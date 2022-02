Royal School rộn ràng chuẩn bị đón trẻ mầm non đến trường học trực tiếp

Với tâm lý thoải mái cùng sự chu đáo, nhà trường, thầy cô và trẻ đều đang hân hoan chờ đón "ngày tựu trường".

Hòa chung trong không khí rộn ràng những ngày đầu xuân mới là niềm vui đến trường của các em học sinh. Đặc biệt, với khối mầm non tại Royal School, trẻ sẽ học trực tiếp tại trường bắt đầu từ 14/2. Thầy cô, phụ huynh và các bé đều vui mừng trước thông tin này vì sau hơn 10 tháng nghỉ dịch, các bé cũng được đến trường để học tập và vui chơi đúng nghĩa.

Rộn ràng chuẩn bị cho "ngày tựu trường" của khối mầm non

Sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán, bên cạnh công tác chuẩn bị cho sự trở lại của các em học sinh khối trung học, Royal School cũng lên kế hoạch cho việc đi học trực tiếp của trẻ mầm non. Từ cơ sở vật chất, kế hoạch giảng dạy đến khâu tổ chức ăn uống, đưa đón,... đều đã được trường hoàn thiện.

Trường bố trí và sắp xếp lại các khu vui chơi để chào đón các bé đến trường

Theo đó, trường chủ động tổng vệ sinh trường lớp, khử khuẩn toàn bộ các phòng học, phòng chức năng và khuôn viên trường. Phòng y tế của trường tổ chức triển khai bố trí phòng, khu vực cách ly tạm thời và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế. Đối với khối mầm non, khu vực ăn của các bé cũng được bố trí tách riêng và đã tiến hành khử khuẩn, sát trùng đầy đủ. Xe đưa đón trẻ đến trường cũng đã vệ sinh, phun khử trùng.

Bác sĩ chuyên khoa của trường chuẩn bị tốt nhất cho công tác y tế

Ngoài việc chuẩn bị môi trường học tập đảm bảo an toàn cho các bé, trường còn xây dựng lại không gian học tập vui tươi, ấm áp. Các cô giáo mầm non đã đến trường và cùng nhau trang trí lại các góc lớp học cho sạch đẹp, chuẩn bị những đồ dùng đồ chơi đầy đủ. Sau hơn 10 tháng nghỉ dịch, các cô đều háo hức và chờ mong ngày đặc biệt này.

Để đảm bảo đủ điều kiện quay lại công việc, các thầy cô của trường đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Trường tích cực tổ chức các buổi tập huấn, phổ biến thông tin, quy định phòng, chống dịch đến các thầy cô giáo.

Giáo viên mầm non sắp xếp lại không gian lớp học

Đối với chương trình học và kế hoạch giảng dạy, ban giám hiệu trường cùng đội ngũ giáo viên mầm non đã tiến hành trao đổi và thảo luận từ trước Tết.

Đối với chương trình học tập, Cô Trần Thị Phương Thảo (Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngôi Sao Tuổi Thơ) chia sẻ: "Trong tuần học đầu tiên, Nhà trường chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ các kĩ năng cơ bản như vệ sinh cá nhân; phòng, chống dịch bệnh; trẻ biết gọi cô khi có biểu hiện ho, sốt. Các cô cũng hướng dẫn cho trẻ các đường đi, lối đi và các khu vui chơi của lớp".

Phụ huynh an tâm với sự chuẩn bị chu đáo của trường

Thấu hiểu tâm lý lo lắng khi con đi học trực tiếp, Royal School đã tổ chức các buổi họp phụ huynh để triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc, tổ chức cho các bé học trực tiếp. Thông qua các kênh trực tuyến như fanpage, email, điện thoại cùng các hình thức trực tiếp, nhà trường luôn chu đáo và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của phụ huynh.

Trước đó, nhà trường cũng đã thông tin và cho phụ huynh đăng ký danh sách theo từng lớp để nắm được số trẻ trở lại trường, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác bán trú.

Royal School giúp phụ huynh an tâm hơn với công tác tư vấn kịp thời, nhanh chóng

Với kinh nghiệm có được trong công tác đón học sinh học trực tiếp trước đó cùng sự chuẩn bị chu đáo và tâm huyết, Trường nhận được sự ủng hộ và giúp phụ huynh an tâm tin tưởng.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (Phụ huynh tại trường) bày tỏ: "Khi có thông tin con sẽ được đến trường sau Tết, tôi vừa mừng vừa lo. Dù có chút lo lắng nhưng với các thông tin đã trao đổi trong buổi họp phụ huynh, tôi an tâm trường sẽ đảm bảo an toàn tốt cho con trẻ. Nhà trường cũng hướng dẫn chúng tôi khai báo y tế cho các con, chấp hành quy định giãn cách trong giờ đưa đón các bé, vì vậy, tôi an tâm hơn.".

Trường phổ biến các quy định phòng, chống dịch đến phụ huynh

Sự chuẩn bị chu đáo trên tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm cũng là cách để trường giúp các bé "khởi động" tâm thế học tập, thích ứng với môi trường mới, giúp thầy cô giảng dạy an toàn. Royal School sẽ tiếp tục phát huy ưu thế để vững vàng và tiếp tục hoàn tất những mục tiêu trong giáo dục, đào tạo của mình.

