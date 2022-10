Rheem mang công nghệ nước nóng Hoa Kỳ đến với gia đình Việt

Rheem chính thức ra mắt thương hiệu tại Việt Nam

Rheem được thành lập từ năm 1925 tại Hoa Kỳ và là nhà sản xuất tiên phong trên thế giới có khả năng hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực bao gồm sản phẩm sưởi ấm, làm mát, gia nhiệt nước, gia nhiệt nước hồ bơi và spa và các sản phẩm điện lạnh thương mại.



Đồng thời, Rheem hiện là nhà sản xuất các sản phẩm gia nhiệt nước lớn hàng đầu tại Bắc Mỹ. Sở hữu một danh sách các giải pháp công nghệ và sản xuất giành giải thưởng, Rheem liên tục mang đến những cải tiến, trải nghiệm tiện nghi, và đẳng cấp cho khách hàng của mình.

Rheem tự hào sở hữu chuỗi sản phẩm đa dạng và đã lắp đặt hơn 1.000.000 bình nước nóng tại khu vực Đông Nam Á. Năm 2013, Công ty TNHH Rheem Việt Nam chính thức được thành lập với nhà máy sản xuất hiện đại được đặt tại khu công nghệ Đồng An 2, tỉnh Bình Dương.

Khoảng thời gian trước nhà máy của Rheem chỉ tập trung sản xuất các thiết bị máy nước nóng để phục vụ cho thị trường quốc tế và cung cấp cho các dự án thương mại hoặc xây dựng quy mô lớn tại Việt Nam như Mulberry Lane và The Legend tại Hà Nội, The Vista, The Vista Verde, Dimension 1, Kingdom 101 tại TP. Hồ Chí Minh...

Đại diện Rheem

Trên hành trình phát triển và mang sản phẩm đến tay người tiêu dùng, Rheem Việt Nam đã hợp tác cùng với Tập đoàn An Biên - là đơn vị hàng đầu phân phối các thương hiệu thiết bị nội thất nổi tiếng thế giới.



Lần đầu tiên tham gia vào thị trường bán lẻ, Rheem đặt mục tiêu tiếp cận gần hơn các gia đình Việt hiện đại với câu chuyện Bật nước nóng - Khơi xúc cảm, tập trung vào các trải nghiệm tắm nước nóng thông minh, an toàn, mang lại sự thư giãn và giúp người dùng tái tạo nguồn năng lượng.

Rheem tin tưởng rằng Việt Nam chính là một thị trường đầy tiềm năng có xu hướng phát triển vượt bậc trong tương lai. Các sản phẩm máy nước nóng tại thị trường Việt Nam của Rheem luôn được ứng dụng công nghệ sản xuất chuẩn Hoa Kỳ. Cùng với đó là những cải tiến phù hợp với nhu cầu của người Việt nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và mang lại những trải nghiệm tiện ích vượt trội dành cho mọi gia đình.

Đại diện Rheem và đơn vị phân phối An Biên

Đại diện Rheem trả lời phỏng vấn

Tại sự kiện ra mắt thương hiệu, Rheem đã giới thiệu đến khách hàng và các đối tác 2 dòng sản phẩm chủ chốt được tích hợp nhiều công nghệ và tính năng độc quyền. Đồng hành cùng Rheem, cả gia đình luôn được an tâm và trọn vẹn trong từng trải nghiệm tắm nước nóng thư thái.



Khu vực trưng bày sản phẩm của Rheem

Máy nước nóng dùng trực tiếp với thiết kế nhỏ gọn, sang trọng dành riêng cho thị trường Đông Nam Á. Sản phẩm với bộ bảo vệ chống sốc điện, bảo vệ quá nhiệt kép, máy sẽ tự ngắt khi có sự cố và vỏ chống nước tiêu chuẩn IP25 không chỉ giúp tăng tuổi thọ của máy mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng. Máy còn được thiết kế núm điều khiển vô cấp giúp điều chỉnh dễ dàng và thuận tiện cho mọi nhà.



Máy nước nóng gián tiếp: Là dòng máy có nhiệt độ nước ổn định và không ngắt quãng, tích hợp nhiều công nghệ & tính năng độc quyền. Các sản phẩm máy nước nóng gián tiếp của Rheem có nhiều thiết kế đa dạng phù hợp với thẩm mỹ và công năng của nhiều loại phòng tắm.

Ngoài ra, tính năng an toàn vẫn luôn được Rheem chú trọng với các công nghệ như: cầu giao chống giật, cảm biến nhiệt quá mức, tự động ngắt nguồn điện khi có rò rỉ điện. Một trong những dòng máy nước nóng gián tiếp nổi tiếng của Rheem là Xwell, với độ bền vượt trội, tăng hiệu quả sử dụng lên 45%, hiệu quả giữ nhiệt lên 16% và hiệu năng tiết kiệm điện đã được chứng minh.