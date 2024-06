Sao phim Những bà nội trợ kiểu Mỹ hào hứng với kế hoạch tái khởi động

Eva Longoria thậm chí cho biết cô đã nói chuyện, đề nghị với nhà sáng tạo phim Desperate Housewives - Marc Cherry - tới cả trăm lần về việc tái khởi động. "Chúng ta hãy làm lại lần nữa. Tôi nhớ Wisteria Lane. Tôi nhớ các cô gái. Tôi nhớ Gaby Solis" - Eva Longoria tiết lộ về những gì đã nhắn nhủ với nhà làm phim và cho biết cô sẵn sàng là người đầu tiên tham gia.

Eva Longoria (ảnh: Getty Images)

Desperate Housewives (Những bà nội trợ kiểu Mỹ) là một trong những series phim truyền hình nổi tiếng bậc nhất đầu những năm 2000. Với 180 tập phim, phát sóng từ 2004 đến 2012, Desperate Housewives tạo sức hút mạnh mẽ xoay quanh câu chuyện vừa đời thường vừa nhiều bí ẩn kịch tính, những bí mật đen tối bị che giấu xoay quanh các nhân vật chính là những bà nội trợ xinh đẹp, giàu có ở thị trấn mang tên Wisteria Lane. Ngoài Eva Longoria, loạt phim truyền hình của đài ABC có sự tham gia của Marica Cross, Teri Hatcher, Felicity Huffman và Nicollette Sheridan...



Phim Desperate Housewives

Việc chậm trễ trong kế hoạch tái khởi động một bộ phim mang tính biểu tượng, có sức ảnh hưởng lớn Desperate Housewives trong bối cảnh không chỉ các đài truyền hình mà các nền tảng trực tuyến đều đang rất "khát" nội dung, theo Eva Longoria đó là vì bản thân những người xây dựng nên bộ phim cũng chưa tìm ra cách để phát triển, khai thác câu chuyện. Nữ diễn viên cho rằng, có rất nhiều điều mà Desperate Housewives từng làm được mang tính đột phá ở thời điểm 20 năm trước nhưng hiện tại lại chưa chắc đã thực sự phù hợp với thị hiếu khán giả. Eva Longoria cũng phấn khích với ý tưởng, nếu quay trở lại với bộ phim, cô muốn nhân vật của mình sẽ trở thành người có sức ảnh hưởng lớn, một bà trùm truyền thông.

Trong khi còn để ngỏ việc thực hiện Desperate Housewives, Eva Longoria vẫn tiếp tục là một ngôi sao rất bận rộn với cả vai trò diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn, doanh nhân... Cô sẽ góp mặt trong mùa 4 của series phim Only Murders in the Building, khởi chiếu vào 27/8 tới đây với một nhân vật hài hước, thú vị.

Được xem là ngôi sao có đông fan nhất của Desperate Housewives với vẻ đẹp nóng bỏng, Eva Longoria luôn nỗ lực hoạt động nghệ thuật để chứng tỏ cô không chỉ có ngoại hình gợi cảm mà còn có những tố chất của nhà quản lý, nhà sản xuất tài năng. Nữ diễn viên cũng được xem là biểu tượng thành công của cộng đồng nghệ sĩ latinh tại nước Mỹ.