Thông tin trên được báo Thể thao và Văn hóa đăng tải tối 22/10. Tờ báo dẫn lời chị Trần Trà My - người hỗ trợ pháp lý cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh kể từ khi xảy ra vụ việc hồi tháng 7/2022, cho hay ngày 22/7/2024 Tòa án Tây Ban Nha đã ra phán quyết đình chỉ có điều kiện và lưu hồ sơ vụ án liên quan 2 nghệ sĩ vì không có căn cứ buộc tội.

Về ý nghĩa của phán quyết này, chị Trần Trà My cho biết, theo nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ luật Tố tụng hình sự Tây Ban Nha, người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh có tội theo trình tự, thủ tục được quy định tại Bộ luật này và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Đây là một yếu tố căn bản trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội, nhằm tránh truy tố khi không đủ căn cứ và đưa ra những quyết định dẫn đến oan sai.

Hình ảnh cùng 2 nghệ sĩ được chị Trần Trà My đăng trên trang cá nhân

Trong trường hợp vụ việc của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, phán quyết của tòa nhấn mạnh vụ việc bị "đình chỉ có điều kiện" và "lưu hồ sơ vụ án" - tức là tòa sẽ không tiếp tục điều tra, truy tố và xét xử 2 nghệ sĩ nữa. Qua đó, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh hoàn toàn có thể quay trở lại Tây Ban Nha, cũng như châu Âu mà không phải chịu bất cứ biện pháp hạn chế, ngăn chặn nào từ phía cơ quan chức năng.

Chị Trần Trà My là người hiện sinh sống tại Tây Ban Nha với kinh nghiệm từng làm việc trong ngành luật ở đây. Năm 2022, Trà My từng lên tiếng về vụ việc của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, sau đó trở thành người hỗ trợ pháp lý, phiên dịch, kết nối giữa phía tòa án và cảnh sát. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, chị Trà My cũng đăng tải bài viết về phán quyết của tòa, đồng thời gửi lời chia sẻ với Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh.

"Em tin rằng, khi 'cuốn phim' về Mallorca khép lại, anh Hồng Đăng và anh Hoài Anh sẽ chính thức trở lại với đúng vai trò của mình trong lòng người hâm mộ, những người đã tin tưởng, ủng hộ các anh trong quãng thời gian khó khăn vừa qua", chị Trà My viết.