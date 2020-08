Sao Vbiz phản ứng khi bị "Tuesday" chen chân: Midu huỷ hôn luôn, Cát Phượng - NSND Lê Khanh gây ngỡ ngàng

Những ngày gần đây, chuyện "người thứ 3" bất ngờ trở thành đề tài hot, được dân tình mổ xẻ, bàn tán khắp nơi. Người cho rằng "Tuesday" phải bị trả giá đắt vì chen chân để phá hoại gia đình người khác, một số lại nêu quan điểm rằng ai cũng có nỗi khổ tâm riêng. Không khác gì hội chị em, nhiều nghệ sĩ trong Vbiz cũng từng đối diện với chuyện bị "kẻ thứ 3", cách xử lý của họ khiến dân tình phải quan tâm.

Bà xã NS Kim Tử Long khôn khéo khi phát hiện chồng ngoại tình

Sau 2 lần tan vỡ, NS cải lương Kim Tử Long hiện đang có hôn nhân viên mãn với bà xã Trinh Trinh cùng 2 quý tử. Sau hơn 1 thập kỷ gắn kết, vợ chồng nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình yêu sâu đậm và luôn dành sự tôn trọng cho đối phương.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, NS Kim Tử Long đã lên sóng truyền hình để xin lỗi bà xã vì đã từng ngoại hình với 1 người hâm mộ trong 3 tháng. Theo NS Kim Tử Long chia sẻ, anh đã có khoảng thời gian rung động vì được một người phụ nữ khác nhắn tin quan tâm, dùng lời lẽ ngọt ngào. Ngay sau khi bị bà xã Trinh Trinh phát hiện, anh đã dừng ngay hành động sai trái vì vợ có cách xử lý quá khôn khéo.

Nghệ sĩ Kim Tử Long thừa nhận từng ngoại tình với 1 người phụ nữ trong 3 tháng.

Cụ thể, dù phát hiện chồng có điều bất thường, tuy nhiên NS Trinh Trinh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tâm sự để NS Kim Tử Long mở lòng kể hết với cô cũng như chủ động dừng hành động sai trái. Không chỉ thế, ngay trên sóng truyền hình, NS Trinh Trinh đã chứng minh bản thân là một người phụ nữ hiểu chuyện và cảm thông cho chồng.

Cô nói: "Sau khi chương trình này phát sóng, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào, người thương sẽ nói khác và người không thương sẽ chỉ trích anh. Áp lực đó sẽ đè nặng vào vai anh, nhưng khi một người đàn ông thú nhận với tất cả mọi người, cả triệu người xem thì đó là tình yêu đích thực anh dành cho tôi".

Nghệ sĩ Trinh Trinh bình tĩnh giải quyết, khiến chồng nhận ra sai trái để kết thúc mối quan hệ với "người thứ 3".

Cát Phượng khen ngợi và chúc phúc cho "người thứ 3" cùng Kiều Minh Tuấn

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn chính là cặp "Chị ơi, anh yêu em" được chú ý trong showbiz Việt. Đáng nói, trước khi có hạnh phúc như hiện tại, cặp đôi đã trả qua không ít sóng gió ngỡ "toang". Cụ thể, Kiều Minh Tuấn từng vướng vào drama tình cảm với An Nguy trong lúc đang hẹn hò với Cát Phượng.

Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng và An Nguy từng vướng drama chuyện 3 người.

Khi người yêu xác nhận rung động với người con gái khác, Cát Phượng lại có thái độ lạc quan và bình thản đến ngỡ ngàng. Thậm chí, cô còn thoải mái nhắc và khen ngợi về người được cho là "kẻ thứ 3" đang chen chân vào hạnh phúc: "Về An Nguy, tôi thấy đó là một cô bé dễ thương, hiền lành. Tôi thấy tôi còn yêu cô bé đó được ấy chứ. Thế nên nếu có chuyện đó thật sự, tôi sẽ chúc mừng họ. Hiện tại, tôi khẳng định anh Tuấn không thể nào yêu An Nguy được". Cách hành xử của Cát Phượng khiến nhiều người phải chú ý, sau đó chuyện tình Kiều Minh Tuấn và An Nguy cũng dần được giải quyết.

Cát Phượng đặt trọn niềm tin ở bạn trai.

Midu hủy hôn sau khi phát hiện chồng sắp cưới có "Tuesday"

Vào khoảng cuối năm 2015, Midu bất ngờ vướng vào ồn ào drama chuyện 3 người căng đến khi phát hiện chồng sắp cưới có "người thứ 3". Cụ thể, hot girl Thúy Vi đã lên tiếng xác nhận cô được thiếu gia Phan Thành chu cấp, giữa 2 người cũng có quan hệ tình cảm. Mặc dù đã bí mật đính hôn vào cuối năm 2014, tuy nhiên sau ồn ào này, Midu và Phan Thành đã không thể về chung 1 nhà. Hậu tan vỡ, Phan Thành cũng tìm hiểu một cô gái khác, trong khi đó, Midu dành thời gian phát triển sự nghiệp.

Sau khi chồng sắp cưới vướng ồn ào tình ái với 1 cô gái khác, hôn lễ của Midu cũng huỷ bỏ.

Sau nhiều năm diễn ra lùm xùm, gần đây, Midu đã có trải lòng: "Năm 27 tuổi, tôi gặp sóng gió trong chuyện tình cảm. Lúc đó, người ta nghĩ tôi sẽ chẳng còn tương lai. Làm được gì ở tuổi này? Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng. Suốt 3 năm qua, tôi làm được nhiều thứ mà trước tuổi 27 tôi chưa từng: Kinh doanh, dạy học. Tôi lựa chọn bước tiếp, trở nên độc lập, mạnh mẽ hơn. Tôi cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm thử thách, giới hạn mới để nỗ lực chinh phục".

Sau tan vỡ, Midu dành thời gian phát triển sự nghiệp và hạn chế nhắc chuyện tình cảm.



NSND Lê Khanh chia tay người yêu 9 năm sau 1 câu nói của "người thứ 3"

NSND Lê Khanh là cái tên đình đám trong làng giải trí Vbiz, nữ nghệ sĩ từng được xem như tượng đài nhan sắc vào thập kỷ trước. Sau khi trải qua gần 50 năm làm nghề, NSND Lê Khanh đang tận hưởng hôn nhân viên mãn, gần đây, cô còn tham gia chương trình Chị Em Chúng Mình để có những chia sẻ sâu hơn về chuyện đời tư.



Cho đến gần đây, nữ nghệ sĩ lần đầu tiết lộ mối tình 9 năm không đi đến kết cục đẹp vì bị "kẻ thứ 3" chen chân. Không ồn ào hay ghen tuông, nữ nghệ sĩ đã tự thừa nhận bản thân mình sai vì không tạo cảm giác tin tưởng cho đối phương và khiến anh ấy phải đi tìm 1 người phụ nữ khác.

NSND Lê Khanh từng chia tay mối tình 9 năm vì người thứ 3 xuất hiện.

NSND Lê Khanh nói: "Hóa ra, lỗi của tôi là không đem lại cho anh ấy niềm hi vọng, còn người phụ nữ kia lại cho anh ấy hi vọng về một tương lai vững chắc hơn. Dù người phụ nữ ấy lớn tuổi hơn, nhưng lại cho người yêu tôi cảm giác được làm người đàn ông đích thực. Thậm chí, người phụ nữ ấy còn nói với người yêu tôi: "Tớ nhìn những gì cậu làm, chăm sóc cho Khanh mà chỉ ao ước cả đời tớ được một lần như thế".

Khi đó, đang từ chính thất, tôi trở thành người ngoài. Vì thế, tôi quyết định chia tay để giải thoát cho cả ba người. Có khi, người thứ ba lại chính là người giúp cho mình có một cái kết tốt hơn". Không chỉ có cái nhìn cảm thông, NSND Lê Khanh còn cảm ơn người thứ 3 đã khiến cô đủ dũng khí từ bỏ mối tình gần 1 thập kỷ để có cơ hội gặp gỡ và kết hôn với người chồng hiện tại.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của nữ diễn viên đình đám.

Vướng nghi vấn ly hôn vì "người thứ 3", Thanh Bình lên tiếng giải thích ngay và luôn!

Cuối năm 2019, Thanh Bình và Ngọc Lan thông báo chính thức đường ai nấy đi sau nhiều năm chung sống. Thời điểm đó, nhiều lời đồn đoán cho rằng vợ chồng nữ diễn viên tan vỡ là do người thứ 3 xuất hiện. Hậu ly hôn, Thanh Bình còn lộ ảnh thân mật với 1 cô gái khiến nghi vấn này càng có thêm cơ sở.

Giữa lúc lời đồn lan truyền chóng mặt, Thanh Bình đã lập tức lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định không có chuyện xuất hiện người thứ ba như lời đồn, mọi thứ đều xuất phát từ việc cả anh và Ngọc Lan đã không còn tìm thấy tiếng nói chung với nhau trong cuộc sống nên tự nguyện buông tay. "Lí do chúng tôi chia tay không phải đến từ người thứ 3 nào cả, càng không phải do rắc rối tình cảm riêng tư nào của Bình và Lan", Thanh Bình chia sẻ.

Trong khi chồng cũ lên tiếng làm rõ sự tình thì Ngọc Lan vẫn tỏ ra bình thản, thậm chí sau đó cô còn chúc Thanh Bình nhanh chóng tái hôn để con trai có thêm người yêu thương.



Ngọc Lan từng lên tiếng mong Thanh Bình tìm được hạnh phúc mới hậu tan vỡ.