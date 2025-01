Rosé (BLACKPINK) chính thức lên tiếng về tin hẹn hò Jaden Smith, còn có tiết lộ gây xôn xao về 1 cuộc tình được mai mối

Sau khi Rosé (BLACKPINK) phát hành album Rosie và ca khúc Toxic Till The End, chuyện tình cảm của cô trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi trên MXH. Ca khúc Toxic Till The End nói về một mối quan hệ độc hại, và Rosé đã thừa nhận rằng lời bài hát này cũng như 1 số ca khác trong album được lấy cảm hứng từ những trải nghiệm thực tế của chính cô trong chuyện tình cảm. Sau đó, dân mạng đổ xô đi tìm danh tính người bạn trai độc hại, làm trái tim Rosé tan nát. Trong đó, Jaden Smith - con trai tài tử Will Smith bị nghi vấn là người yêu cũ của thành viên nhóm BLACKPINK, vì có nhiều điểm tương đồng về phong cách, sở thích trượt ván với nam chính trong Toxic Till The End.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair, Rosé đã lên tiếng về mối quan hệ với Jaden Smith. Cô cho biết ca khúc Toxic Till The End không phải nhắc đến Jaden Smith. Nữ idol đình đám cũng khẳng định cô chưa từng hẹn hò với nam diễn viên này. "Tôi chưa bao giờ hẹn hò với Jaden. Cậu ấy là 1 người bạn tốt của tôi", Rosé chia sẻ và điều này cũng được xác nhận là sự thật bởi máy kiểm tra nói dối.

Rosé cho biết ca khúc Toxic Till The End không phải viết về Jaden Smith

... và cô cũng chưa bao giờ hẹn hò với nam diễn viên

Con trai Will Smith khá thân thiết với BLACKPINK, thậm chí còn được bắt gặp đi chơi riêng với Rosé tại Coachella 2019. Anh chàng còn nhắc đến tên Rosé trong ca khúc Your Voice. Việc vướng nghi vấn là người bạn trai cũ từng làm tổn thương Rosé khiến Jaden Smith bị netizen "khủng bố", "hỏi tội" trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ý kiến phản bác nhận định Jaden Smith là bạn trai cũ độc hại của Rosé. Jaden Smith hẹn hò với người mẫu Sab Zada từ năm 2020 đến 2024. Trong khi đó, Rosé chủ yếu ở Hàn Quốc vào giai đoạn 2020-2022 nên khả năng họ hẹn hò là rất thấp. Đặc biệt là vào năm ngoái, Jaden Smith vẫn gặp gỡ và chụp ảnh vui vẻ với BLACKPINK. Nếu Jaden Smith là người bạn trai tồi tệ, độc hại khiến Rosé căm ghét thì có lẽ cô đã không muốn gặp gỡ anh chàng.

Nam chính MV Toxic Till The End có phong cách và ngoại hình tương đồng với Jaden Smith

Con trai Will Smith gặp gỡ BLACKPINK tại Coachella 2019...

... và được bắt gặp đi chơi riêng với Rosé

Rosé và Jaden Smith gặp gỡ vui vẻ vào năm 2023

Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi có từng được mai mối cho 1 đối tượng nào đó không, Rosé đã ngượng đỏ mặt, gật đầu thừa nhận. Cô cho biết bản thân đã có mối quan hệ rất tuyệt với ngưởi được mai mối, nhưng không kể chi tiết về cuộc tình này cũng như hé lộ danh tính đối phương. "Tôi đang vã mồ hôi", nữ thần tượng sinh năm 1997 căng thẳng khi gặp phải câu hỏi về đời tư. Điều này khiến người hâm mộ rất tò mò về đối tượng mà Rosé đã được mai mối cho.

Trong buổi phỏng vấn, Rosé thừa nhận cô từng được mai mối và đã có mối quan hệ rất tuyệt với đối tượng này

Nguồn: KoreaBoo