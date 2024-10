“Sex And The City” là một trong những series phim truyền hình hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO.

Bộ phim kể về cuộc sống, những câu chuyện tình yêu, tình bạn của 4 cô gái: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis), Samantha Jones (Kim Cattrall) và Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) tại thành phố New York.

Trong phim, nhân vật Samantha Jones do Kim Cattrall thủ vai đặc biệt thu hút khán giả nhờ vẻ ngoài tự tin và gợi cảm. Sau vai diễn thành công trong “Sex and the City”, Kim Cattrall đã nhận được 5 đề cử Giải Primetime Emmy và 4 đề cử Giải Quả Cầu Vàng. Cô cũng tiếp tục tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim khác.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, Kim Cattrall cũng để lại ấn tượng trong mắt công chúng khi luôn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ. Thông qua những hình ảnh được Kim Cattrall đăng tải trên mạng xã hội, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài trẻ hơn nhiều so với tuổi 68 với làn da căng bóng, ít khuyết điểm.

Trong một lần trả lời phỏng vấn với tạp chí Self, Kim Cattrall đã tiết lộ bản thân thường áp dụng 3 bí quyết làm đẹp cực đơn giản để duy trì vẻ ngoài rạng rỡ.

Kim Cattrall cùng dàn sao phim "Sex and the City". (Nguồn: CNN)

3 bí quyết trẻ hóa làn da của sao phim "Sex and the City"

1. Ưu tiên sở thích, niềm vui của bản thân

Kim cho biết: “Tôi luôn tự thưởng cho mình một món quà vì đã hoàn thành tốt công việc. Tôi cũng thích dành thời gian chăm sóc khu vườn của mình hay đi du lịch với bạn bè”.

Các sở thích này có lẽ chính là bí quyết giúp Kim giải tỏa căng thẳng, thư giãn sau quãng thời gian làm việc. Các chuyên gia da liễu chỉ ra rằng căng thẳng có tác động tiêu cực đến làn da, đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

Bác sĩ da liễu Samer Jaber làm việc tại Bệnh viện Da liễu Washington Square ở New York, Mỹ cho biết: “Khi căng thẳng, cơ thể sẽ giải phóng hormone cortisol. Hormone này có tác động rất lớn đến toàn bộ cơ thể, bao gồm cả làn da”.

Theo chuyên gia, hormone cortisol có thể ảnh hưởng đến quá trình lão hóa của da bằng cách phá vỡ collagen và elastin trong da, dẫn đến giảm độ đàn hồi của da. Bên cạnh đó, hormone cortisol làm tăng tiết dầu trên da, có thể gây bít tắc lỗ chân lông và tăng nguy cơ mọc mụn.

Kim Cattrall có làn da căng bóng, ít khuyết điểm. (Nguồn: Vanity Fair)

2. Chăm sóc làn da từ trong ra ngoài

Kim Cattrall cho biết cô thường sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm chống lão hóa. Theo Kim, kem dưỡng ẩm giúp khóa ẩm trong da, khiến da trông căng mọng hơn. Ngoài việc sử dụng kem dưỡng ẩm, Kim còn sử dụng tẩy tế bào chết và một số sản phẩm chống nắng khi ra ngoài.

Bên cạnh các sản phẩm chăm sóc da từ bên ngoài, Kim cũng chú trọng việc chống lão hóa da từ bên trong.

Kim nói: “Tôi thường áp dụng chế độ ăn kiêng Perricone để giữ được làn da trẻ trung trong nhiều năm. Chế độ ăn kiêng Perricone không quá nghiêm ngặt, không chú trọng vào việc giảm cân. Thay vào đó, chế độ ăn này tập trung vào các loại thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa và axit béo omega-3, giúp giảm viêm nhiễm và làm chậm quá trình lão hóa, cấp ẩm cho da và giúp da sáng mịn”.

Các loại thực phẩm nữ diễn viên sử dụng hàng ngày là: các loại quả mọng, các loại cá béo, ức gà, dầu ô liu, các loại rau lá xanh (như rau chân vịt và rau cải xoăn,...), trứng, hạt phỉ, sữa chua không đường, táo xanh.

Kim Cattrall có vẻ ngoài trẻ hơn hẳn so với tuổi thật. (Nguồn: Tạp chí Vogue)

3. Trang điểm vừa phải



Kim Cattrall chia sẻ cô có chuyên viên trang điểm riêng khi tham gia các sự kiện hoặc khi làm việc. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày, cô ít khi trang điểm vì muốn làn da được thở.

Theo các chuyên gia da liễu việc trang điểm thường xuyên nhưng không làm sạch kỹ có thể gây bít tắc lỗ chân lông, khiến da dễ lên mụn, đồng thời gây ảnh hưởng tới quá trình sản xuất collagen và elastin trong da, từ đó hình thành nếp nhăn và vết chân chim.