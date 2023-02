Sao Hàn bị liên lụy khi người thân vướng vào bê bối: 'Chị đại' Kim Hye Soo 'gánh còng lưng' nợ nần của mẹ, Han Hyo Joo bị ghẻ lạnh vì em trai gây rắc rối

Vừa mới đây, truyền thông và công chúng Hàn Quốc không khỏi xôn xao trước thông tin cha và anh trai của nữ ca sĩ Kang Min Kyung (thành viên Davichi) bị kiện vì tội lừa đảo bất động sản. Vụ việc nhanh chóng leo lên Top thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trên Naver Hàn Quốc.

Có thể nói, chẳng phải mình Kang Min Kyung, trong làng giải trí xứ Hàn, không ít ngôi sao cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự. Họ bị liên lụy vì những hành động mà người thân gây ra.

Kim Hye Soo vẫn luôn được coi là "chị đại" của làng giải trí Hàn Quốc. Với vẻ ngoài quyến rũ và mạnh mẽ, nữ diễn viên thường xuyên khiến các bạn diễn nam trẻ "khiếp vía" mỗi khi xuất hiện chung.

Kim Hye Soo là "chị đại quyền lực của Kbiz"

Tuy nhiên trái với vẻ ngoài mạnh mẽ cùng sự nghiệp lừng lẫy, Kim Hye Soo lại có một đời tư sóng gió. Ai cũng nghĩ với sự nghiệp thành công và nổi tiếng như vậy, Kim Hye Soo chắc chắn sẽ sở hữu khối tài sản cực khủng. Thế nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Nguyên nhân đến từ thói đam mê cờ bạc của mẹ Kim Hye Soo.

Thậm chí, Kim Hye Soo đã phải đau đớn cắt đứt mối quan hệ máu mủ với mẹ. Do thói nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất của mẹ mà Kim Hye Soo liên tục đối mặt với tình cảnh nai lưng kiếm tiền để trả nợ. Do vậy, dù có sự nghiệp thành công nhưng Kim Hye Soo chưa bao giờ lọt Top nữ diễn viên sở hữu tài sản khủng trong Kbiz.

Tuy nổi tiếng nhưng Kim Hye Soo lại không nằm trong nhóm minh tinh giàu có do phải trả nợ cho mẹ ruột

Han Hyo Joo

Gây ấn tượng nhờ gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ, Han Hyo Joo ngay từ khi ra mắt đã nhận được sự yêu mến của khán giả.

Han Hyo Joo được yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và thân thiện

Thế nhưng, vào năm 2014, tin tức em trai Han Hyo Joo bắt nạt một quân nhân khác khi tại ngũ, khiến người này tự vẫn được lan truyền mạnh mẽ trên báo và mạng xã hội. Đây chính là một "vết nhơ" trong sự nghiệp vốn sạch bóng scandal của Han Hyo Joo.

Tuy nhiên, vụ bê bối của em trai đã khiến hình ảnh Han Hyo Joo xấu đi trong mắt công chúng

Dù không trực tiếp liên quan đến vụ việc nhưng nữ diễn viên và gia đình vẫn bị công chúng tẩy chay mạnh mẽ vì cho rằng đã tiếp tay che giấu sự thật. Có thông tin cho rằng người nhà của Han Hyo Joo đã chi tiền để bưng bít vụ việc, khiến người đẹp mang tiếng xấu, là "kẻ giết người không dao". Phải một thời gian sau đó, Han Hyo Joo mới được công chúng đón nhận trở lại.

Kang Min Kyung

Ngày 6/2 vừa qua, Kang Min Kyung cùng vụ việc cha và anh trai cô bị kiện vì tội lừa đảo bất động sản đã leo lên Top tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trên cổng thông tin điện tử Naver Hàn Quốc. Vụ việc nhanh chóng được công chúng bàn tán sôi nổi.

Cha và anh trai Kang Min Kyung bị kiện vì lừa đảo bất động sản

Ngay sau sự việc, Kang Min Kyung đã thông qua công ty quản lý nói rõ việc bản thân không liên quan tới công việc làm ăn của cha và anh trai cô. Thành viên Davichi cũng chia sẻ rằng, kể từ khi ra mắt vào năm 18 tuổi, cô đã nhiều lần phải đối mặt với vấn đề liên quan tới tài chính của cha mình. Thực tế, đây không phải lần đầu cha và anh trai Kang Min Kyung gây ra những rắc rối tương tự. Trước đó, nữ ca sĩ đã phải đứng ra trả hết nợ cho cha và anh trai mình. Lần này cô lên tiếng về vụ việc với hy vọng sẽ không còn nạn nhân nào nữa.

Han So Hee

Một mỹ nhân khác cũng phải chịu nhiều điều tiếng do hành động của người thân chính là Han So Hee. Năm ngoái, YouTuber tên Lee Jin Ho tiết lộ thông tin, mẹ ruột Han So Hee bị kiện vì lừa đảo 85 triệu Won (gần 1.6 tỷ đồng). Theo đó, mẹ nữ diễn viên đã vay tiền vào một tài khoản ngân hàng do con gái đứng tên. Tài khoản này được lập khi Han So Hee còn vị thành niên và do bà quản lý. Bà sử dụng tài khoản của con gái trong vài tháng khi tài khoản của bà không có sẵn để giao dịch.

Han So Hee cũng gặp điều tiếng vì mẹ lừa đảo

Ngay sau đó, công ty quản lý 9ato Entertainment của Han So Hee đã đưa ra một tuyên bố chính thức rằng cô không hề liên quan đến vụ việc cũng như từ chối chịu trách nhiệm về các khoản nợ liên quan tới mẹ cô. Không chỉ vậy, phía Han So Hee còn cảnh báo mọi người không nên tiếp tục cho mẹ cô vay tiền: "Chúng tôi hy vọng sẽ không còn nạn nhân nào khác trong tương lai".

Thực tế, đây không phải lần đầu mẹ Han So Hee thực hiện hành vi này. Vào năm 2020, mẹ Han So Hee cũng đã có hành động phạm pháp tương tự, khiến nữ diễn viên bị kiện vì vi phạm Đạo luật giao dịch tài chính điện tử.

Cô từng phải làm nhiều việc để trả nợ cho mẹ nhưng bà vẫn không thay đổi

Trước khi ra mắt, Han So Hee đã làm nhiều công việc, kể cả trong quán rượu, chỉ để trả món nợ 20 triệu Won (khoảng 400 triệu đồng) cho mẹ. Thế nhưng, mẹ của nữ diễn viên vẫn không thay đổi mà ngày càng lún sâu vào nợ nần, lừa đảo. Do vậy, từ năm 2020, Han So Hee đã nhiều lần ra thông báo về việc không liên quan tới những khoản nợ của mẹ mình.

Bi Rain

Cuối cùng chính là Bi Rain. Ông xã Kim Tae Hee cũng phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự. Cụ thể vào tháng 11/2018, Bi Rain trở thành tâm điểm chú ý khi cha mẹ anh bị tố cáo quỵt tiền.

Theo truyền thông Hàn khi đó, một tài khoản mạng xã hội đã tố cáo việc gia đình Bi Rain mượn 25 triệu Won (hơn 481 triệu đồng) 30 năm nhưng không trả và họ đòi phía nam ca sĩ 100 triệu Won (hơn 2 tỷ đồng) để hòa giải.

Giàu có là vậy nhưng Bi Rain cũng từng chịu cảnh ê chề khi bố mẹ bị tố quỵt tiền nợ

Sự việc đã khiến Bi Rain chịu nhiều sự chỉ trích. Họ cho rằng, nam ca sĩ hiện giờ đã giàu có và sống sung sướng nhưng vẫn không chịu trả nợ. Sau đó, ông xã Kim Tae Hee đã lên tiếng xin lỗi và hứa trả khoản nợ cùng những phát sinh do thời giá. Dù vậy, nam tài tử vẫn thường xuyên bị nhắc tới bê bối này.