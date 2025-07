Sao Việt từng không có tiền mua sữa, giờ lấy chồng kém 7 tuổi viên mãn: Hai con học trường song ngữ xịn sò, học phí bất ngờ

Lê Phương là một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất của màn ảnh Việt. Cô được đánh giá cao thông qua loạt vai diễn trong các bộ phim đình đám như: "Nước mắt chảy ngược", "Bìm bịp kêu chiều", "Trận đồ bát quái" và "Gạo nếp gạo tẻ",...

Sau khi chia tay Quách Ngọc Ngoan, nữ diễn viên giành quyền nuôi con trai Cà Pháo. Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ từng tiết lộ thời điểm sinh bé Cà Pháo cô gần như trắng tay, phải nhờ bố mẹ giúp đỡ. Ngày sinh con. Mẹ trắng tay, nương nhờ nhà ngoại. Ngày đó, cầm trên tay 500.000 đồng của ông ngoại vừa lãnh lương cho mẹ mua sữa, mẹ cố gắng che đi sự xấu hổ, tủi thân. Thầm nhủ lòng phải hết sức cố gắng, phải vượt qua nghịch cảnh của mình. Vì hiếu, vì con", cô viết.

Gạt qua giông tố, Lê Phương cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc bên chồng trẻ Trung Kiên và hai con. Gia đình cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp, vui tươi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và yêu mến từ đông đảo khán giả.

Lê Phương

Đầu tư cho con học trường xịn sò

Cà Pháo mới học lớp 7 đã cao gần 1,8 m. Cậu ra dáng thiếu niên, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ và được dự đoán trở thành mỹ nam tương lai của showbiz. Được biết, Cà Pháo hiện theo học một trường quốc tế ở TP.HCM.

Với cấp Trung học, trường áp dụng phương pháp "Học tập Chủ động", dựa trên chương trình Văn hóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếng Anh tăng cường chuẩn quốc tế và rèn luyện kỹ năng, dạy rèn học sinh để hình thành nên ý thức: Học để làm người – Học để làm việc. Chương trình Trung học được thiết kế dưới hình thức các dự án học tập – kết hợp học lý thuyết với hoạt động trải nghiệm thực tế hàng tháng, từng học kỳ.

Bên cạnh đó, trường triển khai và hoàn thiện 7 bộ môn kỹ năng, gồm: Bơi - Lặn, Võ thuật, Rèn luyện quân đội, Sinh tồn, Cảm thụ Âm nhạc, Sáng tạo nghệ thuật (Mỹ thuật) và Giáo dục cảm xúc.

Dù có chương trình học đa dạng, cơ sở vật chất xịn sò, nhưng mức học phí của trường được nhận xét rất hợp lý.

Học phí khối Trung học cơ sở của trường là 93 triệu đồng/năm, tiền ăn 19 triệu đồng/năm; Phí bán trú 6 triệu/năm. Ngoài ra, phụ huynh còn đóng thêm các khoản như đồng phục, phí khảo sát đầu vào, dịch vụ xe đưa đón, lớp năng khiếu ngoài giờ...

Với bé Bông, ở cấp học mầm non, bé được mẹ cho học tại một hệ thống Trường Mầm non song ngữ cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản tại TP.HCM. Chương trình tiếng Anh ESL được biên soạn từ giáo trình Look & See – National Geographic Learning. Ngoài ra, nhà trường còn linh hoạt lồng ghép giảng dạy chương trình Làm quen Tiếng Anh của NXB Giáo dục TP.HCM.

Chương trình học tích hợp giảng dạy chương trình mầm non quốc gia bằng hệ thống phương pháp giáo dục và triết lý hiện đại xoay quanh 5 lĩnh lực học tập: Ngôn ngữ/ Language. Toán học và Khoa học/ Mathematics and Science. Nghệ thuật sáng tạo/ Creative Arts. Kỹ năng vận động/ Motor Skills Development. Tình cảm – KNXH/ Emotional and Social Development.

Được biết, học phí áp dụng từ tháng 9/2024 của trường cho bậc mầm non từ 52,650 triệu đồng/năm đến 55,080 triệu đồng/năm, chưa kể phí nhập học, phí học phẩm...

Không chỉ đầu tư cho việc học của con, trong cuộc sống hôn nhân, Lê Phương và Trung Kiên luôn hết mực lo lắng, quan tâm đến hai con. Mỗi khi hai bé có những dịp quan trọng ở trường học hoặc trải qua cột mốc mới, vợ chồng nữ diễn viên đều cố gắng sắp xếp công việc để đến với con.

Lê Phương từng chia sẻ những khoảnh khắc Trung Kiên thân thiết, thoải mái chơi đùa với con trai Cà Pháo như con ruột. Thậm chí, nhiều khi con trai còn thân với bố dượng hơn cả với mẹ vì có thể dễ dàng chia sẻ với nhau nhiều điều, đặc biệt là ở giai đoạn Cà Pháo dậy thì.

Đồng thời con trai nữ diễn viên cũng yêu thương, chăm sóc em gái út trong nhà. Lê Phương hạnh phúc vì Cà Pháo luôn thương yêu và biết chiều chuộng em gái. Mỗi khi gia đình đi chơi, Cà Pháo luôn trông em giúp bố mẹ.