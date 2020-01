Quảng Nam: Bắt nữ kế toán, nữ thủ quỹ bưu điện tham ô 100 tỉ đồng

Sáng 11-1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1974), Phạm Thị Diễm (SN 1979, cùng là nhân viên của bưu điện thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Bưu điện thị xã Điện Bàn.

Bà Ngọc Anh giữ chức kế toán trưởng còn bà Diễm là thủ quỹ của bưu điện thị xã Điện Bàn. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời giam công tác tại bưu điện thị xã Điện Bàn, 2 bị can trên có hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng của bưu điện này.

Số tiền chiếm đoạt được chủ yếu từ dịch vụ thu phát của bưu điện. Công an đã thu hồi số tiền hơn 60 tỉ đồng từ tài sản tham ô của 2 bị can và hiện tiếp tục điều tra mở rộng.