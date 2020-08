Sau cả tháng bị dân mạng Trung Quốc “réo tên” đạo nhái Lý Tử Thất, Youtuber Bếp trên đỉnh đồi bây giờ mới có động thái đáp trả bằng chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ

Cách đây khoảng 1 tháng, nữ Youtuber Việt Bếp trên đỉnh đồi bất ngờ bị một bộ phận cư dân mạng Trung Quốc đồng loạt lên tiếng cho rằng đã đạo nhái phong cách làm vlog của "tiên nữ đồng quê" Lý Tử Thất, một nhân vật rất nổi tiếng không chỉ ở đất nước tỷ dân mà còn mang tầm cỡ châu Á, thậm chí quốc tế. Thời điểm đó, có rất nhiều hình ảnh và bằng chứng mà dân mạng nước này chụp lại để chỉ ra rằng Tâm An – chủ nhân kênh Bếp trên đỉnh đồi đã thực sự có sao chép các ý tưởng của Lý Tử Thất.

Tâm An bị cộng đồng mạng Trung Quốc so sánh với Lý Tử Thất.

Thêm một bằng chứng nữa được đưa ra.

Ngay khi mọi lời bàn tán xôn xao bùng lên, Tâm An đã khóa trang cá nhân cũng như Fanpage chính của kênh và không nhận trả lời phỏng vấn hay lên tiếng đính chính nào. Động thái này của cô nàng không khiến nhiều người khó hiểu, bởi trong tình huống đó, nếu có nói gì thì cũng sẽ khó mà làm hài lòng tất cả các khán giả được.

Tâm An khóa mọi phương thức liên lạc khi sự việc lùm xùm xảy ra.

Tâm An chọn cách im lặng nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó đã mở lại các kênh liên lạc của mình. Tuy nhiên, cô nàng lại không ra sản phẩm mới mà chỉ liên tục cập nhật hình ảnh cuộc sống hiện tại cũng như reup lại các clip cũ. Cho đến mới đây, Tâm An mới hé lộ một chiếc vlog mới sắp sửa ra mắt với tựa đề "Nông dân 4.0". Hiện tại, đoạn trailer này đã được up trên kênh Youtube Bếp trên đỉnh đồii với thời lượng 48 giây.

Khán giả thực sự rất chờ đợi sự trở lại này của Tâm An sau thời gian im lắng khá lâu trên thị trường vlog. Và tất nhiên, nhiều người cũng sẽ nhân cơ hội này vào "soi" xem phong cách làm clip của cô nàng có còn giữ nguyễn vẹn như cũ hay sẽ chuyển sang hướng khác để tránh những thị phi đang dồn vào mình.

Nông dân 4.0 là vlog sắp ra mắt của Bếp trên đỉnh đồi.

Ngoài ra, trong bài giới thiệu mới nhất trên Fanpage, Tâm An cũng lần đầu tiên ngụ ý đáp trả những lùm xùm vừa qua liên quan đến mình. Cô nàng dùng lời lẽ không quá gay gắt nhưng ai cũng hiểu được sự đanh thép trong đó.

"Những video tôi làm không nhằm tuyên truyền bất kì văn hóa hay nền ẩm thực nào. Chỉ đơn giản là ghi lại những điều giản đơn trong cuộc sống hằng ngày tôi học hỏi và cảm nhận được ở những nơi mình đặt chân đến.

Tôi muốn chia sẻ cuộc sống gần gũi thiên nhiên, những món ăn từ rau củ quả sạch lành, gia vị thuận tự nhiên, không hóa chất.

Và tuyệt đối không sử dụng thịt động vật trong tất cả các video.

Mong chia sẻ những điều giản đơn nhưng hạnh phúc trong cuộc sống.

Cảm ơn các bạn đã xem và thấu hiểu".

Tâm An chia sẻ trên trang Fanpage của mình.

Trong bài viết trên, Tâm An cho biết bản thân không tuyên truyền cho nên văn hóa hay ẩm thực nào. Điều đó rất rõ ràng bởi những món ăn của cô nàng luôn mang đậm chất Việt. Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng cho rằng, có lẽ Tâm An đang ngụ ý rằng cô nàng không hề sao chép phong cách của Lý Tử Thất nói riêng và văn hóa ẩm thực Trung Quốc nói chung. Tâm An chỉ đang làm những thứ là của mình, của dân tộc mình một cách đặc trưng nhất có thể để giới thiệu đến khán giả mà thôi.

Tâm An đã có những bộc bạch sau những lùm xùm vừa qua trên mạng xã hội.

Tâm An – chủ nhân Bếp trên đỉnh đồi tên thật là Phạm Thị Thanh Loan. Cô nàng từng có một công việc ổn định thu nhập cao là thiết kế đồ họa ở Hà Nội nhưng vào năm 2018, cô đến với Sapa và làm làm quản gia cho homestay nhỏ của một người bạn trong bản Ý Linh Hồ. Ở nơi đây không có tiện nghi mà nhiều núi rừng nên cô nàng phải tự làm mọi việc.

Ngoài thời gian trong coi homestay, Tâm An còn nấu nướng các món chay cho khách đến nghỉ dưỡng, rồi chơi với trẻ em quanh khu mình sống, cũng như quay những clip để làm kỷ niệm. Ý tưởng làm vlog của Tâm An cũng từ đó mà được nảy ra rồi kênh Youtube cũng có tiếng vang như bây giờ. Hiện tại, Tâm An không còn ở Sapa nữa mà đã chuyển vào Đắk Lắk sinh sống.