Quỳnh Nga "khổ sở" nói tiếng Anh

Trong tập 2 "Bước nhảy hoàn vũ 2024", BTC thông báo Lee Soo Yeon đã phải chia tay chương trình vì lý do sức khỏe.

Chính vì việc Lee Soo Yeon rời khỏi cuộc thi đồng nghĩa sẽ có thêm người chơi mới xuất hiện. Và danh tính người chơi mới không ai khác chính là Chu Lê Vi Anh. Ngay khi thông báo được đưa ra, "chị đẹp" Quỳnh Nga lập tức cảm thán: "Trời ơi, trời ơi, trời ơi!". Điều này khiến cho vũ công Valkov Dimitar khá tò mò không biết Vi Anh là ai? Có khả năng như thế nào? khiến cho Quỳnh Nga "sụm chân". Lúc này, Quỳnh Nga ấp úng trả lời: "Her....Her kiểu professional", nhiều khán giả đã lập tức phát hiện Quỳng Nga đã mắc lỗi khi sử dụng tiếng Anh, thậm chí cô chèn cả tiếng Việt vào khi giao tiếp.

Phản ứng của Quỳnh Nga khi biết "đối thủ" mới là Vi Anh.

Quỳnh Nga "khổ sở" khi nói tiếng Anh

Đoạn clip Quỳnh Nga trao đổi với bạn nhảy Valkov Dimitar lập tức viral trên mạng xã hội với hơn 1,6 triệu lượt xem. Netizen bình luận: "Tôi cười chết", "Khổ câu cơ bản mà 'Her her' vậy?", "Sao 'her' vậy?"... Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng mong mọi người đừng quá khắt khe và xét nét với Quỳnh Nga vì có lẽ lúc đó cô quá rối và ngỡ ngàng.

Quỳnh Nga lựa chọn Valkov Dimitar làm bạn nhảy.

Không riêng Quỳnh Nga, các cô gái và vũ công nước ngoài đều bất ngờ khi BTC công bố Vi Anh sẽ thay thế Lee Soo Yeon.

Chu Lê Vi Anh là một MC, người mẫu và biên đạo. Cô từng đạt thành tích top 10 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Top 5 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022.

Trong "Bước nhảy hoàn vũ 2024", sau phần nhảy solo "Kén cá chọn canh" ấn tượng, Quỳnh Nga nhận được 3 sự lựa chọn bao gồm: Valkov Dimitar, Zhivko, Tihomir Gavrilov. Cuối cùng, Quỳnh Nga đã lựa chọn đồng hành cùng Valkov Dimitar ở vòng đầu tiên "Cuộc chiến hoa thần".