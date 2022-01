Sáng mùa đông uống ly sữa hạt nóng hổi ngon lành này thì trời lạnh mấy cũng không thành vấn đề!

Hạt kê là loại ngũ cốc có màu vàng nhạt. Hạt kê rất giàu khoáng chất và vitamin như can xi, sắt, protein, lipid, vitamin nhóm B… có lợi cho sức khỏe. Dinh dưỡng trong hạt kê được đánh giá cao hơn gấp 2 lần so với các loại hạt ngũ cốc khác như lúa gạo, lúa mạch, lúa mì. Hạt kê không chỉ dùng làm thức ăn mà còn được dùng như một vị thuốc. Theo đông y, hạt kê có vị ngọt tính hơi hàn, có tác dụng bổ trung, ích khí. Trong y học hiện đại, người ta đã xác định được trong hạt kê chứa chất melatonin giúp trấn tĩnh tinh thần, cải thiện trạng thái, làm ngủ ngon. Với lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, cùng với lecithine và choline tự do giúp bảo vệ tế bào não, tăng cường trí nhớ và giảm lão hóa hiệu quả đồng thời giúp thanh lọc cơ thể, lợi tiểu và rất bổ cho thận.