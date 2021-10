Sài Gòn vừa nới lỏng giãn cách, nhiều bạn trẻ đã đứng chờ hơn 20 phút để chụp được 1 tấm hình trước quán cà phê có bờ tường hot nhất mạng xã hội, “thật không hiểu nổi!?”

Từ sau khi UBND TP.HCM chính thức ban hành chỉ thị 18 về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Việc nới lỏng giãn cách xã hội được cơ quan chức năng phối hợp với người dân thực hiện dựa trên nguyên tắc thận trọng, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết".

Thế nhưng ngày nay, khái niệm về hai từ "an toàn" còn phụ thuộc vào từng người, có người quan niệm "an toàn" là phải ở tại chỗ, thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ y tế, có người thì cho rằng "an toàn" là không được tụ tập đông người, ra ngoài thì cần có lý do chính đáng, thế nhưng cũng có những người cho rằng "an toàn" nghĩa là xếp hàng chờ check-in ở trước một tiệm cà phê mới nổi trên mạng xã hội!

ĐỨNG CHỜ "CHECK-IN" RỒI TÍNH TIẾP!

Từ một bài đăng trên Facebook, nhiều bạn trẻ nhanh chóng tìm đến điểm "check-in" sang và xịn như ở châu Âu. Từ sáng sớm đến chiều tối, khung cửa của quán cà phê này trở thành điểm đợi của nhiều bạn trẻ TP.HCM.

Nhiều bạn trẻ nhanh chóng bắt trend ghé đến check-in ở quán cà phê có view đang hot

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài đăng về điểm "check-in" mới toanh gu châu Âu này nhanh chóng nhận được hơn 35.000 lượt tương tác trên mạng xã hội. Ai nấy đều nhắc tên bạn bè của mình để "lập kèo" đi check-in ngay cho nóng.

Chia sẻ với chúng tôi, bạn T.H.Y (22 tuổi, ngụ quận 3) sau khi đã trải nghiệm việc phải đợi hơn 20 phút để được check-in: "Ban đầu mình chỉ tạt ngang qua đây, thấy cực kỳ ấn tượng với lại nhiều người xếp hàng nên mình cũng tò mò, về mới biết quán này đang rất hot. Hôm sau mình có ghé lại chụp ảnh check-in nhưng phải đợi 20 phút, những hôm sau đó nữa ở bên ngoài đã vơi bớt người đợi chứ lúc đầu mình đi khá đông".

H. Y cũng cho biết những người từng đi qua đây thường bị chú ý bởi nơi này có nhiều người đứng đợi.

"Các bạn đứng xa với nhau thì không sao nhưng điều đó cũng rất nguy hiểm bởi dịch lây lan rất nhanh có người ở nhà không tiếp xúc với ai mà vẫn dương tính", H.Y bày tỏ ý kiến.

Nhiều bạn trẻ tuân thủ nguyên tắc 5K, đứng giãn cách để chờ tới lượt check-in

XẾP HÀNG CHỜ MUA TRÀ SỮA KOI THÉ

Trà sữa có lẽ là món uống mà nhiều người háo hức được thưởng thức sau hơn 4 tháng ở nhà giãn cách. Ghi nhận tại một thương hiệu trà sữa nổi tiếng ở quận 1, như thường lệ nơi này đón nhiều khách xếp hàng chờ order vào lúc 19h tối.

Một số người còn tuân thủ nguyên tắc 5K bằng cách đứng chờ ở bên kia đường nhằm giảm khả năng tiếp xúc giữa người với người.

Nhiều người xếp hàng chờ mua trà sữa

Ai nấy đều hào hứng khi đã có thể thưởng thức trà sữa sau rất nhiều ngày đợi chờ. "Đa số những người vào mua trà sữa đều phải có thẻ xanh vaccine xuất trình với cửa hàng", một người nói.

Vì ngại cảnh xếp hàng, bạn M.L.T đã nhờ người đã tiêm đủ 2 mũi đi mua trà sữa hộ

Để tuân thủ quy định giãn cách, hiệu trà sữa đã cử người hướng dẫn khách xếp hàng giữ khoảng cách, sát khuẩn trước khi vào bên trong gọi món.

"Mình nghĩa mấy bạn đi mua đồ uống không có gì là sai cả vì thành phố mở cửa trở lại theo hướng bình thường mới mà. Miễn sao mọi người phối hợp với quán tuân thủ quy định, quán cũng bị ảnh hưởng nếu để khách đông và làm lây lan dịch bệnh chứ nên mỗi người chịu khó làm đúng quy định một tí để an toàn", bạn V.A.N (24 tuổi, ngụ quận 6) chia sẻ quan điểm.

Một số người thèm trà sữa nhưng vì ngại xếp hàng lại chưa tiêm đủ 2 mũi nên đã quyết định nhờ người mua hộ.