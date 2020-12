Sài Gòn: Mách các cặp vợ chồng trẻ đừng bỏ lỡ 4 chung cư ở quận 9 với giá bán dễ thở chỉ 25 triệu/m²

1. Chung cư Hausbelo

Ưu điểm:

Cũng như nhiều dự án khác ở ngay khu vực, điều di chuyển thuận tiện là lợi thế của Hausbelo quận 9. Những tiện ích nổi bật của dự án gồm có: hệ thống hồ bơi, công viên cảnh quan, nơi chạy bộ, BBQ, cửa hàng tiện lợi và bãi để xe,…

Giá bán được đánh giá phù hợp kèm theo đó là phương thức thanh toán rất tốt. Chất lượng căn hộ tốt, các yêu tố khác như cộng đồng dân cư, tiện ích và môi trường lẫn diện tích căn hộ thoải mái.

Nhược điểm:

Điểm duy nhất chưa tốt với Hausbelo, là khoảng cách từ Liên Phường tới dự án. Đoạn này thuộc khu dân cư Minh Sơn, nhưng phần lớn là khách đầu tư nên vẫn chưa có lô nào được xây dựng.

Vị trí: Khu dân cư Minh Sơn, đường Liên Phường, phường Phú Hữu, quận 9.

Thời gian bàn giao: Bàn giao ngay.

2. Chung cư Vinhomes Grand Park

Ưu điểm:

Các dự án căn hộ giá rẻ thường có diện tích khoảng 45m² trở lên, đa phần là căn hộ 2 phòng ngủ từ 60 - 75m². Trong khi căn hộ VinCity có diện tích linh hoạt từ 39 - 90m² giúp người mua nhà có rất nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Ở khu đô thị thông minh Vincity quận 9 được lắp đặt các hệ thống bảo mật, vận hành thông minh. Khi sở hữu căn hộ các gia đình sẽ được cung cấp ứng dụng Smart Homes với phiên bản điều khiển bằng điện thoại, giọng nói và ứng dụng cảm biến.

Hơn nữa bạn sẽ sở hữu vòng tay thông minh dành cho gia đình có nhu cầu giám sát vị trí, đường đi, ghi dữ liệu vận động, giấc ngủ, nhịp tim… Và trên vòng tay có nút khẩn cấp sẽ báo tín hiệu cho những thành viên khác khi có một người trong gia đình gặp phải sự cố.

Tại đây có công viên ven sông với diện tích lớn rơi vào khoảng 36ha bao gồm 15 công viên giải trí đa dạng.

Nhược điểm:

Dự án có vị trí khá xa trung tâm. VinCity Grand Park sẽ phù hợp với khách hàng đang sinh sống hoặc làm việc tại các khu vực lân cận như Quận 2, Thủ Đức, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thạnh… hoặc những người muốn chuyển về sống gần đây.

Vị trí: Mặt tiền đường Nguyễn Xiển, Quận 9.

Thời gian bàn giao: Bàn giao ngay.

3. Chung cư Sài Gòn Gateway

Ưu điểm:

Căn hộ Saigon Gateway sở hữu những tiện ích cơ bản như: bể bơi người lớn và trẻ em riêng biệt, khu vui chơi dành cho trẻ em, khu vực BBQ, công viên cây xanh, shophouse thương mại,... Dự án cũng đảm bảo về an ninh cho dân cư với hệ thống an ninh 3 lớp gồm camera an ninh 24/24, hệ thống thẻ từ khi đi thang máy và chốt bảo vệ tuần tra liên tục.

Phần lớn căn hộ của Saigon Gateway đều có view thông thoáng, đón được nhiều ánh sáng và gió tự nhiên.

Nhược điểm:

Tuy nhiên, cũng vì vị trí gần kề với nhiều tuyến đường lớn nên mật độ phương tiện giao thông xung quanh dự án căn hộ Saigon Gateway khá dày, tình trạng tắc ngẽn giao thông có thể xảy ra. Đây cũng là điểm lưu ý nếu bạn muốn mua nhà tại dự án này.

Vị trí: KM9, 702 Xa lộ Hà Nội, Hiệp Phú, Quận 9.

Thời gian bàn giao: Bàn giao ngay.

4. Safira Khang Điền

Ưu điểm:

Đây là vị trí khá thuận lợi về mặt giao thông. Các cư dân dự án dễ dàng di chuyển về trung tâm thành phố cũng như các khu vực lân cận như Vũng tàu, Đồng Nai...

Bên cạnh đó, SaFira Khang Điền còn liền kề hàng loạt dự án nhà ở, khu đô thị lớn đang phát triển. Nhờ vị trí thuận lợi như vậy nên tiềm năng tăng giá trong tương lai của dự án là rất khả thi.

Ngoài ra, tổ hợp tiện ích nội khu khá đầy đủ bao gồm: Hồ bơi, nhà trẻ, phòng tập, khu sinh hoạt cộng đồng, khu mua sắm, sảnh đón khách, an ninh bảo mật,...

Nhược điểm:

Dự án cách mặt tiền đường Vành Đai 2 (Võ Chí Công) khoảng 50m, nơi có lưu lượng xe container di chuyển qua lại nhiều nên một số căn hộ mặt tiền sẽ hơi ồn.

Vị trí: 454 Đường Võ Chí Công, Khu Phố 2, Quận 9.

Thời gian bàn giao: Bàn giao ngay.