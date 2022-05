Quảng cáo có cảnh phụ nữ chạy một mình lúc 2 giờ sáng, Samsung bị chỉ trích là 'ngây thơ'

Quảng cáo có tên Night Owls, với nội dung quảng bá các sản phẩm là đồng hồ Galaxy Watch 4, tai nghe Galaxy Buds 2 và điện thoại Galaxy S22, với hình ảnh một phụ nữ trẻ đang chạy vào lúc 2 giờ sáng, đeo tai nghe và băng qua những con đường và ngõ hẻm tối tăm. Tại một thời điểm, cô chạy ngang qua một người đàn ông đi xe đạp trên một cây cầu vắng vẻ.

Trong khi người phụ nữ trẻ đang chạy, người lồng tiếng nói: “Ngủ vào ban đêm. Chạy nhanh hơn. Đẩy mạnh hơn. Chạy theo đám đông. Chúng không phải dành cho tôi, tôi chạy theo một lịch trình khác, của riêng mình.”

Night Owls - quảng cáo của Samsung

Hồi đầu năm nay, Ashling Murphy, một phụ nữ 23 tuổi, đã bị tấn công khi đang chạy bộ dọc theo con kênh gần Tullamore, phía tây Dublin, Ireland. Năm ngoái, cộng đồng cũng đã phẫn nộ trước vụ sát hại hai người phụ nữ là Sarah Everard và Sabina Nessa, cũng trong tình huống họ đang đi thể dục một mình.

“Chạy vào ban đêm là không an toàn và đó là điều cuối cùng tôi muốn nhắn gửi cho những người đang cố gắng tập thể dục", Jamie Klingler, người đồng sáng lập Reclaim These Streets, một tổ chức về các hoạt động cộng đồng cho hay. "Thật buồn cười khi thấy quảng cáo này tồi tệ đến mức nào".



Klingler cho biết rất khó để tưởng tượng việc một người phụ nữ có thể cảm thấy an toàn khi chạy vào thời điểm đó trong đêm, và đó khiến cho quảng cáo của Samsung là “phi thực tế”.

“Dường như người ta không nhận thức được mức độ không an toàn của phụ nữ khi chạy bộ vào thời điểm này. Là một phụ nữ, việc chạy bộ bản thân nó đã không an toàn, nhưng là một phụ nữ Hồi giáo da màu, nó thậm chí còn không an toàn hơn nữa. Quảng cáo này giống như những gì sẽ xảy ra trong một thế giới lý tưởng", Sahra-Isha Muhammad-Jones, người sáng lập và phụ trách về quan hệ đối tác của câu lạc bộ chạy bộ Asra, một nhóm dành cho phụ nữ Hồi giáo, cho biết. “Quảng cáo có thể kích thích những người phụ nữ xem nó và sau đó họ sẽ phải đối mặt với những gì đang thực sự xảy ra trên thực tế”.



Đừng học theo Samsung và chạy bộ một mình lúc 2 giờ sáng. Việc này vô cùng nguy hiểm.

“Phản ứng đầu tiên của tôi khi xem nó là cười. Quảng cáo hoàn toàn phi thực tế và hoàn toàn phiếm diện", Esther Newman, biên tập viên của tạp chí Women’s Running cho biết.



“Chúng tôi đã làm việc trong nhiều năm về các vấn đề an toàn của phụ nữ khi tham gia chạy bộ và phần lớn họ đã cảm thấy không an toàn khi chạy, trước các vấn đề như tấn công và lạm dụng trong thực tế. Chúng tôi biết rằng phụ nữ thường nghĩ đến việc ngừng chạy vì điều này", Newman nói. “Phụ nữ cảm thấy không an toàn khi phải chạy vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Và nhìn thấy một người phụ nữ chọn chạy lúc 2 giờ sáng, với tai nghe, thật là lố bịch”.

Biên tập viên này nói rằng quảng cáo không mang lại động lực cho việc chạy bộ, thay vào đó là sự "thiển cận, ngây thơ và hài hước".

Đáp lại các phản ứng tiêu cực, Samsung cho biết chiến dịch Night Owls được thiết kế với thông điệp tích cực là tôn vinh tính cá nhân và quyền tự do tập thể dục mọi lúc mọi nơi.

“Chúng tôi không bao giờ có ý định vô cảm trước những câu chuyện đang diễn ra xung quanh vấn đề an toàn của phụ nữ. Là một công ty toàn cầu với lực lượng lao động đa dạng, chúng tôi xin lỗi vì cách mà điều này có thể đã được tiếp nhận”, đại diện công ty cho biết.

Tham khảo Guardian

https://genk.vn/quang-cao-co-canh-phu-nu-chay-mot-minh-luc-2-gio-sang-samsung-bi-chi-trich-la-ngay-tho-20220429104316896.chn

https://genk.vn/quang-cao-co-canh-phu-nu-chay-mot-minh-luc-2-gio-sang-samsung-bi-chi-trich-la-ngay-tho-20220429104316896.chn?fbclid=IwAR1g9-MqYFXmTzmmCiasxnH8YO3nuf7AwAON401904mq1srdmC5UOWuT6KA