập bền vững cho trẻ.

Gia đình hoà thuận, tình cảm khăng khít

Học sinh Lý Minh Thần có kết quả thi lọt top 10 tỉnh Hồ Bắc và đặt nguyện vọng vào chuyên ngành kinh tế tại Đại học Thanh Hoa. Nói về bí quyết đạt điểm cao, nữ sinh bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ. “Bố mẹ luôn tôn trọng mọi lựa chọn của em, cho em lời khuyên mỗi khi cần. Gia đình em luôn hòa thuận, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Em không bao giờ buồn phiền hay áp lực vì có gia đình luôn ở bên động viên. Nhờ đó em hoàn toàn có thể tập trung vào việc học”, Lý Minh Thần tiết lộ.

Lý Minh Thần tiết lộ gia đình là động lực giúp cô có kết quả học tập xuất sắc

Mẹ nữ sinh này chia sẻ: “Giữ cảm xúc ổn định là hỗ trợ tốt nhất cho con.” Trong một gia đình hoà thuận, trẻ sẽ tránh được những mâu thuẫn, luôn giữ được tâm trạng tốt và không ngại đối mặt với thử thách. Những đứa trẻ như vậy thường trở thành “người chiến thắng” trong học tập và cuộc sống.