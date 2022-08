Rosé (BLACKPINK) được tạp chí Mỹ vinh danh

Với Power of Young Hollywood Impact Report 2022, tờ Variety giới thiệu các nghệ sĩ dưới 25 tuổi và "sức trẻ" của họ trong các lĩnh vực nghệ thuật như điện ảnh, âm nhạc hay sáng tạo nội dung. "Những nghệ sĩ nổi bật trong danh sách này đều được đánh giá cao về tài năng và đang ghi dấu ấn trong lĩnh vực của họ" – bài viết cho biết.

Từ trái sang: Micheal Le, Walker Scobell, Rosé. Nguồn: Variety

Bên cạnh các nghệ sĩ trẻ như nữ diễn viên "Euphoria" Sydney Sweeney, nam diễn viên "13 Reasons Why" Dylan Minnette hay nhà sáng tạo nội dung gốc Việt Michael Le, nữ ca sĩ Hàn Quốc Rosé được khen ngợi về cả vai trò thành viên nhóm nhạc BLACKPINK và sự nghiệp cá nhân kể từ khi ra mắt solo vào năm 2021. "Là thành viên nhóm nhạc hàng đầu BLACKPINK, Rosé mới 25 tuổi nhưng đã quá quen với áp lực từ những kỳ vọng".

“Có thời điểm cảm thấy rất áp lực, nhưng đó là điều thúc đẩy chúng tôi tạo ra những bài hát mới và thúc đẩy bản thân”, Rosé nói với Variety, “Tôi không ngừng khám phá những ý tưởng và âm nhạc mới. Nó khác với BLACKPINK vì tôi vẫn đang trong quá trình tự định hình. Có rất nhiều thể loại mà tôi luôn muốn khám phá". Theo Rosé, màn ra mắt solo với đĩa đơn "On the Ground" năm 2021 là bước đi "rất mạnh mẽ" trong quá trình thử nghiệm của mình.

Nghệ sĩ trẻ nhất trong danh sách của Variety là nam diễn viên nhí Walker Scobell. Dù mới 13 tuổi nhưng cậu bé đã là ngôi sao của 2 bộ phim lớn "The Adam Project” với vai Ryan Reynolds thời trẻ và "Secret Headquarters" trong vai con trai của Owen Wilson. Sắp tới, ngôi sao nhí này tiếp tục tham gia loạt phim đình đám “Percy Jackson and the Olympians”.