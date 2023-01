Rap Việt trở lại, B Ray ngồi ghế huấn luyện viên?

Thành công với 2 mùa phát sóng, Rap Việt được đông đảo người hâm mộ mong chờ sớm trở lại vào năm 2023. Trong đoạn clip teaser nhá hàng Sóng 23, MC Trấn Thành đã có những chia sẻ đầy ẩn ý rằng Rap Việt sắp quay trở lại, khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích.

Theo đó, 3 rapper bao gồm B Ray cùng Ricky Star và Lil' Wuyn đã có tiết mục kết hợp mở màn Sóng 23 năm nay. Nói về lý do, MC Trấn Thành cho biết: "Làm gì cũng vậy, đều có ý đồ. Thưa quý vị, chọn 3 rapper để báo rằng hình như Rap Việt mùa 3 sẽ trở lại!".

Ricky Star và Lil' Wuyn là đại diện dàn thí sinh Rap Việt mùa 1 và mùa 2.

Chuyện B Ray biểu diễn cùng 2 rapper đại diện Rap Việt mùa 1 và mùa 2 khiến người hâm mộ bàn tán xôn xao. Không ít khán giả suy đoán rất có thể anh sẽ là một trong những HLV ngồi "ghế nóng" Rap Việt mùa 3 khi "đế chế Hip-hop" SpaceSpeakers không còn tham gia chương trình.

B Ray là HLV Rap Việt mùa 3?

B Ray là rapper nổi tiếng, sở hữu nhiều bản hit hàng chục triệu lượt xem như Ex's Hate Me, Con Trai Cưng, Do For Love… Còn nhớ vào năm 2021, anh cũng chính là người được dự đoán sẽ thay thế Suboi sau khi nữ rapper thông báo không làm HLV ở mùa 2. Khi đó, trên trang cá nhân, B Ray nhiều lần "nửa đùa nửa thật" đòi làm không công cho Rap Việt, còn chia sẻ trên story cá nhân với dòng chữ "Vẫn ngồi chờ VieOn gọi...". (Vieon là BTC của chương trình Rap Việt).

Nếu như B Ray thực sự gia nhập "vũ trụ" Rap Việt, chắc chắn cư dân mạng sẽ phải phấn khích với những màn "chặt chém" đầy nổi loạn và không kém phần hài hước từ nam rapper này.

Ảnh: Sóng 23