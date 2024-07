Ra mắt khu nghỉ dưỡng hải đảo đầu tiên của Angsana tại Việt Nam

Nằm trên vịnh Bái Tử Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, Quan Lạn được thiên nhiên ưu ái ban tặng những bãi biển hoang sơ, cát trắng mịn, rừng nguyên sinh, vách đá cheo leo và hải sản trù phú. Dù diện tích không quá lớn nhưng Quan Lạn hấp dẫn khách du lịch bởi cảnh quan tuyệt đẹp với khung cảnh làng quê xưa cũ, nhiều công trình đình, chùa, miếu, nghè nhằm tỏ lòng thành kính với các vị thần, các vị vua và các anh hùng thuở khai hoang.

Đặc biệt, so với các địa điểm du lịch đảo tại Quảng Ninh, Quan Lạn phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người già, người dễ say tàu xe vì đường ra đảo gần như không có sóng lớn, do nằm trong vịnh, thời gian di chuyển nhanh.

Kế thừa tinh hoa của điểm đến di sản và khát vọng tái hiện hơi thở nhộn nhịp của thương cảng sầm uất một thời, mới đây, thương hiệu hiệu thuộc Banyan Group, chính thức đưa vào hoạt động Angsana Quan Lạn hứa hẹn mang tới làn gió mới cho du lịch tại Quảng Ninh.

Angsana Quan Lạn khoác lên mình lối thiết kế hiện đại hòa quyện với nét chấm phá của văn hóa Bắc Bộ. Nét đẹp của những làng nghề truyền thống len lỏi một cách khéo léo vào từng ngóc ngách của kiến trúc và phong cách bài trí mang du khách gần gũi hơn với đời sống bản địa cũng như không gian thiên nhiên trời phú.

Chia sẻ về sự kiện ra mắt Khu nghỉ dưỡng hải đảo Angsana Quan Lạn tại Việt Nam, ông Karim Klaa – Tổng Quản Lý cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi chính thức đặt dấu chân đến hòn đảo hoang sơ với thiên nhiên trong lành và bề dày lịch sử đáng kinh ngạc. Từng là thương cảng đầu tiên từ xa xưa, Quan Lạn sẵn sàng ghi dấu trên bản đồ du lịch với sự ra mắt của khu nghỉ dưỡng của chúng tôi và chắc chắn sẽ thu hút những du khách sành điệu đang tìm kiếm một điểm đến mới lạ và độc đáo".

Khu nghỉ dưỡng cung cấp 156 phòng nghỉ cao cấp được trang bị trang thiết bị hiện đại, tất cả phòng đều sở hữu bồn tắm và ban công riêng. Những lựa chọn ẩm thực đa dạng mang đậm hương vị Việt Nam với nhà hàng và quầy bar phóng tầm mắt ra Vịnh Bắc Bộ hay buổi hoàng hôn tuyệt đẹp sau dãy núi Trà Bản.

Tiện nghi và dịch vụ tại đây cũng được đầu tư bài bản mang đến cho du khách trải nghiệm giải trí với đường trượt mạo hiểm ven biển, hồ bơi chân mây quy mô hàng đầu khu vực, spa với khu vực tắm khoáng kiểu Nhật, hồ bơi bốn mùa và sân golf mini tầng thượng, trung tâm thể thao dưới nước cùng chương trình 101 hoạt động lý thú.

Cơ sở vật chất cho dịch vụ hội họp cũng là một trong những điểm nổi bật của Angsana Quan Lạn với Sảnh Yến Tiệc không cột chắn cao 6,6 mét, khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời thoáng đãng hay không gian phòng họp quy mô nhỏ. Song song đó, hệ thống âm thanh ánh sáng được đầu tư hiện đại bậc nhất phải kể đến màn hình LED 27m2 và trải nghiệm xu hướng hội họp trực tuyến.

Với lời cam kết chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế, Angsana Quan Lạn hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng tiếp theo vận hành bởi Banyan Group trên mảnh đất hình chữ S phù hợp với đa dạng nhóm du khách từ gia đình, cặp đôi, đội nhóm, cá nhân cho đến hội họp, sự kiện.

Truy cập www.angsana.com/vietnam/quan-lan để biết thêm thông tin về điểm đến di sản của thiên nhiên và văn hóa bản địa qua những trải nghiệm nghỉ dưỡng đích thực tại Angsana Quan Lạn.

Giới thiệu về thương hiệu Angsana

Angsana (www.angsana.com) mang đến cho Quý khách những chuyến phiêu lưu mới, bất kể độ tuổi hay lý do chuyến đi. Đan xen giữa nét hấp dẫn địa phương và bầu không khí sống động, Angsana sở hữu những điểm đến tuyệt vời trên khắp thế giới. Mỗi khách sạn được thiết kế riêng độc đáo với các phòng nghỉ cao cấp rộng rãi, phong cách, lý tưởng cho các cặp đôi, gia đình hay nhóm bạn bè.

Giới thiệu về Banyan Group

Banyan Group ("Banyan Tree Holdings Limited" hoặc "Tập đoàn" - SGX: B58) là một tập đoàn khách sạn toàn cầu, độc lập với sứ mệnh đặc biệt. Tập đoàn tự hào về tinh thần tiên phong, kinh nghiệm dẫn đầu trong thiết kế và sự cam kết quản lý có trách nhiệm. Danh mục phong phú của tập đoàn bao gồm hơn 70 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, hơn 60 spa và cửa hàng và 14 khu căn hộ mang thương hiệu tại hơn 20 quốc gia.

Với 12 thương hiệu toàn cầu, nổi bật là thương hiệu chủ đạo Banyan Tree, mỗi thương hiệu của tập đoàn đều mang đến sự khác biệt nhưng được hợp nhất với chương trình thành viên trải nghiệm withBanyan. Triết lý sáng lập "Quan tâm đến môi trường, trao quyền cho con người" được thể hiện thông qua Quỹ Toàn cầu Banyan và Học viện Banyan. Banyan Group cam kết duy trì vai trò là tổ chức ủng hộ hàng đầu cho du lịch bền vững, tập trung vào du lịch tái tạo và các chương trình đổi mới nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.