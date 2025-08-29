Xuất phát điểm là người mẫu, diễn viên, nhưng phải đến khi lấn sân ca hát, Hồ Ngọc Hà mới thực sự khẳng định tên tuổi và được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “Nữ hoàng giải trí” của V-pop. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn với loạt bản hit quen thuộc như Tìm lại giấc mơ , Sao ta lặng im , Nỗi nhớ vơi đầy , Cô đơn giữa cuộc tình , Cả một trời thương nhớ …

Danh tiếng ngày càng thăng hoa giúp Hồ Ngọc Hà trở thành gương mặt đắt show bậc nhất showbiz Việt. Thu nhập của cô không chỉ đến từ cát-xê ca hát mà còn từ nhiều lĩnh vực khác như: giám khảo gameshow, tham gia sự kiện, quảng cáo, đại diện thương hiệu, đóng phim, làm người mẫu… Mới đây, nữ ca sĩ còn lấn sân kinh doanh với dòng son môi riêng, cho thấy sự đa năng và sức hút bền vững trong làng giải trí.

Ở tuổi 41, Hà Hồ sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Theo tiết lộ của những nhà tổ chức sự kiện, cát - xê của cô dao động từ 7.000 - 10.000 USD mỗi show diễn. Hiện tại, gia đình ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang sinh sống trong căn biệt thự nằm ở vị trí đắc địa tại TP.HCM, từng được định giá khoảng 30 tỉ đồng vào năm 2021. Ngôi biệt thự có diện tích khoảng 300m², được thiết kế sang trọng với toàn bộ nội thất nhập khẩu từ châu Âu và trang bị nhiều công nghệ hiện đại.

Chưa hết, "nữ hoàng giải trí" còn sở hữu bộ sưu tập xe đắt giá bao gồm nhiều mẫu xe sang và siêu xe như: Lamborghini Aventador, Porsche Panamera Turbo, Rolls-Royce Ghost, Audi A8L, Jaguar XJL, và Maserati Ghibli S Q4. Nữ ca sĩ cũng được biết đến là người yêu thích các mẫu xe của VinFast, từng sở hữu các mẫu như Fadil, Lux A2.0, và Lux SA2.0.

Năm 2017, Hồ Ngọc Hà gặp gỡ và bén duyên với Kim Lý trên phim trường MV Cả một trời thương nhớ.Từ những cảnh quay đầy tình tứ, tin đồn hẹn hò giữa cả hai nhanh chóng lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý gắn bó với nhau từ năm 2017.

Đến tháng 11/2017, cặp đôi mới chính thức xác nhận mối quan hệ khi công khai trao nhau nụ hôn lãng mạn. Đến nay, cặp đôi đã có 2 con song sinh đáng yêu và cùng chăm sóc cho Subeo - con trai đầu lòng của Hồ Ngọc Hà.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, gia thế, sự nghiệp của Hà Hồ - Kim Lý bị đặt lên bàn cân so sánh. Có ý kiến cho rằng Kim Lý lép vế so với Hồ Ngọc Hà, thậm chí có người nói anh đang "ở rể", "không có việc làm" nên thường xuyên tháp tùng vợ đến các sự kiện.

Trước ý kiến trái chiều, Hồ Ngọc Hà cho biết Kim Lý luôn sát cánh bên cô, tiếp thêm năng lượng và đồng hành với cô trên hành trình sự nghiệp. Nhờ có Kim Lý bên cạnh, cô mới cảm nhận được trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc và đạt được thành công như hôm nay.

Trước đó, người đẹp cũng tên tiếng về chuyện chồng phải "ở rể". Cô nói: " Hihi, ở rể ở dâu gì thì cũng là ở, miễn là Ở mà thấy vui thôi nè. Cứ cả nể và sĩ diện với người ngoài mà trong lòng rối beng thì cũng mệt cả đôi bên. Ở đâu cũng được, tôn trọng và yêu thương nhau là được phải không ạ?".

Thực tế, Kim Lý sở hữu sự nghiệp riêng, gia thế "khủng" không kém gì Hồ Ngọc Hà. Anh là con trai duy nhất trong gia đình có nền tảng vững chắc. Bố anh sinh ra tại Sài Gòn trong một gia đình đông anh em, sau đó cùng cả nhà sang Thụy Điển định cư từ năm 1981. Cả bố và mẹ Kim Lý đều công tác trong ngành giáo dục; trong đó, bố anh còn kinh doanh thành công nhiều cửa hiệu tại Mỹ, còn mẹ từng làm việc cho tổ chức Liên hiệp Quốc của Thụy Điển.

Sinh ra trong điều kiện thuận lợi nhưng Kim Lý sớm rèn tính tự lập. Từ năm 14 tuổi, anh đã đi làm thêm để tự kiếm tiền. Hiện tại, ngoài vai trò diễn viên và nhà đầu tư phim ảnh, Kim Lý còn sở hữu bất động sản trong và ngoài nước, đồng thời điều hành một công ty sản xuất khẩu trang cùng một nhà hàng chuyên phục vụ đồ ăn lành mạnh.

Không chỉ có sự nghiệp riêng đáng nể, Kim Lý còn sở hữu học vấn ấn tượng, thông thạo bốn ngoại ngữ. Nhờ đó, anh xây dựng được hình ảnh một quý ông trí thức, thành đạt.

Sau nhiều năm đồng hành, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã xây dựng được một mái ấm viên mãn đáng ngưỡng mộ. Không chỉ song hành trong sự nghiệp, cả hai còn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau, cùng vun đắp tổ ấm hạnh phúc bên các con. Với sự đồng điệu trong tình yêu, sự nghiệp và gia đình, cặp đôi hiện được xem là một trong những biểu tượng hôn nhân hạnh phúc và bền vững của showbiz Việt.