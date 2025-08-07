Theo kênh Tài chính Sina , việc Triệu Vy liên tiếp thua kiện và đóng băng tài sản khiến nữ diễn viên rơi vào tình cảnh khốn đốn. Tuy nhiên, công chúng cảm thấy khó hiểu vì trước đó, nữ diễn viên được giới đầu tư mệnh danh là "Warren Buffet (tỷ phú Mỹ) phiên bản nữ". Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, ở thời kỳ đỉnh cao, vợ chồng Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long có khối tài sản khoảng một tỷ USD, trở thành nghệ sĩ hiếm hoi trở thành tỷ phú đô la. Thế nhưng sau loạt biến cố, Triệu Vy không thể trả số nợ dù chỉ khoảng 14.000 NDT.

Theo Tài chính Sina , vụ việc tài sản của Triệu Vy bị đóng băng, không thể huy động dòng vốn liên quan đến chồng cũ Huỳnh Hữu Long. Cụ thể, nữ diễn viên từng đứng ra bảo lãnh cho công ty sản xuất xe điện tự cân bằng hai bánh cho chị chồng Hoàng Lệ. Thế nhưng, đến năm 2021, công ty của gia đình Hoàng Lệ vỡ nợ và phải đóng cửa.

Triệu Vy đứng ra bảo lãnh công ty giúp chị gái Huỳnh Hữu Long, đây là nguyên nhân khiến nhiều công ty của cô bị đóng băng tài sản.

Với tư cách người bảo lãnh, Triệu Vy phải chịu trách nhiệm trả nợ, trong khi vợ chồng Hoàng Lệ đã bỏ trốn biệt tăm, Huỳnh Hữu Long cũng vướng vào nhiều rắc rối tài chính lên tới hàng chục triệu USD. Sohu cho biết thêm năm 2021, Triệu Vy cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn với Huỳnh Hữu Long, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ những phi vụ kinh doanh thua lỗ của gia đình chồng cũ. Thậm chí, cô còn bị xã hội đen tìm tới đòi nợ.

Ngày 5/8, các phóng viên đã kiểm tra ứng dụng Tianyancha và phát hiện ra rằng một phần cổ phần của Triệu Vy trong ba công ty là Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Long Vy Tây Tạng, Công ty TNHH Đầu tư Đông Nhuận Phát Vu Hồ và Tập đoàn Giải trí Hợp Bảo đã bị đóng băng. Thời hạn phong tỏa là 3 năm và do tòa án nhân dân quận Đông Thành, Bắc Kinh thực hiện.

Những sự cố tài chính liên tiếp khiến các công ty của Triệu Vy sụp đổ theo dây chuyền, hiện tại Triệu Vy không còn tài sản tại Trung Quốc, vì vậy cô khó có thể trả nợ.

Năm 2018, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã áp dụng mức phạt đối với Triệu Vy và chồng cũ, doanh nhân Hoàng Hữu Long, vì hành động thao túng thị trường chứng khoán. Theo đó, vợ chồng nữ diễn viên bị phạt mỗi người 300.000 NDT (hơn một tỷ đồng) và bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán trong 5 năm.

Thời gian trước Huỳnh Hữu Long trốn tránh ở nước ngoài, để Triệu Vy một mình đối mặt với khoảng 400 vụ kiện lớn nhỏ trong nước. Nữ diễn viên chấp nhận việc này bởi cô cũng liên quan tới vụ lừa đảo chứng khoán năm 2017. Tuy nhiên, sau đó, đầu tháng 1, Triệu Vy công khai thông tin ly hôn vì không muốn phải trả thêm những khoản nợ khác của gia đình Huỳnh Hữu Long.

Chồng cũ khiến Triệu Vy phải một mình gánh chịu khoản nợ lớn và hơn 400 đơn kiện.

Hiện tại, Triệu Vy không thể tham gia các hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán, lại không được mời đóng phim, tham gia show giải trí, có thể nói nữ diễn viên đã rơi vào bước đường cùng vì không có cách nào kiếm tiền bù vào các khoản nợ trước đó.