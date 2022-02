Rộ CLIP cặp đôi TP.HCM rủ nhau vào nhà vệ sinh TTTM làm "chuyện người lớn": BS cảnh báo nghiện quan hệ tình dục nơi công cộng có thể là 1 căn bệnh!

Gần đây, cộng đồng mạng lại được một phen xáo xào trước 1 đoạn clip lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Tik Tok. Ghi lại câu chuyện nữ lao công đang dọn dẹp nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại (được cho là nằm ở Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) thì phát hiện một cặp đôi đang ở bên trong nhà vệ sinh và hoàn toàn khỏa thân, có dấu hiệu quan hệ tình dục nơi công cộng. Đáng nói, khi bị phát hiện cặp đôi còn trở nên hung dữ, dùng gậy đòi đánh nữ lao công.

Hình ảnh cắt ra từ clip Tik Tok.

Hiện vẫn chưa thể khẳng định 100% thực hư ra sao. Nhưng nhiều người theo dõi câu chuyện đã vô cùng ngao ngán, bởi rõ ràng đây không phải là trường hợp duy nhất bị phát hiện có hành động thân mật nơi công cộng. Trước đây đã từng có nhiều cặp đôi bị phát hiện đang quan hệ tình dục trong rạp chiếu phim, trong công viên, quán trà sữa, sân thượng các tòa chung cư... Mặc cho điều ấy rất phản cảm, hay rủi ro bị ghi hình bằng camera là rất lớn nhưng các cặp đôi vẫn bất chấp mạo hiểm.

Điều ấy thực sự rất đáng lên án bởi nó vi phạm nghiêm trọng đến thuần phong mỹ tục. Ngay cả ở các nước phương Tây, nơi có văn hóa cởi mở, phóng khoáng đến mấy thì hành vi quan hệ tình dục nơi công cộng đều bị nghiêm cấm và bị xã hội lên án.

Nghiện quan hệ tình dục nơi công cộng có thể là dấu hiệu của bệnh!

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Liên (chuyên gia Nam học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội): "Giữa nam và nữ thì việc thể hiện bằng vài nụ hôn cũng không phải là thái quá. Nhưng hành vi phô dâm nơi công cộng là sự thôi thúc của bản năng mà họ không biết cách kìm nén cảm xúc nên sinh ra những hành vi phản cảm không được cộng đồng chấp nhận".

Một cặp đôi thản nhiên làm chuyện ấy tại cộng đồng tự trị quần đảo Canaria, Tây Ban Nha.

Cũng theo bác sĩ, tình trạng quan hệ nơi công cộng thường xuất hiện ở nhóm bạn trẻ có ý thức chưa đúng về văn hóa nơi công cộng, khi tiếp xúc nhiều với phim ảnh khiêu dâm các bạn trẻ dễ bị ảnh hưởng, sinh ra hành động biến thái.

"Theo tôi chứng nghiện quan hệ tình dục nơi công cộng có thể là biểu hiện của bệnh. Điều quan trọng, giới trẻ phải mạnh dạn tìm đến bác sĩ nam khoa, thận tiết niệu hoặc bác sĩ phụ sản để được tư vấn và giải tỏa", BS Liên nói.

BS cảnh báo chứng nghiện sex trước đám đông nếu không có biện pháp ngăn chặn sẽ rất nguy hiểm, có thể sinh bệnh. Đã có nhiều hành vi thiếu kiểm soát của giới trẻ như ấu dâm, phô dâm, thị dâm, ác dâm dẫn đến hậu quả tù tội và tự tử.

Nhắc đến hành vi quan hệ tình dục nơi công cộng, ngoài những nguy hiểm liên quan đến vấn đề vệ sinh, các bác sĩ cũng cảnh báo về những thiếu sót của phụ huynh trong việc giáo dục giới tính cho con trẻ. Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, Hà Nội) cho rằng tình dục đơn giản là một nhu cầu cơ bản của con người. Nhưng người trẻ trước khi quan hệ tình dục nên trang bị kiến thức đầy đủ, hạn chế để tránh rủi ro, tai nạn.

Ở tuổi dậy thì, giới trẻ sẽ tò mò về sex vì thế nếu không được giáo dục thì sẽ dễ đi sai đường. Do đó việc giáo dục kỹ năng sống, giáo dục về giới tính, sinh sản phải được kết hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội và ngành y là rất cần thiết.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung phân tích: "Với đối tượng thanh thiếu niên, giáo dục sớm đồng nghĩa với việc quan hệ tình dục an toàn. Nếu không thì rất dễ dẫn đến nạo phá thai, mang theo một loạt hệ lụy khác như viêm nhiễm, thậm chí có nguy cơ vô sinh khi trưởng thành rất cao. Đặc biệt, quan hệ tình dục không an toàn còn dễ nhiễm Chlamydia do vi khuẩn Chalamydia trachomatis gây nên, thường xảy ra ở đường sinh dục như cổ tử cung của phụ nữ và dương vật của nam giới".

Bác sĩ Dung nhắn nhủ các bậc phụ huynh nên cởi mở, trang bị kiến thức về tình dục cho con trẻ để trẻ có cái nhìn đúng đắn, tránh bị sa đà, tò mò với những cám dỗ.

Còn với những cặp đôi trưởng thành, các bác sĩ nhắc nhở việc thay đổi "môi trường yêu" dù rất quan trọng trong đời sống ái ân nhưng chỉ nên giữ những việc riêng tư thế này trong phòng ngủ, chúng ta nên kìm chế cảm xúc nơi công cộng để tránh hậu quả đáng tiếc.

https://afamily.vn/ro-clip-cap-doi-tphcm-ru-nhau-vao-nha-ve-sinh-tttm-lam-chuyen-nguoi-lon-bs-canh-bao-nghien-quan-he-tinh-duc-noi-cong-cong-co-the-la-1-can-benh-20220213171018374.chn