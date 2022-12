Ra mắt giải pháp chăm sóc đôi mắt Việt chuẩn Anh Quốc - Vizulize

Nhìn lại toàn cảnh sự kiện ra mắt Vizulize



Sự kiện chính thức ra mắt thương hiệu Vizulize vừa qua đã diễn ra vô cùng thành công với sự hiện diện đặc biệt của Tổng lãnh sự Vương Quốc Anh tại TP.HCM kiêm Giám đốc Bộ Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh tại Việt Nam - bà Emily Hamblin. Ngoài ra còn có sự tham dự của chuyên gia nhãn khoa cùng hơn 200 đối tác chiến lược, đại diện nhà thuốc tư nhân, chuỗi nhà thuốc trên toàn quốc.

Sự kiện ra mắt Vizulize có sự tham gia của các đại diện khách mời cùng hơn 200 nhà thuốc toàn quốc

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc điều hành của Intershop đã giới thiệu về tiềm năng của thị trường chăm sóc mắt tại Việt Nam. Chuyên gia nhãn khoa cũng đã góp phần củng cố những chia sẻ nêu trên bằng cách phân tích sâu hơn về tình trạng khô mắt phổ biến ở người cao tuổi và người trẻ Việt do không bảo vệ và chăm sóc mắt đúng cách.



Tiếp nối về câu chuyện về tình trạng khô mắt, Bà Emily Hamblin cho biết: "Vương quốc Anh sở hữu hệ sinh thái khoa học tiên tiến được hỗ trợ thông qua sự hợp tác giữa các ngành, học viện, chính phủ, Cơ quan Y tế quốc gia và các nhà tài trợ y tế khác. EM Pharma, công ty sản xuất Vizulize, là một minh chứng tuyệt vời cho các công ty hàng đầu của Vương quốc Anh trong việc nghiên cứu, phát minh và đổi mới khoa học. Tôi biết rằng EM Pharma đã vô cùng tận tâm để tạo ra dòng sản phẩm tiên tiến và hiệu quả, giúp mắt giữ sự sáng khoẻ và duy trình trạng thái cân bằng, thoải mái.

Tôi rất vui khi thấy Vizulize chính thức có mặt tại Việt Nam thông qua sự hợp tác của EM Pharma với Intershop, một trong những nhà phân phối sản phẩm chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy tại Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng nhiều người tiêu dùng Việt, đặc biệt là đối tượng sử dụng máy tính thường xuyên, sẽ nhận được nhiều lợi ích với công thức hiệu quả của Vizulize trong việc điều trị chứng khô mắt do thói quen sử dụng thiết bị điện tử trong nhiều giờ, làm việc với máy tính trong cự ly gần, đeo kính áp tròng, cơ thể đang trong giai đoạn thay đổi nội tiết tố. Tôi hy vọng những sản phẩm này sẽ được phổ biến rộng rãi tại các nhà thuốc, cửa hàng bán lẻ trong thời gian tới."

Bà Emily Hamblin phát biểu trong sự kiện ra mắt Vizulize

Vizulize - Giải pháp từ Anh Quốc giúp cải thiện các vấn đề về mắt của người Việt

Nhận thấy những năm gần đây, thực trạng nhiều người đang gặp chứng khô mắt tại Việt Nam, nguyên nhân do mắt chịu tác động của ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử với tần suất thường xuyên. Intershop đã đặt ra mục tiêu tìm kiếm một giải pháp toàn diện dành cho mắt. Sau quá trình chọn lọc kỹ lưỡng, Intershop quyết định đồng hành cùng tập đoàn EM Pharma, đưa Vizulize - giải pháp chăm sóc và bảo vệ mắt nhập khẩu từ Anh về thị trường Việt Nam.

Đại diện Intershop chia sẻ sứ mệnh nâng tầm sức khỏe và chất lượng cuộc sống người Việt

Vizulize là thương hiệu được nhiều người đặt niềm tin lựa chọn ở thị trường Anh Quốc cũng như nhiều quốc gia trên thế giới nhờ hiệu quả chăm sóc mắt vượt trội. Ngoài ra, với đa dạng dòng sản phẩm, hỗ trợ giải quyết nhiều vấn đề cho mắt là điểm cộng lớn của thương hiệu trong lòng khách hàng. Đó chính là lý do khi mang Vizulize từ Anh Quốc về Việt Nam, Intershop đã rất kỳ vọng, đây là giải pháp bảo vệ và chăm sóc thị lực hiệu quả cho người Việt

Trải nghiệm chăm sóc mắt độc đáo tại Việt Nam

Ưu điểm chung cho các dòng sản phẩm Vizulize là tạo ra môi trường cân bằng cho mắt nhờ dung dịch đệm đẳng trương (isotonic) và cân bằng độ pH ngăn ngừa kích ứng và giúp hạn chế tình trạng khô mắt. Ngoài ra, các hoạt chất cung cấp độ ẩm cao như HA, HPMC cùng vitamin A và E được thêm vào một số sản phẩm, giải quyết tốt từng vùng chuyên biệt cho mắt.

Các sản phẩm Vizulize được trưng bày trong sự kiện ra mắt

Ngoài ra, Vizulize có thời hạn sử dụng sau khi mở nắp đến 90 ngày, người dùng thoải mái sử dụng toàn bộ dung tích sản phẩm mà không lo hết hạn, tiết kiệm chi phí đã bỏ ra. Với độ lành tính tối ưu trong thành phần, các sản phẩm Vizulize đều an toàn cho mắt thường và sử dụng được cả khi đang mang kính áp tròng.

Nhận thấy nhiều người dùng khó khăn trong việc giữ mắt mở to, không chớp trong quá trình nhỏ mắt, Vizulize phát triển và cho ra mắt dòng sản phẩm dạng xịt mới, chỉ cần nhắm hờ mắt và xịt giúp việc nhỏ mắt trở nên dễ dàng hơn, tạo nên trải nghiệm chăm sóc mắt mới.

Sự kiện ra mắt Vizulize diễn ra thành công tốt đẹp như một khởi đầu thuận lợi cho hành trình chinh phục và thay đổi thói quen chăm sóc mắt của người Việt. Hy vọng rằng với những lợi thế vượt trội của sản phẩm , Vizulize sẽ ngày càng đến gần hơn với người tiêu dùng tại Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu sự ra mắt Vizulize tại Việt Nam

