Saigon Smile: 20 năm viết tiếp sứ mệnh làm đẹp an toàn

Giữ trọn triết lý an toàn, làm đẹp bền vững suốt hai thập kỷ

Từ ngày đầu tiên thành lập đến nay, Phòng khám chuyên khoa Da liễu SAIGON SMILE (Saigon Smile) luôn tin rằng vẻ đẹp thật sự phải gắn liền với sức khỏe, với sự an toàn dài lâu. Giữa một thị trường làm đẹp liên tục biến động, Saigon Smile vẫn chọn cho mình một con đường riêng: bền bỉ theo đuổi triết lý làm đẹp không xâm lấn, an toàn, lấy khách hàng làm trung tâm và coi hiệu quả lâu dài là thước đo giá trị.

Saigon Smile không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, kiên định với thẩm mỹ nội khoa, dựa trên công nghệ chuẩn Âu - Mỹ, quy trình khoa học và sự tận tâm trong từng ca trị liệu. Hai thập kỷ gắn bó với một triết lý duy nhất đã giúp thương hiệu trở thành cái tên bảo chứng cho chất lượng và sự an tâm tuyệt đối của hàng triệu khách hàng.

Chủ tịch Saigon Smile Medical Trần Thu Thủy: Sự hài lòng của khách hàng là kim chỉ nam

Tại Saigon Smile – Medical hàng đầu Việt Nam, hệ thống máy móc và công nghệ làm đẹp luôn được cập nhật mới nhất từ Mỹ. Các công nghệ trẻ hóa, nâng cơ, tái tạo da đều được ứng dụng theo chuẩn y khoa, giúp khách hàng đạt hiệu quả tối ưu.

Hội đồng bác sỹ giàu kinh nghiệm tại Saigon Smile

Đồng hành cùng công nghệ là đội ngũ bác sĩ, chuyên gia hàng đầu, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, thường xuyên tham gia các khóa huấn luyện chuyên sâu để nắm vững kỹ thuật mới nhất. Sự kết hợp giữa thiết bị hiện đại và chuyên môn vững vàng chính là yếu tố bảo chứng cho chất lượng dịch vụ làm đẹp tại Saigon Smile suốt 20 năm qua.

Lý do hàng loạt nghệ sĩ tin tưởng gửi gắm nhan sắc tại Saigon Smile

Không chỉ được hàng triệu khách hàng tin chọn, Saigon Smile còn là nơi gửi gắm sắc vóc của nhiều nghệ sĩ tên tuổi – những người luôn đặt yêu cầu rất cao về hiệu quả và sự an toàn trong làm đẹp.

Từ ca sĩ Mỹ Linh, diva Việt đầu tiên trở thành cổ đông chiến lược, đến ca sỹ Lưu Hương Giang, diễn viên Lã Thanh Huyền, Á hậu Thụy Vân, ca sỹ Myra Trần, ca sỹ Bảo Anh, cặp đôi nghệ sĩ Lý Hải – Minh Hà, tất cả đều lựa chọn Saigon Smile là nơi đồng hành cùng họ trong hành trình giữ gìn vẻ đẹp khỏe khoắn và tự nhiên.

Vợ chồng đạo diễn nghìn tỷ chọn làm đẹp tại Saigon Smile

"Tôi tin vào sự tận tâm và khoa học tại Saigon Smile. Ở đây không chỉ làm đẹp, mà còn hiểu rõ cơ thể, hiểu rõ làn da, tôn trọng vẻ đẹp riêng của mỗi người" – Minh Hà chia sẻ sau khi trải nghiệm dịch vụ xóa nhăn nâng cơ Ultherapy Prime Plus tại Saigon Smile.

Với giới nghệ sĩ – những người thường xuyên xuất hiện trước công chúng, một liệu trình hiệu quả thôi là chưa đủ. Họ cần một đơn vị làm đẹp có công nghệ chuẩn y khoa, chuyên môn sâu, không xâm lấn, không để lại dấu vết can thiệp – và Saigon Smile chính là nơi đáp ứng trọn vẹn điều đó.

Cùng cộng đồng viết tiếp câu chuyện làm đẹp nhân văn

20 năm phát triển, Saigon Smile không chỉ chăm sóc sắc đẹp phụ nữ Việt mà còn âm thầm viết nên hành trình lan tỏa giá trị sống đẹp – sống yêu thương qua hơn 30 dự án thiện nguyện lớn nhỏ trên khắp cả nước.

Từ những hành động kịp thời như giúp đồng bào miền Trung vượt qua bão Yagi, trao quà cứu trợ tại Nghệ An sau thiên tai bão Wipha, đến những chuyến thiện nguyện thường niên, quỹ từ thiện của Saigon Smile luôn có mặt ở những nơi cần sẻ chia nhất.

Dự án từ thiện xây dựng 100 nhà tình thương

Dịp kỷ niệm 20 năm – cột mốc ý nghĩa trong hành trình phát triển, Saigon Smile lựa chọn một sứ mệnh sâu sắc hơn: Dự án "100 mái ấm – Xóa nhà tạm", xây dựng 100 căn nhà tình thương tại những vùng còn nhiều khó khăn về đời sống và cơ sở hạ tầng.

Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là lời cam kết: Vẻ đẹp không chỉ nằm ở diện mạo – mà phải bắt đầu từ nơi ở ấm áp, từ những giá trị sống tử tế và sẻ chia.

Khi thương hiệu Việt chinh phục chuẩn mực quốc tế

Ngay trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Saigon Smile vinh dự được xướng tên trong Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á – một dấu mốc đáng tự hào, khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu Việt trong ngành thẩm mỹ công nghệ cao.

Saigon Smile nhận được hơn 30 giải thưởng trong và ngoài nước

Danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận cho chất lượng dịch vụ, đội ngũ chuyên môn và công nghệ hiện đại, mà còn là thành quả của 20 năm kiên định với triết lý "làm đẹp có trách nhiệm" – an toàn, hiệu quả và nhân văn.

Thông tin Saigon Smile

