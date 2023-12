Review triển lãm Van Gogh đầu tiên tại Việt Nam, mọi thứ hoàn toàn khác với mọi nơi trên thế giới?

Ngay từ dòng thông báo triển lãm Van Gogh sẽ "về" Việt Nam thì giới trẻ tại TP.HCM dường như phát sốt. Nhắc đến một trong những danh hoạ ảnh hưởng nhất đến mọi thời đại thì Vincent Van Gogh là cái tên cực tiêu biểu. Phong cách hội hoạ độc đáo với lối sử dụng màu sắc cùng đường nét cá tính, phóng khoáng khiến những tác phẩm của ông trường tồn mãi với thời gian và mở đầu cho trào lưu mỹ thuật mới.

Triển lãm về cuộc đời, tác phẩm của vị danh hoạ này luôn trong tình trạng đông đúc người tham quan.

Có lẽ vì sự đẹp đẽ cũng như mới lạ của sự kiện này mà mọi người mới mong chờ thời khắc bán vé để được tận mắt chứng kiến những kiệt tác của Van Gogh trong "hình hài" mới lạ. Nhưng khoan đã, tôi sử dụng chữ về trong dấu ngoặc kép là đều có lý do hết đấy. Vì tính chất cũng như diễn biến tại trải nghiệm sắp đến đây sẽ vô cùng lạ lẫm so với bất kỳ nơi đâu. Ngay cả tên gọi "Van Gogh Art Lighting Experience" cũng được đặt không giống như cái tên thường thấy là "Van Gogh Exhibition: The Immersive Experience".

"Triển lãm tại Việt Nam hoàn toàn khác với tất cả triển lãm trên thế giới"

Nhận được tinh thần từ ban tổ chức: "Tại sao Việt Nam không thể có một sự triển lãm riêng biệt cho mình? Chúng tôi muốn mang đến một triển lãm khác biệt và độc lập, cách thức diễn ra lẫn cách đặt tên cũng sẽ không giống bất kỳ nơi đâu", cũng vì thế mà ý nghĩ so sánh, xét nét từng chi tiết tại triển lãm của tôi cũng giảm đi đôi chút. Nhưng là một người đã biết đến sự nổi tiếng của cái tên Van Gogh Exhibition từ lâu, thì thỉnh thoảng đứng giữa căn phòng Vincent's Soul, tôi lại cảm thấy như đang quay lại thời khắc tại Bangkok. Hay thậm chí là được hoá thân thành một tấm hình check-in cực "nghệ" tại triển lãm này trên Instagram.

Làm rõ thông tin về bản quyền hay lý do không xuất hiện tại trang web bán vé quốc tế, tôi cũng có thêm lời giải đáp như sau: "Triển lãm Van Gogh Art Lighting Experience Vietnam được thiết kế tỉ mỉ với bản quyền từ Bảo tàng Van Gogh Hà Lan và tư vấn từ các bảo tàng lừng danh khắp thế giới như Pháp, Mỹ. Triển lãm giới thiệu số lượng kỷ lục hơn 900 tác phẩm, kiến tạo hành trình tham quan độc nhất vô nhị với 16 'điểm đến'". Vì chiếm trọn cả một tầng của trung tâm thương mại lớn tại quận Thủ Đức nên đúng như giới thiệu, không gian ở đây cực kỳ rộng lớn.

Muốn lẳng lặng mà chiêm ngưỡng cũng được mà muốn năng động trải nghiệm cũng được nốt

Tự tin là triển lãm kết hợp ngoạn mục giữa kiệt tác nghệ thuật nhân loại (là kho tàng nghệ thuật của Vincent Van Gogh) và công nghệ hàng đầu thế giới, quả thật sự kiện này không chỉ đến ngắm tranh rồi đi về. Người xem có thể "bước vào" cuộc đời, thế giới hội họa, thậm chí tái hiện tác phẩm của người họa sĩ thiên tài này thông qua các màn trình diễn kỹ thuật số, công nghệ thực tế ảo hay 3D mapping với hàng loạt tương tác mới lạ. Làm thế có thể xứng với tên gọi đa giác quan khi không có âm nhạc kinh điển vang lên khắp mọi ngóc ngách của sự kiện.

Trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan đặc biệt này bắt đầu ngay từ tiền sảnh, khi có những cỗ máy AI bắt nhịp tại hành lang tương tác, du khách khi bước qua làn khói sương mờ sẽ có bóng gương ảo ảnh đi theo mọi bước chân. Tiếp đến là Vincent's Land, nơi có đầy đủ thông tin về cuộc đời, sự nghiệp hội hoạ của vị hoạ sĩ này cùng bức tượng vươn vấn tác phẩm của chính ông.

Đến rồi, khu Vincent's Art sẽ là nơi trưng bày hơn 150 tác phẩm tiêu biểu trong hành trình sự nghiệp của hoạ sĩ đại tài này, đây cũng là một góc check-in vừa quen vừa lạ khi cách bố trí cũng khá tương đồng với nhiều nơi trên thế giới. Hai điểm nhấn quan trọng nhất của triển lãm có lẽ là Vincent's Life và Vincent's Soul. Hai "biểu tượng" cực kỳ được khao khát và nổi tiếng trên toàn thế giới.

Mọi hoạt động tương tác, workshop hầu hết được diễn ra tại Vincent's Life khi các du khách được trải nghiệm vẽ tranh, tô màu, chụp ảnh hay khu VR, AR tìm hiểu về danh hoạ. Ngoài ra, khu vực này còn bao gồm cuộc đời và loạt thủ pháp, sáng tác kinh điển của Van Gogh.

"Biểu tượng" được mong chờ tiếp theo chính là căn phòng Vincent's Soul, khi tương tác đa giác quan được đẩy lên đỉnh cao, chạm tới mọi cung bậc cảm nhận của thị giác, thính giác và cả xúc giác (thơm cực kỳ thơm luôn đó). Suốt đoạn video cuộc đời đặc biệt dài 7 phút, ngay sau đó là 24 phút đắm mình trong màn trình chiếu ngoạn mục những tác phẩm kinh điển, người tham quan như được sống trong tâm trí của đại danh hoạ một thời.

Đối với hạng vé cao hơn, những "đặc quyền" được sở hữu vô cùng thú vị đến từ khu vực Vincent's Restaurant và Vincent's Sourvenir. Hạng vé Luxury sẽ đắm chìm vào không gian ẩm thực mang vẻ đẹp của sự tinh tế, sang trọng với nét kiến trúc độc đáo của nghệ thuật Van Gogh. Nếu có thời gian, du khách cũng có thể ghé thăm khu vực trưng bày sản phẩm lưu niệm được khắc hoạ nét vẽ gắn liền với nhiều tác phẩm bất hủ của danh hoạ Van Gogh được cách điệu và lồng ghép với văn hoá Việt Nam như: Nón lá, áo dài, tranh, túi xách...

Có những góc trong triển lãm chỉ muốn được ở đó mãi thôi

Như đã đề cập ở phía trên, nếu muốn lẳng lặng trải nghiệm, chụp ảnh những tác phẩm cùng âm nhạc du dương thì vô cùng lý tưởng (nhưng hãy chọn mua hạng vé Special Ticket hay Standard Ticket để đỡ phí nhé). Nên khi đi hết một vòng khu triển lãm này, có những "góc trú ẩn" mà thật sự, tôi chỉ muốn thả mình nằm dài ở đó cả ngày không thôi. Chấp niệm với căn phòng Vincent's Soul, tôi dành thời gian ở đây lâu nhất.

Để được đứng giữa "vũ trụ hội họa" khi những tác phẩm để đời của thiên tài Van Gogh đầy biến ảo, chuyển động. Mọi âm thanh, ánh sáng, mùi hương bao phủ trọn vẹn toàn bộ không gian sẽ là khoảnh khắc khó quên

Tác giả làm nên những trải nghiệm nghệ thuật tương tác chưa từng có tại Việt Nam này là Vioso - tên tuổi mapping nổi tiếng toàn cầu, đến từ nước Đức

.Chỉ riêng khu vực Vincent's Life và Vincent's Soul, 90 thiết bị máy chiếu công nghiệp đã được huy động nhằm đảm bảo trải nghiệm hình ảnh sống động, sắc nét nhất. Dù đã làm mưa làm gió hơn 80 khu vực từ Châu Âu, Hoa Kỳ, đến Châu Á, Đông Nam Á,... nhưng tại Việt Nam, căn phòng với 90 thiết bị là con số chưa từng có trên thế giới cho một diện tích triển lãm tương ứng. Cũng vì thế mà không gian thưởng thức nghệ thuật đặc sắc, Van Gogh Art Lighting Experience tại Việt Nam lại trở nên khác biệt như vậy .

Trước đó, Vioso đã có mặt tại hơn 100 quốc gia như Pháp, Mỹ, Ý, Nhật, Hàn Quốc…

Hay khu vực ngoài trời tái hiện lời tự sự của Van Gogh đến em trai: "Qua cửa sổ có song sắt, anh nhìn thấy một cánh đồng lúa mì", "ở đó, vào buổi sáng, anh có thể thấy mặt trời mọc và ánh hào quang của nó" là một nơi khiến tôi choáng ngợp không kém. Sự sặc sỡ của nó cùng không khí ngoài trời khiến chúng ta như được thư giãn, chậm lại một chút sau khi trải nghiệm công nghệ vượt trội kia.

Đây cũng là điểm kết thúc của hành trình khám phá, còn đọng lại chút tiếc nuối, suy nghĩ miên man về cuộc đời của vị danh hoạ đại tài sau 120 phút tự do khám phá.