Sau khẩu trang và máy lọc không khí, liệu có cách nào phòng tránh ô nhiễm không khí

Không khi nuôi sống con người, cũng có thể âm thầm đầu độc chúng ta

Theo khuyến cáo của tổ chức WHO, ô nhiễm không khí là rủi ro môi trường lớn nhất đối với sức khỏe con người hiện nay. Nhiều ngày liên tiếp trong tháng 9 năm 2019, nhiều hệ thống theo dõi đã khẳng định chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được ở nhiều khu vực trong Hà Nội luôn ở trên mức 100 - cảnh báo ở mức có hại sức khỏe, thậm chí có nơi còn trên 180.

Tổ chức Air Visual đã đưa Thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào top những thành phố lớn có chỉ số ô nhiễm không khí tức thời cao nhất thế giới, khi mà chỉ số AQI luôn trên 200 trong nhiều ngày liên tiếp.

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hiện trạng không khí ở Hà Nội từ ngày 12 đến 29/9 vạch rõ chỉ số bụi PM2.5 liên tục cao hơn 50 - ngưỡng an toàn theo Quy chuẩn Việt Nam năm 2013, và được coi là cao nhất trong số 5 năm trước đây.

Khói bụi từ xe máy - ô tô là khung cảnh dễ gặp trên các con phố đông đúc

PGS-TS Hồ Quốc Bằng, Viện Môi trường và Tài nguyên Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết kết quả nghiên cứu kiểm tra khí thải phát thải tại TPHCM đã chi ra hoạt động giao thông là tác nhân gây ô nhiễm không khí lớn nhất hiện nay. Trong nguồn khí thải từ giao thông, xe máy được coi là thủ phạm chính. Xe máy đang chiếm khoảng 29% nguồn phát thải NO, 90% CO và chiếm tới 37,7% nguồn phát thải bụi. Riêng nguồn phát thải bụi siêu mịn, xe máy cũng chiếm khoảng 31%.

Thống kê của Motorcycles Data cũng chỉ ra Việt Nam là đất nước xếp hạng thứ tư trên thế giới về số lượng xe máy, chỉ sau Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia. Nếu tính tỷ lệ xe máy trên đầu người thì Việt Nam đang dẫn đầu thế giới, với tỷ lệ khoảng 2,2 người cho 1 xe máy. Hiện mức tiêu thụ xe máy của Việt Nam ổn định ở khoảng 3 triệu chiếc mỗi năm.

Cải thiện chất lượng không khí, nên bất đầu từ phương tiện xanh

Giáo sư Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cảnh báo, bụi mịn PM2.5 có thể xâm nhập sâu vào phổi, gây nên tình trạng khó thở; đặc biệt nguy hiểm với những người mắc bệnh phổi, hen phế quản, nhiễm trùng đường hô hấp.

Cũng trong thời gian trên, hai mặt hàng bỗng nhiên trở nên sốt là khẩu trang chống bụi mịn PM2.5 và máy lọc không khí. Tuy nhiên, việc làm này cũng chỉ là biện pháp tạm thời, bởi các nguồn chính gây ô nhiễm không khí từ xe máy, ô tô vẫn đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn.

Khẩu trang và máy lọc không khí khó có thể loại bỏ hoàn toàn việc con người bị nhiễm độc, hen xuyễn hay ung thư… đặc biệt là ở người già và trẻ em vốn có sức đề kháng liên quan tới hô hấp ở mức kém.

Khẩu trang trở thành vật bất ly thân khi ra đường

Chính phủ nhiều nước trên thế giới hiện đang kỳ vọng phương tiện di chuyển xanh là một trong những giải pháp chủ lực để khắc phục ô nhiễm không khí. Trong đó, Trung Quốc, Đài Loan là những nước đã chuyển hẳn sang sử dụng xe máy điện, và các nước khác như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản cũng đẩy mạnh việc loại bỏ sản xuất mới ô tô chạy xăng trong vài năm tới.

Với các công nghệ mới như Ắc quy Graphene sử dụng điện cực Graphene dựa trên Nobel Vật Lý 2010 có độ bền vượt trội so với vật liệu đồng truyền thống, hay pin Lithium thường được sử dụng trên smartphone, tuổi thọ của xe điện đã có những bước tiến lớn để có thể sử dụng được tới 5 năm, gấp 3-4 lần so với trước đây, đồng thời cải thiện hiệu suất vượt trội của động cơ điện so với động cơ đốt trong truyền thống.

