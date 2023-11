Sắm đồ dùng trong nhà đúng cách sẽ đem lại sự an toàn cần thiết cho gia đình, các chị em cùng tham khảo ngay nhé!

Bên cạnh việc thiết kế đẹp hay tiện dụng thì an toàn là yếu tố mà chúng ta luôn phải ưu tiên hàng đầu mỗi khi sắm đồ cho gia đình. Nhất là đối với các thiết bị điện tử thì chúng ta lại càng phải quan tâm hơn đến vấn đề an toàn. Bởi một trong những nguyên nhân lớn gây ra những vụ cháy, nổ là do các thiết bị điện gia dụng ở trong nhà.

Dưới đây là những món đồ dùng gia đình không chỉ tốt mà còn được đánh giá cao về tính năng an toàn. Tranh thủ dịp Sale Bom Tấn trên Lazada diễn ra trong 3 ngày 11-13/11, các chị em cùng tham khảo cho gia đình mình nhé!

Gợi ý những món đồ đem lại sự an toàn khi sử dụng

Lựa chọn ổ cắm điện chất lượng

Ổ cắm điện nối dây là một món đồ không thể thiếu trong mỗi gia đình. Thế nhưng chọn ổ cắm điện loại nào mới đúng cách để đem lại sự an toàn trong nhà thì có lẽ nhiều chị em vẫn chưa biết. Nhiều người vẫn thường lơ là khi mua ổ điện, việc chọn sản phẩm kém chất lượng dễ gây ra các trục trặc cũng như nguy cơ cháy nổ. Dưới đây là một sản phẩm ổ cắm điện chất lượng mà các chị em có thể chọn mua cho gia đình.

Chiếc ổ điện đa năng này sở hữu 4 ổ chân tròn và 2 ổ chân dẹt giúp tiếp điện nhẹ nhàng, an toàn, tiết kiệm điện. Sản phẩm sử dụng 6 lõi sứ chống cháy, bên ngoài là chất liệu nhựa PC chống cháy và chống va đập. Ổ cũng có thêm aptomat an toàn nên các chị em yên tâm sử dụng nhé!

Sắm nồi chiên không dầu giúp nấu nướng tiện lợi và yên tâm hơn

Nồi chiên không dầu là một thiết bị bếp đã quá quen thuộc với các chị em. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các loại nồi chiên không dầu khác nhau. Nhưng cũng vì thế mà khi chọn mua sản phẩm này các chị em cũng nên cân nhắc lựa chọn loại tốt và mang đến sự an toàn cho gian bếp nhà mình.

Nồi chiên không dầu Lock&Lock Super Jumbo 7.2L là một lựa chọn được rất nhiều chị em yêu bếp tin dùng. Chiếc nồi này được làm bằng chất liệu PP, ABS và thép không mùi, an toàn khi sử dụng. Bên cạnh những ưu điểm như sở hữu các chế độ nấu đa dạng, công nghệ hiện đại, nồi chiên không dầu Lock&Lock Super Jumbo 7.2L còn an toàn khi sử dụng với chức năng điều chỉnh nhiệt độ từ 80~200 độ C, phù hợp với nhiệt độ chiên thông thường. Đồng thời sản phẩm còn có khả năng tự động tắt khi đạt đến nhiệt độ chỉ định.

Bếp điện từ mang lại sự an toàn trong gian bếp

Trong nhiều năm trở lại đây, bếp từ là món đồ bếp được nhiều người sử dụng vì những ưu điểm như nấu ăn nhanh, hiệu suất sử dụng cao mà lại đem đến sự an toàn. Vì thế nếu cần sắm thêm một chiếc bếp từ đơn nhỏ gọn thì bếp từ SUNHOUSE SHD6803 sẽ là một lựa chọn với nhiều tính năng mà giá cả lại hợp lý.

Chiếc bếp từ này được trang bị những tính năng an toàn và tiện lợi như mặt kính ceramic cường lực, tự động ngắt khi quá nhiệt và hẹn giờ tắt giúp tiết kiệm thời gian hiệu quả. Đặc biệt, mặt bếp có khả năng chịu được nhiệt độ lên đến 760 độ C, chịu lực tốt, hạn chế nứt vỡ, giúp các chị em yên tâm nấu nướng. Khóa trẻ em là một tính năng để hạn chế trẻ em thao tác trên bếp mà không có sự quản lý của người lớn, do đó mang đến sự an toàn tuyệt đối với những gia đình có trẻ nhỏ.

Đầu tư thảm chùi chân chất lượng

Thảm chùi chân là một món đồ mà nhà nào cũng cần. Tuy vậy, chọn mua thảm chùi chân sao cho đúng cách cũng rất quan trọng. Gợi ý cho chị em sản phẩm đến từ thương hiệu Lock&Lock. Đây là thảm chùi chân Memory Foam với cấu trúc thảm 4 lớp: Microfiber giúp thấm hút vượt trội và nhanh khô, lõi memory foam chống mỏi, phần vải không dệt có thể ngăn chặn việc thảm bị biến dạng, mặt đáy cao su tổng hợp giúp chống trượt hiệu quả.

Nhờ đó mà khi sử dụng chiếc thảm này, các chị em có thể yên tâm không lo chất liệu sản phẩm kém hay dễ trơn trượt. Đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ hay người lớn tuổi thì việc chọn thảm chùi chân chất lượng và an toàn là rất cần thiết.

