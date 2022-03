Sắm phụ kiện nhà bếp đã đời mà món đắt nhất cũng không quá 100k

1. Khay treo bồn rửa bát: 10k

Có rất nhiều món đồ nhỏ đa năng mà bạn có thể lựa chọn cho căn bếp gia đình, khay treo đựng đồ rửa bát này chính là một sản phẩm như vậy. Nó vừa là miếng lọc rác giúp bạn không bẩn tay khi rửa bát hay cũng có thể là một rổ rửa rau củ, hoa quả.

Một sản phẩm đa năng, tiện dụng là thế nhưng lại có mức giá rẻ bèo là lý do khiến bạn không thể nào bỏ qua được.

Mua khay treo bồn rửa bát tại đây.

2. Thớt nhựa dẻo PP kháng khuẩn: 15k

Sử dụng thớt gỗ hay tre đều khiến bạn không an tâm vì dễ hình thành vi khuẩn và nấm mốc gây bệnh. Đó cũng là lý do để bạn sắm về cho gia đình mẫu thớt nhựa dẻo PP kháng khuẩn, an toàn với sức khỏe người dùng này.

Mua thớt nhựa dẻo PP kháng khuẩn tại đây.

3. Tấm chắn dầu mỡ: 19,5k

Tấm chắn dầu mỡ đúng là một món phụ kiện giá rẻ mà hiệu quả sử dụng cực cao. Với tấm chắn việc vệ sinh nhà bếp cũng dễ dàng hơn rất nhiều, tránh để tình trạng vết dầu mỡ bám ở khắp nơi, làm giảm tính thẩm mỹ của căn bếp.

Mua tấm chắn dầu mỡ tại đây.

4. Tạp dễ vòng hoa hình thỏ: 27k

Nói đến món phụ kiện không thể thiếu trong nhà bếp, tất nhiên không thể không nhắc đến những chiếc tạp dề. Có thiết kế dễ thương, tiện dụng lại được bán với mức giá phải chăng, bạn hãy nhanh tay sắm luôn chiếc tạp dề này về thôi nào.

Mua tạp dề vòng hoa hình thỏ tại đây.

5. Cuộn giấy lau nhà bếp đa năng: 28k

Với khả năng thấm hút cực tốt, giấy lau nhà bếp đa năng đã khiến biết bao chị em nội trợ yêu thích và khen ngợi không ngớt. Không chỉ giúp lau dọn sạch sẽ bàn bếp trong quá trình nấu nướng, bạn có thể sử dụng giấy lau đa năng cho nhiều mục đích khác nhau như lau cửa kính, lau cốc chén, bát đĩa.

Mua cuộn giấy lau nhà bếp đa năng tại đây.

6. Miếng lót nồi: 59k

Nhìn những miếng lót nồi nhỏ xinh và dễ thương này thì ai có thể từ chối cho được. Sự xuất hiện của những miếng lót nồi dễ thương cũng giúp tô điểm cho bàn ăn của gia đình thêm phần thu hút.

Mua miếng lót nồi tại đây.

7. Máy xay tỏi ớt bằng điện mini: 69k

Việc làm nhỏ tỏi ớt trong quá trình nấu ăn luôn là nỗi ám ảnh với rất nhiều chị em nội trợ. Đó cũng là lý do thuyết phục để bạn sắm ngay một chiếc máy xay tỏi ớt nhỏ xinh nhưng vô cùng hiệu quả và tiện lợi này.

Mua máy xay tỏi ớt bằng điện mini tại đây.

8. Kệ nhà bếp 2 tầng: 95k

Tuy có thiết kế đơn giản nhưng công dụng của chiếc kệ 2 tầng này thì không thể coi thường. Giúp bạn sắp xếp gọn gàng mọi loại gia vị cùng dao thớt bên trong nhà bếp, kệ 2 tầng này chính là một trợ thủ không thiếu nếu muốn có một căn bếp luôn gọn gàng, ngăn nắp.

Mua kệ nhà bếp 2 tầng tại đây.

