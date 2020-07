Rầm rộ tin tài tử "Ngôi nhà hạnh phúc" hẹn hò minh tinh ngực khủng hàng đầu Nhật Bản, đại diện chính thức lên tiếng

Hôm nay (1/7), tạp chí Female Seven của Nhật Bản đã hé lộ một thông tin gây hoang mang về chuyện hẹn hò của nam tài tử "Ngôi nhà hạnh phúc" No Min Woo và nữ diễn viên Ayase Haruka.

Nguồn tin này cũng cho biết, lần đầu 2 ngôi sao gặp nhau là vào 2 năm trước, thông qua một người bạn.

Theo tiết lộ, cặp đôi chính thức hẹn hò vào tháng 7/2018 sau khi No Min Woo hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

No Min Woo và Ayase Haruka phủ nhận tin đồn hẹn hò

Tuy nhiên, mới đây công ty đại diện của No Min Woo nhanh chóng bác bỏ thông tin này, đồng thời khẳng định No Min Woo và Ayase Haruka chỉ là bạn bè.



Năm 2004, No Min Woo gia nhập ngành giải trí Hàn Quốc với vai trò là tay trống của nhóm nhạc Rock TRAX. Sau đó, anh chơi trống cho 24/7, nhóm từng ra mắt một số đĩa đơn nổi bật như "24 Hours A Day", "7 Days A Week".

Vai diễn đầu tiên của No Min Woo là trong "Pasta", bộ phim có sự tham gia của Gong Hyo Jin. Mặc dù sở hữu ngoại hình điển trai nhưng sự nghiệp trên màn ảnh của No Min Woo không quá nổi bật. Dù được kì vọng sẽ vươn tầm khi là "người thừa kế" vai diễn của Bi Rain, nhưng cả No Min Woo và phim "Ngôi nhà hạnh phúc 2" nhanh chóng chìm nghỉm.

Ayase Haruka sinh năm 1985. Nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp với vai diễn trong phim "The Kindaichi Case Files". Bên cạnh diễn xuất, Ayase Haruka cũng thành công trong lĩnh vực âm nhạc khi ra mắt đĩa đơn đầu tay (Period) vào năm 2006, và nhanh chóng "oanh tạc" các bảng xếp hạng tại Nhật Bản. Cô còn được biết đến là mỹ nhân hàng đầu Nhật Bản với vẻ đẹp trong trẻo, đôi mắt to nhưng lại sở hữu body đối lập với vòng 1 khủng.

Ayase Haruka

Nguồn: Soompi