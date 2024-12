Xe môtô, gắn máy trên 5 năm sẽ phải kiểm định khí thải định kỳ

Bộ Giao thông vận tải vừa chính thức ban hành Thông tư số 47, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày đầu tiên của năm 2025. Thông tư quy định chi tiết về quy trình và các thủ tục cần thiết để tiến hành kiểm định khí thải đối với xe mô tô và xe gắn máy.

Cụ thể, đối với các xe môtô, xe gắn máy có thời gian sản xuất dưới 5 năm, chủ xe không phải nộp hồ sơ kiểm định khí thải và không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm định khí thải.

Đối với các phương tiện mô tô và xe máy có tuổi đời trên 5 năm tính từ năm sản xuất, chủ phương tiện cần đưa xe của mình đến các trung tâm đăng kiểm để tiến hành kiểm định khí thải.

Kiểm định khí thải xe máy. Ảnh: SGGP

Tại đây, họ cần phải xuất trình một trong những giấy tờ sau: chứng nhận đăng ký xe bản gốc, bản sao có chứng thực, hoặc bản sao điện tử được xác thực từ bản chính, cùng với giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe, để cơ sở đăng kiểm có thể nhận hồ sơ kiểm định.

Các trung tâm đăng kiểm sau đó sẽ tiến hành tra cứu thông tin của phương tiện trên hệ thống phần mềm quản lý kiểm định và so sánh thông tin từ chứng nhận đăng ký xe với thông tin thực tế của xe.

Phương tiện sẽ không được kiểm định nếu thông tin không khớp, ngược lại, nếu không có vấn đề, cơ sở đăng kiểm sẽ tiến hành lập phiếu kiểm soát và thực hiện kiểm định khí thải.

Nếu xe đạt yêu cầu về kiểm định khí thải, xe sẽ được cấp chứng nhận kiểm định khí thải dạng điện tử, thông tin sẽ được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử của chủ xe. Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ cấp chứng nhận này thông qua phần mềm quản lý kiểm định, dựa trên kết quả chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trong quá trình sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu, phối hợp với cơ sở dữ liệu về đăng ký, quản lý xe cơ giới của Bộ Công an.

Cũng theo Thông tư 47, các xe mô tô và xe gắn máy sản xuất đến 5 năm sẽ có chu kỳ kiểm định khí thải 60 tháng kể từ ngày xuất xưởng. Xe có thời gian sản xuất từ trên 5 năm đến 12 năm sẽ có chu kỳ kiểm định 24 tháng, và xe trên 12 năm sẽ có chu kỳ 12 tháng.

Thông tư này dù có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, nhưng theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, thời gian thực hiện kiểm định khí thải xe máy tại các cơ sở đăng kiểm không bắt đầu từ ngày này, hiện chưa có thời gian cụ thể.

Kiểm định khí thải xe máy có tác dụng gì?

Theo lý giải của Bộ Công an, lý do đưa việc kiểm soát khí thải định kỳ đối với mô tô, xe gắn máy vào Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là nhằm bảo vệ quyền được sống trong môi trường ít phát thải ô nhiễm, giảm thiểu các tác động về môi trường của phương tiện tham gia giao thông.

Bộ Giao thông vận tải trước đó cho biết, nguồn gây ô nhiễm môi trường chủ yếu của Việt Nam đến từ khí thải của các phương tiện giao thông cơ giới, trong đó xe mô tô và xe máy chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Theo số liệu của Bộ Giao thông Vận tải, tính đến hết năm 2023, cả nước có gần 75 triệu xe máy lưu hành, trong đó có gần 73 triệu xe máy xăng. Trong đó có rất nhiều xe cũ sản xuất trước năm 2000 có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Xe máy cũ thường giải phóng lượng khí thải lớn ra môi trường. Ảnh minh họa: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Hiện nay, chỉ có ô tô mới phải trải qua kiểm định khí thải định kỳ sau khi được bán ra thị trường, xe máy đang hoạt động chưa bị yêu cầu thực hiện kiểm định này.

Cùng với đó, nhiều đô thị lớn đang có kế hoạch giảm thiểu số lượng xe cá nhân nên việc kiểm soát khí thải từ xe máy sẽ giúp đạt được nhiều mục tiêu cùng lúc.

Tuy rằng việc áp dụng quy định mới sẽ làm phát sinh thêm chi phí cả về tiền bạc và thời gian cho chủ sở hữu xe nhưng bù lại, người dân sẽ có được phương tiện an toàn hơn, tiết kiệm nhiên liệu và tăng tuổi thọ cho xe, môi trường cũng sẽ được cải thiện.