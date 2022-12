Ronaldo khóc trong đường hầm

Ronaldo đã khóc khi vào đường hầm để trở về phòng thay đồ - Ảnh: A Bola

Ở cái tuổi 37, Ronaldo gần như sẽ không còn cơ hội để cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự thêm một kỳ World Cup nào nữa. Thất bại trước Morocco là dấu chấm hết cho khát vọng chinh phục chức vô địch thế giới của Ronaldo.

Do đó Ronaldo đã khóc khi trận đấu kết thúc. Từ những khoảnh khắc được truyền hình ghi lại, có thể thấy khi tiếng còi mãn cuộc vang lên thì Ronaldo là cầu thủ đầu tiên rời sân Al Thumama. Anh vừa đi vừa cúi mặt khóc, trong sự an ủi của nhân viên an ninh.

Một cuộc chia tay quá buồn cho Ronaldo, dù ở World Cup này anh đã đi vào lịch sử với bàn thắng vào lưới Ghana ở trận đầu tiên. Bàn thắng đó đã giúp Ronaldo ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup mà anh tham gia, kể từ lần đầu tiên vào năm 2006 khi mới 21 tuổi.