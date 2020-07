Rapper "Say So" Doja Cat xác nhận dương tính với COVID-19 sau tuyên bố coi thường virus Corona

Trang Insider đưa tin, rapper đình đám với ca khúc "Say So" hot nhất mùa hè này Doja Cat vừa thông báo với người hâm mộ rằng cô đã nhiễm COVID-19. Kết quả xét nghiệm cho thấy người đẹp này đã dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, điều đáng nói, vào hồi tháng 3 năm nay, Doja Cat đã có những phát ngôn coi thường virus Corona và so sánh với căn bệnh cảm cúm thông thường.

Cụ thể, Doja Cat (tên thật là Amalaratna "Amala" Zandile Dlamini) đã khiến công chúng phẫn nộ khi bày tỏ quan điểm của mình về COVID-19 trong một buổi livestream trên Instagram: "Nó chỉ là căn bệnh cảm cúm thôi. Các người chỉ cần uống Mucinex (một loại thuốc tiêm đờm), uống nước và trà, sau đó thì đi ngủ. Đó là tất cả những gì cần làm. Các người đang quá sợ hãi vì con virus này rồi".

Vậy nhưng, trả lời bài phỏng vấn cho radio Capital XTRA vào thứ 6 tuần qua, Doja Cat thừa nhận dương tính với COVID-19: "Tôi đã bị nhiễm virus. Thực lòng tôi không biết vì sao chuyện này lại xảy ra, nhưng tôi đoán nguyên do là vì tôi đã đặt đồ từ dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến". Nữ ca sĩ này cho biết thêm mình bắt đầu có những triệu chứng của bệnh trong khoảng 4 ngày, và ở thời điểm hiện tại, Doja Cat đã ổn.

Nguồn: Insider