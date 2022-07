Sao Hàn tai nạn xuất huyết não ở Đà Nẵng: Idol hóa diễn viên đa tài và ngã rẽ 6 năm sang Việt Nam sống, kinh doanh chuỗi cà phê

Lee Kyeon hiện là cái tên đang được khán giả đặc biệt quan tâm sau tin tức gây sốc vào ngày 2/7. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam diễn viên bị tai nạn xe hơi và đang điều trị tại 1 bệnh viện ở Đà Nẵng vì xuất huyết não và gãy xương mặt. Đáng chú ý, khán giả không khỏi tò mò vì nam diễn viên này đã đến Việt Nam để kinh doanh chuỗi quán cà phê. Trước đó, nam nghệ sĩ sinh năm 1982 này còn có sự nghiệp thành công với cả tư cách idol và diễn viên tại showbiz Hàn Quốc.

Nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Hàn Quốc

Trước khi trở thành diễn viên, Lee Kyeon đã bước chân vào làng giải trí từ năm 1997 với vai trò idol. Anh gia nhập nhóm nhạc UP vào năm 1997, khi nhóm đã hoạt động 1 năm và phát hành 3 album. Dù là thành viên bổ sung nhưng Lee Kyeon nhanh chóng hòa nhập với nhóm, được tham dự nhiều lễ trao giải và sự kiện, gặp gỡ hàng loạt ngôi sao đình đám.

Sau khi nhóm nhạc tan rã vào năm 1999, Lee Kyeon bất ngờ theo học trường Đại học Suwon và tốt nghiệp Khoa Sân khấu và Điện ảnh. Đến năm 2003, anh lần đầu rẽ lối sang lĩnh vực phim ảnh, ra mắt chính thức với tư cách diễn viên thông qua dự án Apgujeong House của đài MBC. Hello Francesca chính là bộ phim đầu tiên Lee Kyeon đảm nhận vai chính, được lên sóng vào năm 2005.

Hello Francesca, Ba Chàng Lính Ngự Lâm... là những tác phẩm nổi bật của Lee Kyeon

Nhờ khả năng diễn xuất tốt, Lee Kyeon trở thành cái tên được nhiều đạo diễn săn đón, góp mặt trong hàng loạt bộ phim như Fantasy Tower, Stars Falling From the Sky, Myung Wol the Spy, Ba Chàng Lính Ngự Lâm… Anh còn là thành viên đời đầu của Infinite Challenge - 1 trong những chương trình truyền hình nổi tiếng và lâu đời nhất Hàn Quốc. Nhờ nỗ lực không ngừng, Lee Kyeon giành được giải Diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải MBC Entertainment Awards 2005.

Lee Kyeon từng tham gia nhóm nhạc UP và là thành viên đời đầu của chương trình Infinite Challenge

Bước ngoặt chuyển hướng kinh doanh và cuộc sống tại Việt Nam

Khi đang khá nổi tiếng, Lee Kyeon bất ngờ dừng hoạt động nghệ thuật. Bộ phim Ba Chàng Lính Ngự Lâm phát sóng năm 2014 chính là dự án cuối cùng của nam diễn viên tính đến thời điểm hiện tại. Lý giải về nguyên nhân mất hứng thú với diễn xuất, Lee Kyeon cho biết việc thay đổi công ty quản lý đã làm cơ hội việc làm của anh ít đi. Đúng lúc này, 1 người bạn giới thiệu anh đến Việt Nam để kinh doanh.

Nam diễn viên sinh năm 1982 quyết dịnh gác lại hoạt động nghệ thuật và chuyển đến sống tại Đà Nẵng. Hiện tại, anh đã ở đây được 6 năm và làm chủ chuỗi quán cà phê tại Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang. Dù không còn hoạt động trong showbiz nhưng Lee Kyeon hài lòng với cuộc sống hiện tại: "Đây là ước mơ của tôi. Tôi từng không muốn là người bình thường nhưng hiện giờ tôi đã dám làm điều đó".

Lee Kyeon thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống tại thành phố Đà Nẵng

Anh cũng từng gặp gỡ huấn luyện viên Park Hang Seo

Trong 1 cuộc phỏng vấn năm 2021, khi được hỏi về việc có tiếp tục đóng phim không, Lee Kyeon bộc bạch rằng anh luôn sẵn sàng thử thách bản thân với mọi lĩnh vực. Từ idol, diễn viên cho đến doanh nhân, tất cả những trải nghiệm này đều đáng quý với Lee Kyeon. Nếu có vai diễn phù hợp, anh sẽ nhận vai và quay trở lại làng giải trí. Bên cạnh Việt Nam, Lee Kyeon còn muốn đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới như Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Hawaii. Kế hoạch của nam diễn viên là đi du lịch vòng quanh thế giới.

Hiện tại đã bước sang tuổi 40 nhưng Lee Kyeon vẫn lẻ bóng. Trong chương trình Crazy Talk phát sóng vào cuối năm 2021, nam diễn viên cho biết anh từng gặp gỡ một số cô gái Việt Nam nhưng không tiến xa hơn. Thay vào đó, anh tập trung vào công việc kinh doanh tại Việt Nam, với sự giúp sức của bạn bè.

Lee Kyun ở tuổi 40 vẫn độc thân, anh tập trung kinh doanh và đi du lịch vòng quanh thế giới

Nguồn ảnh: Sưu tầm

https://kenh14.vn/sao-han-tai-nan-xuat-huyet-nao-o-da-nang-idol-hoa-dien-vien-da-tai-va-nga-re-6-nam-sang-viet-nam-song-kinh-doanh-chuoi-ca-phe-20220704104800807.chn?fbclid=IwAR38K-STf6pi3BQdzAGMpwMUZejKxKr5tSdWyjcLsqwTXtsIrwkRTiM53kw