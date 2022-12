Sản phẩm xịt mũi họng Dalibee Propolis Spray có gì đặc biệt?

Thành phần Xịt mũi họng Dalibee Propolis Spray



Xịt mũi họng Dalibee Propolis Spray được chiết xuất keo ong (Propolis extract, nhập khẩu Italia); Chiết xuất hoa phổi (Mullein extract); Acerola extract; Chiết xuất Thiên trúc quỳ; Tinh dầu khuynh diệp; Tinh dầu cam; Sorbitol; Propylen glycol, Sodium benzoate, Cremophor RH 40, Cetylpyridinium chloride; Nước tinh khiết vừa đủ 20ml.

Công dụng Xịt mũi họng Dalibee Propolis Spray

Hỗ trợ điều trị triệu chứng: Dùng vệ sinh mũi, họng, giúp làm sạch, làm thông thoáng đường hô hấp trên, hỗ trợ ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng do viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm amidan, viêm xoang như: sổ mũi, ngạt mũi, ho do thay đổi thời tiết, đau rát họng, khản tiếng, mất tiếng do ho kéo dài, hỗ trợ giảm nguy cơ viêm đường hô hấp trên.

Dự phòng bệnh: Hỗ trợ ngăn ngừa vi khuẩn, vi rút xâm nhập, gây tổn thương ở mũi, miệng, họng.

Đối tượng sử dụng: Người có nguy cơ và người đang bị viêm họng, viêm phế quản, viêm amidan, viêm xoang; Người có cách biểu hiện cảm cúm như: ho do thay đổi thời tiết, hắt hơi, sổ mũi; Người cần phòng ngừa các vấn đề đường miệng, mũi. Sản phẩm an toàn cho trẻ em từ 6 tháng tuổi, phụ nữ có thai, cho con bú.

Cách dùng: Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Xịt trực tiếp vào khoang mũi, miệng, mỗi lần xịt 2-4 nhát, ngày dùng 3-4 lần.

Trẻ em từ 2-12 tuổi: Xịt trực tiếp vào khoang mũi, miệng, mỗi lần xịt 2-3 nhát, ngày dùng 3-4 lần.

Trẻ em từ 06 tháng tuổi đến dưới 2 tuổi: Xịt trực tiếp vào khoang mũi, miệng, mỗi lần xịt 1-2 nhát, ngày dùng 2-3 lần.

Trẻ em từ 06 tháng tuổi: Tham khảo ý kiến của Bác sĩ và Dược sỹ trước khi sử dụng (Có thể dùng tăng số lần xịt trong ngày nếu cần thiết).

Nhận xét về ưu điểm

- Keo ong nhập khẩu Italia: Với hai thành phần: Polyphenols (hoạt chất Galangine) và Flavonoids (hoạt chất Quercetin), Dalibee Propolis Spray sở hữu những công dụng ưu việt chăm sóc sức khỏe đường hô hấp.

- Sản phẩm sử dụng cho cả gia đình: Sử dụng tiện lợi bởi phù hợp với đa dạng đối tượng, người lớn, trẻ từ 6 tháng tuổi, phụ nữ mang thai, cho con bú. Sản phẩm không thêm đường nên an toàn cho người tiểu đường và sức khỏe răng miệng của trẻ.

- Sản phẩm lành tính, an toàn khi sử dụng: Với những thành phần thảo dược nhập khẩu trực tiếp 100%, lành tính, ít tác dụng phụ… sản phẩm an toàn cho người sử dụng.

- Mùi vị ngọt dịu dễ dùng: Thành phần Tinh dầu cam tạo ra mùi hương dễ chịu, không cay nồng, không hắc.

Nhận xét nhược điểm: Không sử dụng được cho người bị mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm, người bị dị ứng với mật ong. Dù NSX truyền thông rằng sản phẩm này vừa có thể xịt mũi, vừa có thể xịt họng; tuy nhiên vòi xịt nối dài của sản phẩm này tối ưu cho việc xịt họng hơn (giúp đưa sâu tinh chất vào cổ họng).

Việc sử dụng sản phẩm này đòi hỏi phải làm sạch đầu vòi xịt sau mỗi lần sử dụng để đảm bảo vệ sinh.

Lưu ý khi sử dụng

- Trẻ em dị ứng với mật ong không nên sử dụng sản phẩm.

- Sau khi sử dụng, vệ sinh sạch đầu vòi xịt trước khi đóng nắp.

- Không dùng cho người quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.

- Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

- Vệ sinh vòi xịt sau mỗi lần sử dụng: Bình xịt là dụng cụ vệ sinh cá nhân, tránh dùng chung, nhất là trẻ em. Người đang nhiễm bệnh COVID-19 chỉ thực hiện xịt mũi ở phòng vệ sinh riêng, tránh làm phát tán giọt bắn khi hỉ mũi sau xịt mũi.

- Nếu trong khi xịt thuốc gây sặc, ho, hắt hơi nên ngừng vài phút rồi mới xịt tiếp.

- Bấm nút xịt để luồng thuốc phun ra khi hít vào, thở đều chừng 30 giây sau đó xịt lần thứ hai (nếu cần)

- Không nên ăn uống sau 20s khi xịt họng.

Hỏi đáp về sản phẩm: Phụ nữ có thai, cho con bú có dùng được không?

Sản phẩm lành tính và các thành phần thảo dược không tác động xấu đến đối tượng phụ nữ có thai và cho con bú.

Có dùng được cho bệnh nhân tiểu đường không?

Đường alcohol (Sorbitol) có thể làm gia tăng đường huyết bởi vì là carbohydrate, tuy nhiên do cơ thể chúng ta không hấp thụ hoàn toàn nên ảnh hưởng lên đường huyết ít hơn đường thường. Vì vậy hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm cho bệnh nhân tiểu đường. Đồng thời loại đường này không gây sâu răng nên hoàn toàn dùng được cho trẻ em.

Sản phẩm này có hiệu quả trong việc điều trị bệnh hô hấp không?

Xịt mũi họng Dalibee Propolis Spray sẽ rất tối ưu khi dùng để dự phòng bệnh, ngăn ngừa virus, vi khuẩn hoặc hỗ trợ điều trị triệu chứng ban đầu của bệnh đường hô hấp trên như: đau rát họng, khản tiếng, ho khan, ho có đờm, ngạt mũi, viêm mũi họng… Có thể cảm nhận các triệu chứng trên cải thiện rõ ràng ngay khi sử dụng. Tuy nhiên, khi bệnh đã tiến triển nặng hoặc ảnh hưởng xuống phế quản, phổi thì việc sử dụng dạng sản phẩm này sẽ không giải quyết được triệt để vấn đề; bệnh nhân cần được đến các cơ sở y tế để được thăm khám.

Sản phẩm được phân phối bởi: Công ty TNHH Thương mại Dalix – Lô D10/6 cụm công nghiệp làng nghề Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.