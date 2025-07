Samsung AI TV thể hiện cá tính và phong cách sống của người dùng

Thổi nghệ thuật vào không gian sống

Ngôi nhà là nơi thể hiện rõ nhất phong cách cá nhân cũng như sở thích của gia chủ. Xu hướng cá nhân hoá không gian sống lên ngôi, kéo theo những thay đổi lớn trong thiết kế nội thất. Trang Indian Art Zone cho biết, làm mới phòng khách bằng tranh và các tác phẩm nghệ thuật đang trở thành xu hướng của năm 2025. "Hội hoạ biến phòng khách của bạn thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự, một không gian hấp dẫn, đầy cảm hứng", trang này nhấn mạnh. Samsung AI TV 2025 cùng lúc mang đến tính năng Hình nền tạo sinh (Generative Wallpaper) và Thư viện nghệ thuật (Art Store), giúp thổi bùng cảm thức nghệ thuật trong không gian sống. Từ đây, sự độc bản và cá tính của gia chủ thể hiện rõ nét ở vị trí nổi bật nhất.

Tính năng Hình nền tạo sinh cho phép sáng tạo hình nền theo cảm xúc và sở thích

Tính năng Hình nền tạo sinh cho phép bạn sáng tạo hình nền nghệ thuật trên TV chỉ với vài từ khóa mô tả cảm xúc, mang dấu ấn khác biệt cho phòng khách. Chẳng hạn, khi tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho con cái, bạn có thể lựa chọn từ khoá "Tiệc tùng" và "Bóng bay", TV sẽ tạo ra một bức ảnh mang đậm không khí lễ hội để khuấy động không khí. Người dùng yêu thích tranh vẽ có thể sử dụng tính năng Thư viện nghệ thuật, quy tụ hơn 3.500 kiệt tác hội hoạ từ các bảo tàng và studio danh tiếng thế giới để nâng tầm không gian sống. Tính năng này vốn chỉ có trên The Frame, nay đã được mở rộng sang các dòng TV Neo QLED và QLED từ dòng Q7F trở lên.

Tiện nghi và hiện đại, đầy ắp cảm thức tương lai

Mô hình nhà thông minh chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, mang đến trải nghiệm sống tiện lợi, cấp tiến cho không ít người dùng. Với Samsung AI TV 2025, người dùng có thể dễ dàng kết nối và điều khiển mọi thiết bị gia dụng trong nhà (tủ lạnh, máy giặt, robot hút bụi, điều hòa…) thông qua màn hình lớn. Điều này cho phép bạn tận hưởng trọn vẹn nội dung giải trí mà không phải phân tâm vì gánh nặng việc nhà. Tính năng AI Energy trên TV sử dụng các cảm biến để phát hiện người dùng có đang ngồi trước TV hay không, từ đó chủ động điều chỉnh ánh sáng và góp phần tiết kiệm đến 30% điện năng tiêu thụ. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin người dùng, Samsung AI TV 2025 trang bị nền tảng bảo mật Knox Security chuẩn quốc tế, ngăn chặn nguy cơ tấn công mạng theo thời gian thực.

Tận hưởng phong cách sống tiện nghi với tính năng Điều khiển TV bằng cử chỉ tay

Đặc biệt, Samsung AI TV 2025 lần đầu tiên mang đến tính năng Điều khiển TV bằng cử chỉ tay (Universal Gesture). Khi đeo đồng hồ Galaxy Watch, người dùng có thể sử dụng các cử chỉ thông dụng như chụm ngón để chọn tùy chọn hoặc lắc cổ tay để tạm dừng và phát nội dung. Nhờ đó, ngay cả khi đang tập thể dục hoặc dở tay nấu ăn, việc điều khiển TV vẫn vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, thiết kế duy mỹ của TV Neo QLED và OLED của Samsung cũng là điểm nhấn góp phần làm bừng sáng không gian sống. Màn hình tràn viền vô cực tạo nên cảm giác đắm chìm tuyệt đối, cuốn bạn vào mọi khung hình.

Công nghệ dẫn đầu cho thế hệ cấp tiến

Các công nghệ âm thanh, hình ảnh tân tiến trên Samsung AI TV là cách giúp gia chủ đón đầu xu hướng giải trí mới nhất. Trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, người dùng có thể tạm gác lại mọi căng thẳng và hòa mình vào thế giới giải trí sống động vượt chuẩn trên Samsung AI TV. Công nghệ AI nâng cấp hình ảnh, âm thanh (AI Upscaling) kết hợp cùng kích thước màn hình cực đại mang đến chuẩn mực cao cấp và khác biệt hoàn toàn.

Âm sắc vượt đỉnh với AI xoá nhoà ranh giới giữa giải trí tại gia và tại sân vận động

Thông qua các vi xử lý AI mà nổi bật là AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng trí tuệ trên TV Samsung Neo QLED 8K, Samsung AI TV có thể tự động nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 8K sắc nét, bất kể độ phân giải đầu vào. Ngay cả khi thưởng thức các bộ phim xưa hay video cũ, chất lượng hiển thị trên TV cũng sắc nét đến bất ngờ. Tính năng Adaptive Sound Pro tái hiện chất âm rõ ràng, cân bằng thông qua việc sử dụng AI để tách biệt và tối ưu hóa từng thành phần âm thanh như lời thoại, nhạc và hiệu ứng. Với các chương trình đại nhạc hội hoặc giải đấu thể thao, các lựa chọn kích thước màn hình 98 inch, 100 inch của Samsung AI TV 2025 sẽ xoá nhoà ranh giới giữa sân vận động và phòng khách, mang đến cảm giác đắm chìm tuyệt đối cho người hâm mộ.

TV Samsung 100 inch biến phòng khách thành sân vận động, mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao và đắm chìm.

Ứng dụng mạnh mẽ Vision AI cùng các cải tiến công nghệ vượt trội, Samsung AI TV 2025 đang tạo nên những đổi thay tích cực trong cuộc sống của người dùng. Sự hiện diện của sản phẩm này trong không gian sống đánh dấu bước ngoặt lớn về trải nghiệm giải trí đỉnh cao, sự tiện lợi cũng như dấu ấn cá nhân khác biệt của mỗi người.