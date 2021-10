Rap Việt tập 3: Xuất hiện thí sinh vượt mặt Blacka, chưa biểu diễn đã được Wowy "đặt cọc"

Với dàn thí sinh đầy năng lượng, tập 3 của Rap Việt đã diễn ra một cách bất ngờ và lôi cuốn đến từng phút.

Vượt qua Blacka, Sol7 trở thành chủ nhân cú đạp cần chọn nhanh nhất Rap Việt – Mùa 2. Vừa xuất hiện trên sân khấu, Sol7 đã khiến Wowy đạp cần "đặt cọc". Với giai điệu của bản rap Back To HomeTown dựa trên bài hát gốc Đêm Nay Anh Mơ Về Em, nam rapper đã nhận được sự lựa chọn từ 4 huấn luyện viên.

Sol7.

Với mong muốn để Sol7 có thể vùng vẫy, giám khảo JustaTee và LK đã quyết định trao Sol7 về đội Wowy. Kịch tính dâng cao khi Rhymastic và Binz dùng đến quyền Nón Vàng. Cuối cùng, Sol7 đã quyết định chọn về với team huấn luyện viên Binz.

Sol7 về với team huấn luyện viên Binz.

Xuất hiện bí ẩn trên sân khấu, T.C khiến khán giả phải ngỡ ngàng vì màn "lột xác" đầy bùng nổ cùng bản rap Fly To The Sky dựa trên bài hát gốc Fly With Me. Được biết nam thí sinh từng thử sức ở mùa 1 nhưng dừng chân khá sớm. Ban giám khảo đã quyết định chọn HLV Rhymastic cho T.C, đúng như nguyện vọng mà nam thí sinh bí mật chia sẻ với Trấn Thành.

T.C.

Tham gia chương trình với mong muốn thử sức mình, chàng rapper Shanhao đã mang đến một tiết mục bắt tai và vui nhộn. Dù bất đồng ý kiến nhưng hai giám khảo đã đi đến thống nhất là đưa Shanhao về đội Karik.

Shanhao.

Sớm gây xôn xao vì ngoài hình quá giống Giám đốc âm nhạc Touliver, rapper Pretty XIX còn khiến nhiều người kinh ngạc bởi tài cưỡi beat đầy điệu nghệ. Binz đã đưa những lời nhận xét vô cùng chân tình cho tiết mục của Pretty XIX: "Cái điều cứu em ở đây, đó là những quãng giọng trên cao khi em thả xuống cái melody thấp ở dưới. Bài hát rất hay và anh thấy được rất nhiều tiềm năng ở em". Sau khi cân nhắc, BGK đã đưa Pretty XIX về với team Binz.



Pretty XIX.

Nữ thí sinh thứ hai của chương trình là cô nàng cá tính J Jade. Bản rap Thái Bình Dương dựa trên ca khúc gốc Lòng Mẹ, Tình Cha đã mang đến nhiều xúc cảm cho người nghe. Chia sẻ trên sân khấu, J Jade cho biết: "Không có gì phải ngại về hoàn cảnh là mẹ đơn thân và không có gì phải tủi nhục về vấn đề đó hết, hãy tự hào và vui sống bình thường". J Jade chính thức trở thành thí sinh nữ đầu tiên góp mặt trong đội hình của nam HLV Wowy.

J Jade.

Pjpo đã mang âm hưởng miền Tây lên sân khấu Rap Việt – Mùa 2 qua bản rap Loto. Nam thí sinh khiến Rhymastic và Wowy rơi vào cuộc chiến tay đôi khi cùng lựa chọn cậu về team của mình. Sau khi đi đến thống nhất, JustaTee và LK đã quyết định để Free về với đội Wowy.

Pjpo.

Thí sinh Flex đã khiến nhiều khán giả phải tiếc nuối khi không thể vượt qua vòng Chinh Phục của chương trình. Hy vọng Flex sẽ sớm tạo được những thành công trên con đường theo đuổi đam mê.

Flex.

Rap Việt – Mùa 2 lên sóng vào lúc 20h thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình HTV2.