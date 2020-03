Sau khi danh sách dàn huấn luyện viên của Sáng Tạo Doanh được công bố, cộng đồng mạng xứ Trung đã so sánh tài năng giữa Lisa (BLACKPINK) và Tống Thiến.

Theo thông báo chính thức từ Sáng Tạo Doanh, các huấn luyện viên quyền lực tham gia chương trình bao gồm: Hoàng Tử Thao, Lộc Hàm, La Chí Tường, Mao Bất Dịch và Tống Thiến. Với kinh nghiệm sân khấu nhiều năm, Tống Thiến được trao nhiệm vụ trở thành huấn luyện viên cho các thí sinh.

Chương trình Sáng Tạo Doanh đã đưa ra những lời khen có cánh về Tống Thiến trên Weibo chính thức: “Cô ấy là một vũ công tinh linh với ngọn lửa trong tim và một diễn viên bách biến dám đột phá. Xuyên suốt chặng đường không ngừng lột xác tỏa sáng, cô ấy dùng thực lực khai phóng nhiều khả năng của chính mình”.

Trước đó, Lisa đã trở thành huấn luyện viên trong chương trình Thanh xuân có bạn 2 (Youth With You) - đối thủ của Sáng Tạo Doanh. Chính vì vậy, cộng đồng mạng đã đưa ra các bình luận so sánh hai nữ ca sĩ: “Thú nhận tôi thích nghệ sĩ toàn diện Victoria Song (Tống Thiến)”, “Ở Hàn Quốc, f(x) nổi hơn BLACKPINK, phải không nhỉ?”, “f(x) này là một nhóm nữ đã nghỉ hưu, còn BLACKPINK thì đang đỉnh cao. Cái này giống như so sánh thế hệ gen hai và gen bốn”, “BLACKPINK toàn cầu, okay”, “Tôi không thích Lisa”, “Tất nhiên là Victoria Song”, “Lisa nhảy tốt hơn”, “Tất cả đều rất tốt. Nhưng tôi thích Lisa”.

Blogger so sánh tài năng của Lisa và Tống Thiến.

Cộng đồng mạng liên tục đặt hai huấn luyện viên lên bàn cân.

Lisa và Tống Thiến đều là những thành viên ngoại quốc trong các nhóm nhạc nổi tiếng ở Hàn Quốc. Hiện tại, Lisa đang trở thành cái tên đình đám gặt hái nhiều thành công. Trong khi đó, Tống Thiến đã quay về quê nhà Trung Quốc hoạt động nghệ thuật. Danh tiếng của thành viên nhóm nhạc f(x) đang nhận về nhiều sự chú ý sau thành công của bộ phim Trạm kế tiếp là hạnh phúc.

Lisa.

Tống Thiến.

Sáng Tạo Doanh là chương trình tuyển chọn nhóm nhạc thần tượng nam do Tencent đầu tư sản xuất. Chương trình sẽ triệu tập 101 thí sinh nam và tiến hành huấn luyện kín trong 4 tháng. Sau đó, khán giả và các huấn luyện viên sẽ tìm ra 11 gương mặt xuất sắc nhất nhằm tạo ra một nhóm nhạc mới. Sáng Tạo Doanh được xem là đối thủ trực tiếp của Thanh xuân có bạn 2 trong trận chiến chương trình chiếu mạng.