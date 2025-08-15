Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu sắp thăm Việt Nam

Ông Jigme Khesar Namgyel Wangchuck được Vua cha Jigme Singye Wangchuck thông báo truyền ngôi vào tháng 12/2006 và chính thức đăng quang Quốc vương thứ 5 của Bhutan tháng 11/2008.

Nhà vua là nguyên thủ quốc gia Bhutan, lãnh đạo đất nước thông qua Quốc hội, Hội đồng Bộ trưởng và Hội đồng Cố vấn Hoàng gia.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Quốc hội có 150 ghế, trong đó 106 ghế được bầu từ các đơn vị bầu cử. Nhiệm kỳ Quốc hội là 5 năm. Năm 2008, Bhutan tổ chức bầu cử Quốc hội lần đầu tiên.

Bhutan thực hiện mô hình quân chủ lập hiến với hệ thống chính trị ổn định. Mức độ tín nhiệm đối với nhà vua và các thiết chế công quyền rất cao, góp phần củng cố ổn định xã hội.

Bhutan không đo lường sự phát triển kinh tế bằng chỉ số GDP thông thường, mà bằng chỉ số Tổng Hạnh phúc Quốc dân (Gross National Happiness - GNH). Chiến lược lâu dài của quốc gia này là phát triển kinh tế phải song hành với gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và hạnh phúc con người.

Năm 2023, Bhutan ra khỏi danh sách các nước kém phát triển của Liên hợp quốc và nằm trong các nước có chỉ số phát triển con người ở mức trung bình (xếp thứ 125 trong tổng số 193 quốc gia).

Những năm gần đây, Bhutan duy trì mức tăng trưởng GDP khá ổn định, từ 4,5% đến 6%/năm và dự kiến đạt khoảng 7% GDP trong năm 2025. Nền kinh tế Bhutan chủ yếu dựa vào thủy điện, nông lâm nghiệp, du lịch và xuất khẩu thủy điện sang Ấn Độ. Thủy điện hiện chiếm trên 20% GDP và gần 70% giá trị xuất khẩu của quốc gia này.