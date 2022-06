Quốc bảo hiếm có IU: Vượt qua tuổi thơ và ồn ào để vươn đến vị trí độc nhất ở tuổi 29 và màn đột phá tại LHP Cannes

IU ngày nay là nữ nghệ sĩ hàng đầu Kpop, không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, mà còn là diễn viên được đánh giá cao khi lấn sân sang diễn xuất. Để có được thành công như ngày hôm nay, IU đã trải qua 14 năm làm nghệ thuật không ngừng nỗ lực và cố gắng, vượt qua vô số khó khăn cũng như lùm xùm.

Cô gái xuất thân nghèo khó nhưng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ

Có vẻ ngoài xinh đẹp và kiêu kỳ, nhiều người sẽ nghĩ rằng IU là tiểu thư nhà giàu chính hiệu, sống cuộc sống đầy đủ sung túc từ bé. Nhưng trên thực tế, tuổi thơ của IU lại khá vất vả và trải qua nhiều biến cố. Hoàn cảnh sống khó khăn đã góp phần tôi luyện nên một IU luôn kiên trì nỗ lực, không biết đến 2 từ "bỏ cuộc".

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên chào đời vào ngày 16/5/1993 tại thủ đô Seoul, trong 1 gia đình tương đối có điều kiện. Thuở còn nhỏ, cô bé Lee Ji Eun đã được bố mẹ gửi đến các lớp học nghệ thuật. IU đã nuôi trong mình niềm đam mê âm nhạc kể từ đó.

IU đã trải qua 1 tuổi thơ khó khăn và thiếu thốn

Tuy nhiên, quãng thời gian êm ấm chưa được bao lâu thì gia đình IU kinh doanh thất bại, phải bán hết tài sản và gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. IU cũng không được đến lớp học nhạc. Sau đó, nhà cũng chẳng còn, 2 chị em IU đã phải về sống với bà ngoại. Nhưng điều kiện của bà cũng khó khăn, nhiều bữa ăn của 3 bà cháu chỉ có khoai tây và rau vì cái nghèo đeo đuổi.

Sống cuộc sống khó khăn là vậy nhưng IU chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ trở thành ca sĩ. Bị người xung quanh chế nhạo vì giấc mơ có phần viển vông so với hoàn cảnh gia đình, nhưng IU vẫn lặng lẽ bỏ ngoài tai tất cả, chăm chỉ rèn luyện và cố gắng. Thế nhưng thành công cũng không sớm mỉm cười với cô.

JYP Entertainment từng bỏ lỡ 1 viên ngọc quý

Sở hữu giọng ca thiên phú, ngoại hình dễ thương, IU đã đi thử giọng tại rất nhiều công ty giải trí. Cô đã bị đến hơn 20 công ty đánh trượt, trong đó có cả "đế chế" JYP Entertainment lừng danh. Không những vậy, cô gái trẻ còn từng bị cả các "công ty ma" mời chào, lừa tiền. Tất cả những điều này đã xảy đến với IU khi cô chỉ mới 14-15 tuổi, độ tuổi mà bạn bè đồng trang lứa vẫn đang vô tư đi học, sống trong sự bảo bọc của bố mẹ.

Từng đó khó khăn không thể dập tắt đi ước mơ ca hát cháy bỏng trong IU. Cuối cùng, sau bao sự nỗ lực và kiên trì, IU đã được nhận vào LOEN Entertainment – nơi đã biến giấc mơ ca sĩ của cô thành sự thật, và đã gắn bó với IU cho đến tận bây giờ.

Chặng đường sự nghiệp gian nan với loạt scandal chấn động nhưng IU chưa từng từ bỏ

Vốn sẵn có tài năng âm nhạc lại không thiếu sự quyết tâm, IU nhanh chóng được ra mắt sau khi gia nhập công ty chỉ 10 tháng. Ở tuổi 15, cô gái nhỏ đã ôm đàn guitar, 1 mình cất cao tiếng hát trên sân khấu. Ở thời điểm đó, những nhóm nhạc đang là trào lưu, rất hiếm có nữ ca sĩ solo. Thế nhưng đến giờ có thể thấy quyết định để IU ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo là vô cùng sáng suốt.

Hình ảnh cô gái 15 tuổi trong trẻo, thuần khiết, ôm cây guitar và có giọng hát hay như thiên thần nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả vào thời điểm đó. Trong mắt các nhà sản xuất, IU thực sự là báu vật hiếm có và có cá tính đầy mạnh mẽ. Dù nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng nhưng phải đến năm 2010, IU mới thực sự vụt sáng qua 3 nốt cao chót vót trong ca khúc Good Day. Ca khúc này đã trở thành bản hit quốc dân và hiện tượng châu Á, công phá mọi bảng xếp hạng. Đi đến đâu khán giả cũng nghe thấy ca khúc này, điều này đã giúp đưa tên tuổi IU lên tầm cao mới.

3 nốt cao trong Good Day đã đưa tên tuổi IU lên tầm cao mới

Thời điểm những năm 2010, tên tuổi IU phủ sóng khắp mọi mặt trận, là gương mặt được săn đón khắp nơi, chủ nhân của liên tiếp những bản hit được giới trẻ yêu thích nhất. Cô trở thành thần tượng không chỉ của giới trẻ, mà còn của khán giả ở mọi độ tuổi. Vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của IU khiến cô được gọi là "em gái quốc dân" - danh hiệu trước giờ chỉ được công nhận với những nữ diễn viên. IU chính là ca sĩ đầu tiên được công chúng Hàn Quốc phong làm "em gái quốc dân".

Dù sớm gặt hái được thành công, nhưng không phải con đường của IU chỉ trải toàn hoa hồng. Trong suốt 14 năm hoạt động, cô từng gặp những scandal lớn đến nỗi tưởng chừng có thể nhấn chìm hoàn toàn sự nghiệp. Thế nhưng IU đã kiên nhẫn vượt qua và như ngọc càng mài càng sáng, tên tuổi cô lại càng được khẳng định sau những scandal đó.

Scandal đầu tiên và nghiêm trọng nhất nhì sự nghiệp của nữ ca sĩ đó chính là lộ ảnh nóng với Eunhyuk (Super Junior). Vào năm 2012, IU đang là "em gái quốc dân" đình đám, có hình tượng trong sáng ngây thơ. Thế nhưng bức ảnh nhạy cảm của cô và Eunhyuk đã bị lộ ra và ngay lập tức, sự nghiệp non trẻ của cô đã bị lao đao không ít.

Trong bức ảnh này, IU đang diện chiếc váy ngủ fan tặng còn Eunhyuk dựa đầu vào vai cô và có vẻ đang cởi trần. Hình tượng trong sáng của IU đã sụp đổ vì hình ảnh này. Ngay lập tức, công ty quản lý của IU đã lên tiếng thanh minh, cho biết Eunhyuk – IU chỉ là tiền bối và hậu bối thân thiết. Bức ảnh được chụp lại lúc IU đang ốm và Eunhyuk đến thăm cô. Tuy nhiên, lời giải thích này quá thiếu thuyết phục và khiến khán giả bán tín bán nghi. Cả IU và Eunhyuk đều bị "ném đá", chỉ trích dữ dội đến mức phải im lặng 1 thời gian dài.

Đó chưa phải là scandal duy nhất của IU. Năm 2014, cô vướng phải nghi án cổ súy ấu dâm trong mini album thứ 4 mang tên CHAT-SHIRE. Theo netizen phân tích, hình quảng bá album và MV ca khúc chủ đề có liên quan đến phong cách Lolita gây tranh cãi. Ca khúc Zeze cũng bị cho là chứa những ngôn từ phản cảm.

Hàng loạt fan quay lưng, công chúng chỉ trích IU, kiên quyết tẩy chay âm nhạc của cô. Scandal lớn đến nỗi nữ ca sĩ phải đứng ra xin lỗi, nhưng dân mạng vẫn không ngừng nhắc lại lỗi lầm của IU. Nhiều người cho rằng những ca từ, hình ảnh trong âm nhạc của IU gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ.

Chưa hết, IU tiếp tục trở thành "cái gai" trong mắt bộ phận không nhỏ khán giả bởi tuyên bố không học đại học và công khai hẹn hò với đàn anh hơn 11 tuổi Jang Ki Ha. Tình yêu không có lỗi, nhưng khoảng cách tuổi tác giữa Jang Ki Ha và "em gái quốc dân" lại khiến khán giả tranh cãi. Tình yêu “chú cháu” kéo dài suốt 4 năm, và sau đó cặp đôi chính thức đường ai nấy đi vào đầu năm 2017.

Chuyện tình với đàn anh hơn 11 tuổi Jang Ki Ha cũng khiến cái tên IU bị ảnh hưởng trong mắt công chúng xứ Hàn

Vượt qua sóng gió, IU vươn lên vị trí độc tôn

Sau loạt scandal nghiêm trọng, IU dần kín tiếng hơn và tập trung vào sự nghiệp, cải thiện hình ảnh. Không chỉ đạt được thành công trong lĩnh vực âm nhạc, IU còn như lấn sân thành công sang lĩnh vực điện ảnh. Nữ diễn viên đóng phim từ năm 2011, tỏa sáng ngay từ vai diễn đầu tiên trong Dream High. Tuy nhiên, phải đến You’re The Best Lee Soon Shin, Producer và nhất là Người Tình Ánh Trăng, IU mới chính thức được công nhận với tư cách diễn viên.

Đến tác phẩm Hotel Del Luna, cái tên nữ diễn viên Lee Ji Eun (tên thật của IU) được biết đến khắp châu Á và công nhận hoàn toàn. Ca sĩ đi đóng phim rất nhiều, nhưng người được cả giới chuyên môn lẫn công chúng công nhận như IU là rất hiếm. Hotel Del Luna đã giúp IU nổi tiếng với hình tượng "chị Nguyệt" xinh đẹp, bí ẩn, sang chảnh hết nấc. Thời trang của "chị Nguyệt" đã trở thành xu hướng tại Hàn Quốc cũng như trên toàn châu Á.

Vai diễn trong Dream High và Người Tình Ánh Trăng dần đưa IU đến với công chúng

IU nhận được "cơn mưa" lời khen với vai diễn trong Hotel Del Luna

Giờ đây, công chúng như đã tạm quên đi những scandal trong quá khứ của "em gái quốc dân". Khi nhắc đến IU, giờ đây người ta sẽ nhớ đến 1 nữ ca sĩ - nhạc sĩ - diễn viên toàn tài. Cô còn là Trung sĩ danh dự cho Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, vì những đóng góp tích cực trong vai trò đại sứ phòng chống bạo lực học đường từ năm 2013.

Có được thành công ở mọi lĩnh vực, IU sở hữu khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi rất trẻ. Theo nhiều nguồn tin, IU sở hữu tài sản 28 triệu đô la (644 tỉ đồng), thuộc top giàu nhất Kpop. Nữ ca sĩ còn có tòa nhà trị giá 4,6 tỷ won (93 tỷ đồng) ở Gwacheon và 1 căn biệt thự rộng 1524 mét vuông ở Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi. Căn biệt thư là nơi IU nghỉ dưỡng cuối tuần, còn tòa nhà 93 tỷ đồng là nơi cô dùng làm studio riêng, hỗ trợ hậu bối tập luyện và là không gian để mẹ IU kinh doanh.

Mới đây nhất, IU đã mạnh tay tậu penthouse xa hoa tại khu Eterno Chungdam, Seoul. Đây là khu phức hợp hoàn toàn mới, sẽ được hoàn thành trong tháng 12/2022. Căn hộ áp mái thông tầng của IU cực kỳ xa hoa, có diện tích khoảng 243 mét vuông, trị giá lên tới 13 tỷ won (270 tỷ đồng). Cô cũng nộp đơn xin cư trú tại Văn phòng quận Gangnam. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn sở hữu một số căn hộ khác cho thuê nằm ở ngoại ô thành phố.

Bên trong tòa nhà của IU tại Gwacheon, tỉnh Gyeonggi

Mới đây nhất, cô đã tậu căn penthouse 13 tỷ won (270 tỷ đồng)

Nơi đây khiến khán giả choáng váng vì quá sang chảnh...

... cùng view sông Hàn đẳng cấp

Dù giờ đã thành đại gia Kpop ở tuổi 29, nhưng IU chưa từng quên đi hoàn cảnh khó khăn trong quá khứ. Cô tiếp tục lan tỏa tấm lòng từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. IU từng quyên góp cho các nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol, vụ cháy rừng Gangwon, thảm họa động đất ở Nepal… tổng cộng 600 triệu won (hơn 12 tỷ đồng). Nhờ hoạt động xã hội tích cực, vào tháng 12/2019, nữ ca sĩ được tạp chí danh tiếng Forbes vinh danh là Người hùng từ thiện trẻ nhất châu Á.

Không chỉ có thế, IU còn nhận được vô số lời khen "có cánh" từ đồng nghiệp nhờ nhân cách vàng. Trong mắt các idol, diễn viên đồng nghiệp, IU luôn là người tài năng, chăm chỉ, vô cùng chuyên nghiệp. Cô cũng luôn trân trọng fan, những người đã luôn ở bên ủng hộ cô. Thay vì bắt tay, IU trao cho người hâm mộ những cái ôm tình cảm.

IU luôn trân trọng fan của mình

Màn đột phá tại Liên hoan phim Cannes 2022 gây bão khắp MXH

Đến năm 2022, sự nghiệp phim ảnh của IU bước lên 1 tầm cao mới khi cô được sải bước tại Liên hoan phim Cannes danh giá. Trong phim Broker, IU được đóng cặp với những diễn viên thực lực hạng A của Hàn Quốc là Kang Dong Won, Song Kang Ho, Bae Doo Na. Khi kết thúc buổi công chiếu tại Cannes, bộ phim nhận được tràng pháo tay liên tục kéo dài 12 phút, đủ chứng tỏ năng lực của dàn diễn viên nói chung và IU nói riêng.

Không những vậy, diện mạo xinh đẹp như tiên tử của IU trên thảm đỏ cũng tỏa sáng rực rỡ giữa dàn sao thế giới, chiếm được sự chú ý của vô số ống kính máy ảnh.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên diện chiếc váy voan bay bổng màu xám, được thiết kế trễ vai, tôn lên dáng vẻ vừa gợi cảm, sang trọng lại vừa thanh lịch và nữ tính

Bộ trang sức cao cấp trị giá hơn 100.000 USD (2,3 tỷ đồng) càng khiến diện mạo IU thêm sang chảnh. Dù ở góc độ nào cô cũng dễ dàng khoe tối đa vẻ đẹp tựa tiên tử

Đâu cần hở bạo, IU vẫn toát lên vẻ quyến rũ chết người. Sự đơn giản mà tinh tế, sang chảnh đã giúp IU tỏa sáng vô cùng trên thảm đỏ toàn những ngôi sao đình đám thế giới

Nhan sắc đỉnh cao của IU còn chấp luôn cả ống kính của "hung thần" Getty Images. Dù là zoom cận mặt, góc chính diện hay góc nghiêng cũng không thể tìm thấy điểm gì để chê trên gương mặt của IU

IU chính là 1 cô gái hoàn hảo, "hoa gặp hoa nở người gặp người yêu" tại Kbiz. Đến nay đã hoạt động trong làng giải trí 14 năm, IU vẫn giữ được sức hot, thậm chí càng ngày càng nổi tiếng hơn. Trải qua bao giông bão, cô đúng là đóa hoa ngập tràn sắc hương, nhưng cũng mạnh mẽ và kiên cường bậc nhất showbiz Hàn.

Nguồn ảnh: Sưu tầm

https://kenh14.vn/quoc-bao-hiem-co-iu-vuot-qua-tuoi-tho-va-on-ao-de-vuon-den-tri-doc-nhat-o-tuoi-29-va-man-dot-pha-tai-lhp-cannes-20210608225354163.chn